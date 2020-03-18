Крупнейший в России работодатель разработает схему дистанционной работы
Крупнейший в России работодатель — ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — из-за ситуации с распространением коронавируса разработает схему перехода сотрудников на дистанционный режим труда, сообщает корпоративная газета компании «Гудок».
Генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров дал поручение разработать технологию перехода на удаленную работу в каждом подразделении компании.
«Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки. Предлагаю не терять голову, работать слаженно и строго соблюдать все ограничительные меры и рекомендации», — цитирует Белозерова газета.
Как сообщает «Гудок», в РЖД рекомендации по применению гибкого рабочего времени и удаленной работы были подписаны еще в октябре 2018 года.