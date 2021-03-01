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AstraZeneca продала свою долю в Moderna

По данным The Times, AstraZeneca принадлежал пакет в 7,7% акций Moderna, его продали за $1,2 млрд. Фармкомпания направит деньги на разработку своей линейки лекарств и покупку производителя препаратов от редких заболеваний Alexion
Moderna MRNA $157,75 +2,1% Купить
Фото: Bruna Prado / AP
Фото: Bruna Prado / AP

AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna, следует из финансовой отчетности (.pdf) британско-шведской фармацевтической компании за 2020 год. Размер доли и сумма в документе не уточняются.

По данным The Times, AstraZeneca принадлежал пакет в 7,7% акций. Газета пишет, что в прошлом году она была вторым крупнейшим инвестором Moderna. Свою долю компания продала за $1,2 млрд, сообщает издание.

Другие подробности сделки, в том числе данные о том, когда именно были проданы акции, неизвестны, представитель AstraZeneca отказался от комментариев.

AstraZeneca решила продать свою долю после того, как акции американской компании выросли на фоне разработки вакцины против коронавируса, отмечает издание. В феврале на американской бирже NASDAQ они достигли пикового значения $186 за бумагу (годом ранее показатель составлял $29).

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Фото:Alessandra Tarantino / AP

По данным The Times, британско-шведский производитель направит полученные средства на разработку собственной линейки лекарств и покупку американской компании Alexion, создающей препараты для лечения сложных и редких заболеваний. О будущем приобретении AstraZeneca объявила в декабре прошлого года, сумма сделки составит $39 млрд.

The Times также пишет, что AstraZeneca и Moderna сохраняют партнерские отношения в области лечения других заболеваний. Основное направление деятельности британско-шведской компании — производство сердечно-сосудистых и онкопрепаратов. Впервые AstraZeneca инвестировала в Moderna в 2013 году.

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Обе компании производят вакцины от коронавируса. Препарат от британско-шведской компании используется в прививочной кампании в Соединенном Королевстве. 29 января его одобрил европейский регулятор, несколько дней спустя — Всемирная организация здравоохранения. У препарата от Moderna есть разрешение на применение в США и Евросоюзе.

Автор
Наталия Анисимова
доля акции вакцина Фармкомпании
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