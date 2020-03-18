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Крупнейший в России работодатель разработает схему дистанционной работы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Крупнейший в России работодатель — ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — из-за ситуации с распространением коронавируса разработает схему перехода сотрудников на дистанционный режим труда, сообщает корпоративная газета компании «Гудок».

Генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров дал поручение разработать технологию перехода на удаленную работу в каждом подразделении компании.

«Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки. Предлагаю не терять голову, работать слаженно и строго соблюдать все ограничительные меры и рекомендации», — цитирует Белозерова газета.

Как сообщает «Гудок», в РЖД рекомендации по применению гибкого рабочего времени и удаленной работы были подписаны еще в октябре 2018 года.

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При переходе на дистанционную работу график устанавливает сам сотрудник, однако отработать он должен 40 часов в неделю. С работником на дистанционной работе заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, где прописываются сроки и график работы в таком режиме, требования к условиям безопасности и охраны труда и другие правила.

По информации «Гудка», в РЖД уже есть опыт организации дистанционной работы. С 2018 года на Приволжской дороге проводится проект по созданию удаленного рабочего места для женщин. Кроме того, с 2018 года технологию дистанционной работы тестировали в Главном вычислительном центре РЖД.

По данным портала базы Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России», РЖД являются крупнейшим работодателем в России по числу вакансий — 1385. В самой компании также заявляют, что РЖД — крупнейший работодатель в стране. По данным на конец 2018 года, в РЖД и их «дочках» работают около 735 тыс. человек.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с распространением коронавируса Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, намерены перевести своих сотрудников на удаленную работу. Также Тинькофф Банк и Газпромбанк переведут на дистанционную работу часть своих сотрудников.

Теги: РЖД, удаленная работа, коронавирус
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