AstraZeneca продала свою долю в Moderna

По данным The Times, AstraZeneca принадлежал пакет в 7,7% акций Moderna, его продали за $1,2 млрд. Фармкомпания направит деньги на разработку своей линейки лекарств и покупку производителя препаратов от редких заболеваний Alexion

Фото: Bruna Prado / AP

AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna, следует из финансовой отчетности (.pdf) британско-шведской фармацевтической компании за 2020 год. Размер доли и сумма в документе не уточняются.

По данным The Times, AstraZeneca принадлежал пакет в 7,7% акций. Газета пишет, что в прошлом году она была вторым крупнейшим инвестором Moderna. Свою долю компания продала за $1,2 млрд, сообщает издание.

Другие подробности сделки, в том числе данные о том, когда именно были проданы акции, неизвестны, представитель AstraZeneca отказался от комментариев.

AstraZeneca решила продать свою долю после того, как акции американской компании выросли на фоне разработки вакцины против коронавируса, отмечает издание. В феврале на американской бирже NASDAQ они достигли пикового значения $186 за бумагу (годом ранее показатель составлял $29).