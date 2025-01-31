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Общество ,  
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В Кремле не стали комментировать задержание бывших подчиненных Чубайса

В Кремле не стали комментировать задержание топ-менеджеров из команды Чубайса
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не станут комментировать следственные действия в отношении трех бывших топ-менеджеров «Роснано», работавших в компании под руководством Анатолия Чубайса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

МВД накануне сообщило о задержании замруководителя УК «Роснано», исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

На вопрос, будут ли комментарии у Кремля, Песков ответил: «Нет, это следственные действия, не можем комментировать».

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Фото:Руслан Яроцкий / URA.ru / Global Look Press

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса.

Следствие полагает, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании.

«Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано». Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — сказано в сообщении.

В итоге из бюджета госкорпорации выделили в 2022–2024 годах более 43 млрд руб.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года


 

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