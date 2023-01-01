Президент «Мираторга» призвал власти продолжить «регуляторную гильотину»

Российским властям следует продолжить работу по сокращению излишней административной нагрузки на предприятия, считает президент «Мираторга» Виктор Линник. Активный диалог между государством и бизнесом в 2022 году уже дал результат

Виктор Линник (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Регуляторная гильотина» показала свою эффективность, работа властей по сокращению излишней административной нагрузки на предприятия должна продолжаться. Такое мнение в колонке РБК выразил президент одного из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» Виктор Линник.

Российское правовое регулирование, по мнению Линника, нередко «ориентируется на западные модели без учета того, в каком состоянии отрасли и, главное, могут ли они потянуть все многочисленные требования, стандарты, системы контроля».

«Регуляторная гильотина в целом показала свою эффективность, но мы все равно сталкиваемся с непреодолимым желанием отдельных регуляторов снова «не пущать», — отметил глава «Мираторга». Некоторые инициативы настораживают бизнес: в качестве примера он привел «настойчивое распространение маркировки «Честный знак» на все более широкий круг товаров», которое осуществляется «без должного и объективного анализа целесообразности или эффективности маркировки», а также «без учета мнения производителей».

«С каждой единицы маркированной продукции наши граждане платят из своего кармана», — подчеркивает Линник, плюс появляющаяся из-за новых норм нагрузка на бизнес «не отвечает сегодняшним реалиям».

Тем не менее, подводя итоги 2022 года, Линник обращает внимание на «активный диалог» насчет большинства проблем между государством и бизнесом. «Мы видим, что практически по всем направлениям идет постоянный обмен мнениями и идеями, совместный поиск решений дает результат, — отмечает владелец «Мираторга». — Следует сохранять возможность бизнесу высказываться, даже если его подходы и оценки не совпадают с мнением регуляторов. Недостаток информации или искаженные оценки всегда несут большие риски».

Линник также призвал поддерживать российских производителей «не только в период острой фазы кризиса, а заранее и постоянно». Для создания комфортных условий участникам рынка недостаточно только субсидий, грантов, льготных кредитов и гарантий: необходимо создание «долгосрочных понятных условий работы и поддержания инвестиционного климата». Владелец «Мираторга» привел как пример модель внешней торговли, направленной на развитие новых производств в России, основы которой заложил еще Петр I: «Запреты и ограничения экспорта должны быть минимальны и серьезно обоснованы, а либерализация импорта, особенно продукции с добавленной стоимостью, пусть даже на время, ради решения сиюминутных и конъюнктурных задач, не должна ухудшать положение отечественных предприятий».

Одной из задач государства должно стать увеличение инвестиций в образование, науку, разработки и технологии. Компаниям же следует обратить внимание на профессиональное развитие сотрудников, современные методы управления и новые продукты. «Мы это делали и раньше, а теперь поняли, что это тем более важно в кризисных условиях, — отметил владелец «Мираторга». — Невозможно создать производство, продукт или технологию даже по поручению правительства, если нет никакой уверенности, что завтра кто-то не передумает и кардинально не поменяет правила»

Несмотря на обостренные международные отношения, России «необходимо развивать контакты и сотрудничество с теми странами, компаниями или зарубежными специалистами, которые настроены на долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие». У самого «Мираторга», по словам Линника, десятки надежных партнеров по всему миру, с которыми компания работает много лет: «Мы у них учимся, они готовы с нами делиться знаниями и опытом. Крепкие отношения между предпринимателями разных стран в целом способствуют более здоровой международной обстановке».