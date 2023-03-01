«Коммерсантъ» узнал о планах ужесточить правила ввоза товаров из ЕС

Правительство планирует пересмотреть и без того небольшой перечень товаров, которые можно ввозить из ЕС в Россию фурами без перецепки, пишет «Коммерсантъ». Против выступают участники продовольственного рынка, за — логистического

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Список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, которым не требуются перецепка с европейских грузовиков на российские на границе, может резко сократиться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас из запрета на ввоз грузов из стран ЕС действуют исключения примерно на 40 товарных групп, в том числе на косметику, фармацевтическую продукцию, продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки и стекло. Два источника «Коммерсанта» среди производителей продуктов сообщили, что список планируют сократить. По словам одного из собеседников издания, сокращение может быть значительным — на 50%.

Запрет на грузовые автоперевозки по России для компаний из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и с Украины действует с 10 октября 2022 года. Доставку таких грузов выполняют российские перевозчики, используя перецепку или перегрузку на приграничных территориях. В конце прошлого года правительство продлило срок действия запрета до 30 июня 2023 года.

По данным газеты, в марте вопрос будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В его секретариате «Коммерсанту» подтвердили, что совещание по вопросу запланировано на март, а также сообщили, что перечень товаров может быть определен после анализа существующей практики и позиций заинтересованных органов власти. В Минтрансе и Минсельхозе комментарии изданию не предоставили.

Участники продовольственного рынка опасаются порчи грузов из-за потенциального нарушения температурного режима во время перецепки грузов и роста цен — стоимость доставки товаров из-за необходимости менять перевозчика растет на 15–17%.

Однако в логистических компаниях видят потенциал в большей загрузке инфраструктуры и местных перевозчиков из-за сокращения перечня товаров. Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов рассказал изданию, что компания проинспектировала все приграничные таможенно-логистические терминалы и видит, что инфраструктура готова к увеличению доставки товаров с перегрузкой. По его словам, таможенные терминалы сейчас недозагружены и сокращение перечня разрешенных ко ввозу товаров положительно скажется на российских перевозчиках.