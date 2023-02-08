Ставки аренды для супермаркетов в Москве выросли почти на 10%

Стоимость аренды помещений в Москве, в которых работают супермаркеты, за 2022 год выросла на 9%. Ставки аренды других магазинов снизились

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ставки аренды коммерческих помещений на первых этажах (так называемый стрит-ретейл) в Москве за 2022 год снизились на 3%, а стоимость их продажи — на 2%, следует из данных компании SimpleEstate, предоставленных РБК. В то же время ставки аренды помещений, которые заняты супермаркетами, за год выросли на 9%, а стоимость при продаже поднялась на 10%.

Ставка аренды помещений под готовый бизнес площадью больше 300 кв. м в среднем по столице составляет 1831 руб. за 1 кв. м в месяц, а стоимость продажи — 252 тыс. руб за 1 кв. м. Помещения под супермаркеты продаются в среднем за 233 тыс. руб. и сдаются за 1824 руб. за 1 кв. м в месяц, утверждают аналитики SimpleEstate.

Супермаркеты остаются наиболее надежным и прибыльным сегментом стрит-ритейла, пояснил гендиректор Simple Estate Никита Корниенко. Срок средней окупаемости таких помещений составляет 10,4 года. Покупка помещения с арендным бизнесом площадью менее 300 кв. м, по данным SimpleEstate, окупится за 11,6 года, а площадью более 300 кв. м — за 10,8 года.

В сегменте готового арендного бизнеса в прошлом году наблюдался дефицит качественных предложений на продажу, отметил Корниенко. Спрос на эти помещения высок на фоне дефицита надежных инвестиционных инструментов в России и начала фазы падения цен на жилье. Цены на квартиры по итогам прошлого года выросли, но в некоторые месяцы прошлого года снижались, в том числе в Москве.

Оборот розничной торговли в России за январь—ноябрь 2022 года (последние доступные данные), по подсчетам Росстата, снизился по сравнению с тем же периодом 2021 года на 6,2%, до 38,3 трлн руб. Продажи продуктов сократились лишь на 1,3%, до 18,9 трлн руб., а непродовольственных товаров — на 10,5%, до 19,4 млрд руб.

Общие продажи крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») за прошлый год выросли на 18,3% по сравнению с предыдущим годом, до 2,6 трлн руб. Самый быстрый рост выручки показала сеть дискаунтров «Чижик» — в 12 раз, до 35,9 млрд руб.