Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ
Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму, которые появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (входит в состав украинской армии, Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию). Соответствующее обращение подписанты передали РБК.
Речь идет о книге «Слово Ново. Выход», презентация которой прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен Гельману. Позднее он выставил книгу на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона «Свобода России».
«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в заявлении писателей.
Материал дополняется.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами