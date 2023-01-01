Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Специальная группа изучит возможность допуска Трампа в Facebook Политика, 11:23
В центре Москвы загорелся ресторан Город, 11:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:11
«Мы сразу поняли, что, как раньше, не будет» Мнение, 11:00
Президент «Мираторга» призвал власти продолжить «регуляторную гильотину» Бизнес, 11:00
Как видят будущее основатели крупнейших технологических компаний Экономика инноваций, 11:00
Chery объявила о старте продаж кроссовера Tiggo 7 Pro Max в России Авто, 11:00
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 10:30
При обстреле Донецка повреждения получили здания музея и библиотеки Политика, 10:21
Какие законы о недвижимости заработают в 2023 году Недвижимость, 10:02
Лидер КНДР заподозрил США в попытке создать «азиатскую версию» НАТО Политика, 09:49
Месть Емельяненко и рекорды Овечкина. Самые ожидаемые события 2023 года Спорт, 09:33
Куда вложить ₽100 тыс. в 2023 году: 5 перспективных идей Инвестиции, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:04
Уроки и правила 2022 года ,  
0 
Виктор Линник

«Мы сразу поняли, что, как раньше, не будет»

Президент «Мираторга» Виктор Линник в колонке для РБК объяснил, почему ручное управление не должно доводить «до ручки»
«Мы сразу поняли, что, как раньше, не будет»

2022 год, безусловно, стал годом проверки на прочность как компаний, так и правительства. На моей памяти несколько экономических кризисов последних 25 лет, но никогда еще не приходилось принимать столько сложных решений в такие короткие сроки и на протяжении целого года. И первый урок, который мы вынесли: надо уметь быстро и своевременно реагировать на резко изменяющуюся среду. Еще Чарлз Дарвин утверждал, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других приспосабливается к изменениям. Буквально на ходу приходилось вносить правки в проекты, менять традиционных поставщиков, восстанавливать и оптимизировать финансовые схемы, перестраивать логистику, изучать новые рынки сбыта. Мы сразу поняли, что, как раньше, не будет, поэтому не цеплялись за уходящий вагон, а искали другой состав, идущий в нужном нам направлении.

Еще один вывод, который лежит буквально на поверхности: необходимо поддерживать своего производителя не только в период острой фазы кризиса, а заранее и постоянно. И это вопрос не столько субсидий и грантов, льготных кредитов и гарантий, сколько создания долгосрочных понятных условий работы и поддержания инвестиционного климата. Здесь уместно вспомнить о политике во внешней торговле, направленной на развитие новых производств в России, основы которой заложил еще Петр I. Запреты и ограничения экспорта должны быть минимальны и серьезно обоснованы, а либерализация импорта (особенно продукции с добавленной стоимостью) даже на время ради решения сиюминутных и конъюнктурных задач не должна ухудшать положение отечественных предприятий. Вот разрешили импорт говядины без уплаты таможенных пошлин. Да еще при таком сильном рубле. И что? Импорт стал так давить на цены, что наши производители несут потери. А отрасль мясного скотоводства, до того показывавшая хорошие результаты, сейчас в растерянности — надо ли дальше заниматься производством, если нет рентабельности.

Невозможно создать производство, продукт или технологию даже по поручению правительства, если нет никакой уверенности, что завтра кто-то не передумает и кардинально не поменяет правила. Государству нужно увеличивать инвестиции в образование, науку, разработки и технологии. А компаниям — в профессиональное развитие сотрудников, современные методы управления, новые продукты. Мы это делали и раньше, а теперь поняли, что это тем более важно в кризисных условиях.

Кадровый дефицит стимулирует роботизацию и цифровизацию. На этом сейчас экономить недальновидно.

Уделять внимание и тратить бюджет надо не только на производство. У нас много потребителей с низкими доходами. В этом году продолжила формироваться все более продуманная система адресной поддержки населения. И это более эффективно, чем административно-командно регулировать цены. Именно этот механизм, в частности, стимулировал увеличение производства в этом году.

Читайте на РБК Pro
Зарубежный банк с легкостью открыл вам счет. Почему стоит насторожиться
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»
Подработка в новогодние праздники — 6 вариантов

Еще один урок — в условиях цейтнота важно правильно расставить приоритеты. Нельзя хвататься сразу за все — не хватит ни ресурсов, ни времени, ни людей. Это касается и государства. Тем более нельзя слепо следовать повестке, навязываемой извне, или просто моде, какими бы красивыми лозунгами она ни прикрывалась. Взять то же ESG или регулирование парниковых выбросов в сельском хозяйстве — сколько уже потрачено времени и денег на форумах, конференциях, совещаниях, сколько бумаг исписано. А разве сейчас это главное? Может, это просто еще один отвлекающий маневр, направленный на тормоз в нашем развитии? Надо вовремя выбираться из колеи.

Как бы ни обострялись международные отношения, необходимо развивать контакты и сотрудничество с теми странами, компаниями или зарубежными специалистами, которые настроены на долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие. У «Мираторга» десятки многолетних надежных партнеров по всему миру. Мы у них учимся, они готовы с нами делиться знаниями и опытом. И это неоценимый ресурс для развития в сегодняшней ситуации. Крепкие отношения между предпринимателями разных стран в целом способствуют более здоровой международной обстановке.

Регуляторная гильотина в целом показала свою эффективность, но мы все равно сталкиваемся с непреодолимым желанием отдельных регуляторов снова «не пущать». Поэтому работа по сокращению излишней административной нагрузки не должна прекращаться. Вот отменили проверки. Разве настолько ухудшилась ситуация, чтобы возвращаться к ним в прежнем объеме? Наше регулирование зачастую ориентируется на западные модели без учета того, в каком состоянии отрасли и, главное, могут ли потянуть все многочисленные требования, стандарты, системы контроля потребители. Ведь за все нужно платить. Настойчивое распространение маркировки «Честный знак» на все более широкий круг товаров без должного и объективного анализа целесообразности или эффективности маркировки, без учета мнения производителей настораживает. Ведь с каждой единицы маркированной продукции наши граждане платят из своего кармана. Да и на бизнес нагрузка не отвечает сегодняшним реалиям.

Этот год запомнился тем, что по большинству вопросов между государством и бизнесом выстроился активный диалог. Нашей отрасли повезло — он у нас был и раньше. Но сейчас мы видим, что практически по всем направлениям идет постоянный обмен мнениями и идеями, совместный поиск решений дает результат. Следует сохранять возможность бизнесу высказываться, даже если его подходы и оценки не совпадают с мнением регуляторов. Недостаток информации или искаженные оценки всегда несут большие риски.

После того как были введены многочисленные экономические санкции против России, нам надо оценить пользу от нашего дальнейшего участия в ВТО. Я не видел юридических оценок стран — членов ВТО введенных ограничений на торговлю, от которых страдают десятки государств и многие тысячи компаний, потребители по всему миру. Мы были противниками присоединения к ВТО, пока Россия не восстановит большинство своих ключевых отраслей. Ведь принятые нами обязательства во многих случаях не способствуют развитию, а обещания инвестиций и открытия новых рынков развеялись как дым.

Не секрет, что в неординарных условиях этого года и государству, и компаниям приходилось прибегать к ручному управлению. Но важно, чтобы ручное управление не доводило «до ручки».

Наступающий 2023 год для меня лично и для компании «Мираторг» особенно знаменательный. Ровно 20 лет назад правительством России по инициативе министра сельского хозяйства Алексея Гордеева было принято судьбоносное решение о реализации долгосрочной таможенно-тарифной политики в отношении импорта мяса. Тогда цель уйти от тотальной зависимости от зарубежных поставок, на которые приходилось до 40% потребления, создать свою современную отрасль казалась почти недостижимой. И вот по прошествии 20 лет благодаря последовательности и диалогу между бизнесом и правительством Россия стала одним из лидеров мирового мясного рынка и даже крупным экспортером, а доля импорта упала менее чем до 5% выросшего на 50% потребления. И каким бы сложным ни был уходящий год, невзирая ни на что, мы продолжили наращивать объемы, инвестировать в развитие, создавать новые рабочие места. Вот результат последовательной и прозрачной политики в отдельной отрасли.

Об авторе
Виктор Линник Виктор Линник Президент компании «Мираторг»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
мнение Виктор Линник Мираторг 2022 год 2023 год
Материалы по теме
ФАС начала антикартельную проверку «Мираторга»
Бизнес
Глава Минсельхоза ФРГ предложил отказаться от мяса для борьбы с Россией
Политика
Эксперты предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter