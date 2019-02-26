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«Газпром» объяснил отставку топ-менеджеров
Увольнение Александра Медведева и Валерия Голубева из руководства компании объясняется их выходом на пенсию, объяснил заместитель председателя правления
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Топ-менеджеры «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев покинули свои посты, поскольку вышли на пенсию, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов. «Мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс‒релизе», — сказал он журналистам в ходе Дня инвестора в Гонконге (цитата по «РИА Новости»).

Об увольнении курировавшего внутренний рынок Голубева и отвечавшего за экспорт Медведева стало известно днем 25 февраля. В сообщении «Газпрома» указывалось, что они «освобождены от должности», однако причина этого не указывалась.

При этом подчеркивалось, что Медведев теперь сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», спонсором которого является «Газпром». О новом месте работы Голубева не сообщалось.

Бизнес
Миллер уволил зампредов «Газпрома» Медведева и Голубева

Заместитель главного директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев указывал, что отставка двух топ-менеджеров — наиболее существенное за 17 лет обновление команды «Газпрома».

При этом источник РБК, близкий к «Газпрому» рассказал, что уход Медведева и Голубева позволил главе компании Алексею Миллеру очистить людей от людей, которые считались его оппонентами.

Бывший и действующий топ-менеджеры «Газпрома» предположили, что ускорить отставку Голубева могло дело сенатора Арашукова, поскольку именно он в качестве зампреда правления курировал внутренний рынок, в том числе компанию «Газпром межрегионгаз».
Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Медведев
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Миллер уволил зампредов «Газпрома» Медведева и Голубева
Бизнес
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