«Коммерсантъ» узнал о планах ужесточить правила ввоза товаров из ЕС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
FT узнала детали перезагрузки между ЕС и Великобританией Политика, 09:43
Откройте, это ФНС: за что налоговая придет к физлицу с проверкой Pro, 09:41
Минобороны рассказало о ходе строительства военного городка в Чечне Политика, 09:34
В Ленобласти задержали подростка, который пытался поджечь военкомат Политика, 09:30
Как нейросеть помогает искать преступников РБК и more.tv, 09:28
«Коммерсантъ» узнал о планах ужесточить правила ввоза товаров из ЕС Бизнес, 09:27
Глава Starbucks Говард Шульц: «Акционеры спрашивали, не рехнулся ли я» Pro, 09:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вдова Кобе Брайанта получит $29 млн за фотографии с места его гибели Спорт, 09:17
Минобороны США заявило об отсутствии контактов с Китаем на высшем уровне Политика, 09:07
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 09:05
Индии стало сложнее закупать нефть у России. Что будет с экспортом Pro, 09:01
От мостов до розеток: какие товары Евросоюз запретил поставлять в Россию Экономика, 09:01
На востоке Украины объявили воздушную тревогу Общество, 08:49
Водоснабжение в Евпатории восстановили после аварии Общество, 08:46
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о планах ужесточить правила ввоза товаров из ЕС

«Коммерсантъ»: правительство рассмотрит вопрос о сокращении перечня ввозимых из ЕС товаров
Правительство планирует пересмотреть и без того небольшой перечень товаров, которые можно ввозить из ЕС в Россию фурами без перецепки, пишет «Коммерсантъ». Против выступают участники продовольственного рынка, за — логистического
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, которым не требуются перецепка с европейских грузовиков на российские на границе, может резко сократиться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас из запрета на ввоз грузов из стран ЕС действуют исключения примерно на 40 товарных групп, в том числе на косметику, фармацевтическую продукцию, продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки и стекло. Два источника «Коммерсанта» среди производителей продуктов сообщили, что список планируют сократить. По словам одного из собеседников издания, сокращение может быть значительным — на 50%.

Запрет на грузовые автоперевозки по России для компаний из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и с Украины действует с 10 октября 2022 года. Доставку таких грузов выполняют российские перевозчики, используя перецепку или перегрузку на приграничных территориях. В конце прошлого года правительство продлило срок действия запрета до 30 июня 2023 года.

По данным газеты, в марте вопрос будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В его секретариате «Коммерсанту» подтвердили, что совещание по вопросу запланировано на март, а также сообщили, что перечень товаров может быть определен после анализа существующей практики и позиций заинтересованных органов власти. В Минтрансе и Минсельхозе комментарии изданию не предоставили.

Участники продовольственного рынка опасаются порчи грузов из-за потенциального нарушения температурного режима во время перецепки грузов и роста цен — стоимость доставки товаров из-за необходимости менять перевозчика растет на 15–17%.

Однако в логистических компаниях видят потенциал в большей загрузке инфраструктуры и местных перевозчиков из-за сокращения перечня товаров. Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов рассказал изданию, что компания проинспектировала все приграничные таможенно-логистические терминалы и видит, что инфраструктура готова к увеличению доставки товаров с перегрузкой. По его словам, таможенные терминалы сейчас недозагружены и сокращение перечня разрешенных ко ввозу товаров положительно скажется на российских перевозчиках.

Читайте на РБК Pro
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться
У вас диагностировали хроническое заболевание. Что теперь делать
Что вы делали в офисе: 5 технологий, которые все расскажут работодателю
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ЕС потребительские товары фуры грузоперевозки
Материалы по теме
Фурам из ЕС разрешили перевозить грузы в Белоруссии
Экономика
От мостов до розеток: какие товары Евросоюз запретил поставлять в Россию
Экономика
Белоруссия разрешит въезд фурам из ЕС с гуманитарными грузами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter