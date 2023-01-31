Глава Росавиации ответил на угрозу ЕС уничтожить авиацию в России

Нерадько: санкции направлены на уничтожение авиации России, но мы этого не допустим

Санкции, введенные в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, но власти не могут этого допустить, заявил глава Росавиации. По его словам, санкции не достигли цели

Александр Нерадько (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Беспрецедентые западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.

Полную версию интервью руководителя Росавиации Александра Нерадько читайте 1 февраля в газете РБК и на сайте РБК в 07.00.

В марте 2022 года с подобным заявлением выступил глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя только введеныне ограничения в ответ на начало военной спецоперации России на Украине.

«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось, — комментирует Нерадько. — По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям».

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Для того, чтобы минимизировать последствия санкций, президент Владимир Путин разрешил, в частности, регистрировать права на иностранные воздушные суда в России, а премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. К тому же, в прошлом году власти выделили более 172 млрд. руб. на поддержку гражданской авиации, что позволило перевести почти 100 млн пассажиров (в 2021 году было 111 млн пассажиров).

«Авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно», — утверждает Нерадько. По его словам, Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных государств, с международными организациями, работающими в области гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции. «Но только не такие публичное, как раньше», — сказал он, не уточнив деталей.

Глава Росавации назвал своей задачей на посту «преодоление последствий санкций». Он считает самыми ближайшими партнерами российской авиации те страны и компании, кто не прекратил полеты, и прежде всего прямые полеты, в Россию. «Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово», — рассказал чиновник.