В Кремле не стали комментировать задержание бывших подчиненных Чубайса
В Кремле не станут комментировать следственные действия в отношении трех бывших топ-менеджеров «Роснано», работавших в компании под руководством Анатолия Чубайса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
МВД накануне сообщило о задержании замруководителя УК «Роснано», исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
На вопрос, будут ли комментарии у Кремля, Песков ответил: «Нет, это следственные действия, не можем комментировать».
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса.
Следствие полагает, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании.
«Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано». Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — сказано в сообщении.
В итоге из бюджета госкорпорации выделили в 2022–2024 годах более 43 млрд руб.
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