Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ

Владимир Сорокин (Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press)

Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму, которые появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (входит в состав украинской армии, Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию). Соответствующее обращение подписанты передали РБК.

Речь идет о книге «Слово Ново. Выход», презентация которой прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен Гельману. Позднее он выставил книгу на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона «Свобода России».

«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в заявлении писателей.

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