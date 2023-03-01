«Ведомости» узнали о планах VK переехать в Калининградскую область

VK ведет переговоры с властями Калининградской области о перерегистрации с Британских Виргинских островов на острове Октябрьский, пишет издание

Холдинговая компания VK Company Limited ведет переговоры о перерегистрации с Британских Виргинских островов (БВО) в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к сторонам переговоров.

РБК направил запрос в VK.

Совет директоров VK в феврале одобрил возможную перерегистрацию с БВО в России. В случае юридического переезда VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией.

Как отметил эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Владислав Чуканов, у VK было не так много альтернатив для переезда, так как российское законодательство предусматривает только два САР — в Калининграде и на острове Русский в Приморском крае.

Для Калининградской области преимущество заключается в том, что часть налогов пойдет субъекту, рассказал основатель Eastway Capital Александр Волчков. Он допустил, что у VK будет офис и сотрудники в регионе, что даст области рабочие места и благоприятно повлияет на экономику.

Аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин, в свою очередь, усомнился, что после смены юрисдикции VK перенесет штаб-квартиру из Москвы и начнет особенно активно инвестировать именно в Калининградскую область.

«Перерегистрация на остров Октябрьский — это скорее инструмент для наиболее выгодной смены юрисдикции на Россию», — отметил он.

VK Company Limited зарегистрирована на БВО, а принадлежащая ей операционная дочерняя структура ООО «ВК» — в России. Группа VK включает почту Mail.ru, соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники».

VK ответил на данные о требовании к уехавшим сотрудникам вернуться Технологии и медиа

Президент России Владимир Путин 3 августа 2018 года подписал пакет законов о «российских офшорах» — создании САРов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний.

Для международных холдинговых компаний в САРе предусмотрены:

обнуление налога на прибыль по получаемым дивидендам (общая ставка — 13%);

5%-ный налог на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов по акциям МХК (общая ставка — 15%);

5%-ный налог на прибыль по получаемым роялти (общая ставка — 20%);

5%-ный налог на прибыль по получаемым процентам (общая ставка — 20%);

10%-ный налог на прибыль и НДФЛ у источника по дивидендам, выплачиваемым от непубличных МХК в пользу иностранных организаций и физлиц (общая ставка — 15%).

В течение года с даты регистрации компания должна инвестировать 50 млн руб. в регион.