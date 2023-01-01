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Президент «Мираторга» призвал власти продолжить «регуляторную гильотину»

Президент «Мираторга» Виктор Линник призвал власти продлить «регуляторную гильотину»
Российским властям следует продолжить работу по сокращению излишней административной нагрузки на предприятия, считает президент «Мираторга» Виктор Линник. Активный диалог между государством и бизнесом в 2022 году уже дал результат
Виктор Линник
Виктор Линник (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Регуляторная гильотина» показала свою эффективность, работа властей по сокращению излишней административной нагрузки на предприятия должна продолжаться. Такое мнение в колонке РБК выразил президент одного из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» Виктор Линник.

Российское правовое регулирование, по мнению Линника, нередко «ориентируется на западные модели без учета того, в каком состоянии отрасли и, главное, могут ли они потянуть все многочисленные требования, стандарты, системы контроля».

«Регуляторная гильотина в целом показала свою эффективность, но мы все равно сталкиваемся с непреодолимым желанием отдельных регуляторов снова «не пущать», — отметил глава «Мираторга». Некоторые инициативы настораживают бизнес: в качестве примера он привел «настойчивое распространение маркировки «Честный знак» на все более широкий круг товаров», которое осуществляется «без должного и объективного анализа целесообразности или эффективности маркировки», а также «без учета мнения производителей».

«С каждой единицы маркированной продукции наши граждане платят из своего кармана», — подчеркивает Линник, плюс появляющаяся из-за новых норм нагрузка на бизнес «не отвечает сегодняшним реалиям».

Тем не менее, подводя итоги 2022 года, Линник обращает внимание на «активный диалог» насчет большинства проблем  между государством и бизнесом. «Мы видим, что практически по всем направлениям идет постоянный обмен мнениями и идеями, совместный поиск решений дает результат, — отмечает владелец «Мираторга». — Следует сохранять возможность бизнесу высказываться, даже если его подходы и оценки не совпадают с мнением регуляторов. Недостаток информации или искаженные оценки всегда несут большие риски».

Линник также призвал поддерживать российских производителей «не только в период острой фазы кризиса, а заранее и постоянно». Для создания комфортных условий участникам рынка недостаточно только субсидий, грантов, льготных кредитов и гарантий: необходимо создание «долгосрочных понятных условий работы и поддержания инвестиционного климата». Владелец «Мираторга» привел как пример модель внешней торговли, направленной на развитие новых производств в России, основы которой заложил еще Петр I: «Запреты и ограничения экспорта должны быть минимальны и серьезно обоснованы, а либерализация импорта, особенно продукции с добавленной стоимостью, пусть даже на время, ради решения сиюминутных и конъюнктурных задач, не должна ухудшать положение отечественных предприятий».

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Одной из задач государства должно стать увеличение инвестиций в образование, науку, разработки и технологии. Компаниям же следует обратить внимание на профессиональное развитие сотрудников, современные методы управления и новые продукты. «Мы это делали и раньше, а теперь поняли, что это тем более важно в кризисных условиях, — отметил владелец «Мираторга». — Невозможно создать производство, продукт или технологию даже по поручению правительства, если нет никакой уверенности, что завтра кто-то не передумает и кардинально не поменяет правила»

Несмотря на обостренные международные отношения, России «необходимо развивать контакты и сотрудничество с теми странами, компаниями или зарубежными специалистами, которые настроены на долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие». У самого «Мираторга», по словам Линника, десятки надежных партнеров по всему миру, с которыми компания работает много лет: «Мы у них учимся, они готовы с нами делиться знаниями и опытом. Крепкие отношения между предпринимателями разных стран в целом способствуют более здоровой международной обстановке».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
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Елена Сухорукова
Виктор Линник маркировка розничная торговля Мираторг
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