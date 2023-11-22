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Политика ,  
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Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ

Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ
Владимир Сорокин
Владимир Сорокин (Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press)

Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму, которые появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (входит в состав украинской армии, Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию). Соответствующее обращение подписанты передали РБК.

Речь идет о книге «Слово Ново. Выход», презентация которой прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен Гельману. Позднее он выставил книгу на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона «Свобода России».

«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в заявлении писателей.

Материал дополняется.

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Теги
Владимир Сорокин Людмила Улицкая Виктор Ерофеев

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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