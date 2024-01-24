Туроператоры сообщили о росте числа поездок россиян за рубеж в 2023 году

В 2023 году россияне совершили за рубеж около 26 млн поездок — из них около 8,1 млн организовали турфирмы, оценила АТОР. Интерес к поездкам за границу вырос, и в 2024 году туристам советуют бронировать отдых заранее

Туристы в замерзшем Гуамском ущелье в Краснодарском крае (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В 2023 году россияне, по предварительным оценкам, совершили за рубеж около 26 млн поездок со всеми целями — на 13% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил на пресс-брифинге вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Оценка основана на данных текущих продаж туроператоров и данных погранслужбы ФСБ, согласно которым за девять месяцев 2023 года за рубеж со всеми целями было совершено 21 млн поездок.

Непосредственно туроператоры за 2023 год отправили за рубеж около 8,1 млн российских туристов — на 16,4% больше, чем годом ранее (6,9 млн человек), оценивают в АТОР.

В пятерку самых массовых направлений поездок россиян за прошедший год вошли Турция (прирост числа поездок на 20,4%), ОАЭ (+24,1%), Таиланд (+240%), Абхазия (+13%), а также Египет (+26,7%).

На 2024 год АТОР прогнозирует рост выездного турпотока на 10%. Среди сдерживающих факторов для поездок за рубеж в ассоциации называют высокий курс валют, а также ограниченную авиаперевозку по ряду направлений. При этом эксперты не исключают, что ситуация с перевозкой может улучшиться: в конце прошлого года перевозчики завершили реестровую очистку большого парка судов. «Если все они смогут встать на международные маршруты, цены снизятся и турпоток по топ-20 туристическим направлениям сможет вырасти до 20% к 2023 году», — говорится в презентации АТОР.

В то же время в ассоциации напоминают, что на стоимость туров в рублях могут повлиять скачки курса валют. «Учитывая, что курс валют во втором квартале может пойти вверх, стоит воспользоваться ранним бронированием сейчас, особенно туров в популярные летние страны», — рекомендуют в АТОР. В зависимости от направления акции раннего бронирования действуют до конца февраля, а по Турции — до конца марта. В АТОР указывают, что ситуация с курсами валют в конце 2023 года показала, что в выигрыше по зимним турам оказались туристы, которые оплачивали туры заранее, — выгода составила от 15 до 25%.

Как в Россию ездили иностранные туристы

В 2023 году въездной туризм в Россию из-за рубежа начал оживать, но организованный турпоток иностранцев пока что на 90% ниже, чем в 2019 году, сказал вице-президент по въездному туризму АТОР и гендиректор «Интуриста» Александр Мусихин. По итогам года в Россию, по данным АТОР, приехало около 580 тыс. иностранцев, указавших целью своего визита «туризм». Впрочем, из них многие — до 80% — приезжали по личным делам или с бизнес-целями, указывают эксперты.

Среди факторов, способствующих росту въездного турпотока, в АТОР называют ослабление рубля к основным мировым валютам, запрет на групповые поездки гражданам Китая в большинство стран Европы, ввод электронной визы (она дешевле и отказов практически нет — их 1%).

Основой организованного въездного турпотока России в 2023 году стали гости из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, ОАЭ, говорится в презентации АТОР. Также в Россию прибывали единичные мини-группы из стран Латинской Америки, Болгарии, Швейцарии, индивидуальные туристы из Катара и Кувейта.

В 2024 году въездной турпоток организованных туристов может вырасти в три-четыре раза к 2023 году за счет стран Азии, прогнозируют в ассоциации.