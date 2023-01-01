Президент «Мираторга» Виктор Линник в колонке для РБК объяснил, почему ручное управление не должно доводить «до ручки»

2022 год, безусловно, стал годом проверки на прочность как компаний, так и правительства. На моей памяти несколько экономических кризисов последних 25 лет, но никогда еще не приходилось принимать столько сложных решений в такие короткие сроки и на протяжении целого года. И первый урок, который мы вынесли: надо уметь быстро и своевременно реагировать на резко изменяющуюся среду. Еще Чарлз Дарвин утверждал, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других приспосабливается к изменениям. Буквально на ходу приходилось вносить правки в проекты, менять традиционных поставщиков, восстанавливать и оптимизировать финансовые схемы, перестраивать логистику, изучать новые рынки сбыта. Мы сразу поняли, что, как раньше, не будет, поэтому не цеплялись за уходящий вагон, а искали другой состав, идущий в нужном нам направлении.

Еще один вывод, который лежит буквально на поверхности: необходимо поддерживать своего производителя не только в период острой фазы кризиса, а заранее и постоянно. И это вопрос не столько субсидий и грантов, льготных кредитов и гарантий, сколько создания долгосрочных понятных условий работы и поддержания инвестиционного климата. Здесь уместно вспомнить о политике во внешней торговле, направленной на развитие новых производств в России, основы которой заложил еще Петр I. Запреты и ограничения экспорта должны быть минимальны и серьезно обоснованы, а либерализация импорта (особенно продукции с добавленной стоимостью) даже на время ради решения сиюминутных и конъюнктурных задач не должна ухудшать положение отечественных предприятий. Вот разрешили импорт говядины без уплаты таможенных пошлин. Да еще при таком сильном рубле. И что? Импорт стал так давить на цены, что наши производители несут потери. А отрасль мясного скотоводства, до того показывавшая хорошие результаты, сейчас в растерянности — надо ли дальше заниматься производством, если нет рентабельности.

Невозможно создать производство, продукт или технологию даже по поручению правительства, если нет никакой уверенности, что завтра кто-то не передумает и кардинально не поменяет правила. Государству нужно увеличивать инвестиции в образование, науку, разработки и технологии. А компаниям — в профессиональное развитие сотрудников, современные методы управления, новые продукты. Мы это делали и раньше, а теперь поняли, что это тем более важно в кризисных условиях.

Кадровый дефицит стимулирует роботизацию и цифровизацию. На этом сейчас экономить недальновидно.

Уделять внимание и тратить бюджет надо не только на производство. У нас много потребителей с низкими доходами. В этом году продолжила формироваться все более продуманная система адресной поддержки населения. И это более эффективно, чем административно-командно регулировать цены. Именно этот механизм, в частности, стимулировал увеличение производства в этом году.

Еще один урок — в условиях цейтнота важно правильно расставить приоритеты. Нельзя хвататься сразу за все — не хватит ни ресурсов, ни времени, ни людей. Это касается и государства. Тем более нельзя слепо следовать повестке, навязываемой извне, или просто моде, какими бы красивыми лозунгами она ни прикрывалась. Взять то же ESG или регулирование парниковых выбросов в сельском хозяйстве — сколько уже потрачено времени и денег на форумах, конференциях, совещаниях, сколько бумаг исписано. А разве сейчас это главное? Может, это просто еще один отвлекающий маневр, направленный на тормоз в нашем развитии? Надо вовремя выбираться из колеи.

Как бы ни обострялись международные отношения, необходимо развивать контакты и сотрудничество с теми странами, компаниями или зарубежными специалистами, которые настроены на долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие. У «Мираторга» десятки многолетних надежных партнеров по всему миру. Мы у них учимся, они готовы с нами делиться знаниями и опытом. И это неоценимый ресурс для развития в сегодняшней ситуации. Крепкие отношения между предпринимателями разных стран в целом способствуют более здоровой международной обстановке.

Регуляторная гильотина в целом показала свою эффективность, но мы все равно сталкиваемся с непреодолимым желанием отдельных регуляторов снова «не пущать». Поэтому работа по сокращению излишней административной нагрузки не должна прекращаться. Вот отменили проверки. Разве настолько ухудшилась ситуация, чтобы возвращаться к ним в прежнем объеме? Наше регулирование зачастую ориентируется на западные модели без учета того, в каком состоянии отрасли и, главное, могут ли потянуть все многочисленные требования, стандарты, системы контроля потребители. Ведь за все нужно платить. Настойчивое распространение маркировки «Честный знак» на все более широкий круг товаров без должного и объективного анализа целесообразности или эффективности маркировки, без учета мнения производителей настораживает. Ведь с каждой единицы маркированной продукции наши граждане платят из своего кармана. Да и на бизнес нагрузка не отвечает сегодняшним реалиям.

Этот год запомнился тем, что по большинству вопросов между государством и бизнесом выстроился активный диалог. Нашей отрасли повезло — он у нас был и раньше. Но сейчас мы видим, что практически по всем направлениям идет постоянный обмен мнениями и идеями, совместный поиск решений дает результат. Следует сохранять возможность бизнесу высказываться, даже если его подходы и оценки не совпадают с мнением регуляторов. Недостаток информации или искаженные оценки всегда несут большие риски.

После того как были введены многочисленные экономические санкции против России, нам надо оценить пользу от нашего дальнейшего участия в ВТО. Я не видел юридических оценок стран — членов ВТО введенных ограничений на торговлю, от которых страдают десятки государств и многие тысячи компаний, потребители по всему миру. Мы были противниками присоединения к ВТО, пока Россия не восстановит большинство своих ключевых отраслей. Ведь принятые нами обязательства во многих случаях не способствуют развитию, а обещания инвестиций и открытия новых рынков развеялись как дым.

Не секрет, что в неординарных условиях этого года и государству, и компаниям приходилось прибегать к ручному управлению. Но важно, чтобы ручное управление не доводило «до ручки».

Наступающий 2023 год для меня лично и для компании «Мираторг» особенно знаменательный. Ровно 20 лет назад правительством России по инициативе министра сельского хозяйства Алексея Гордеева было принято судьбоносное решение о реализации долгосрочной таможенно-тарифной политики в отношении импорта мяса. Тогда цель уйти от тотальной зависимости от зарубежных поставок, на которые приходилось до 40% потребления, создать свою современную отрасль казалась почти недостижимой. И вот по прошествии 20 лет благодаря последовательности и диалогу между бизнесом и правительством Россия стала одним из лидеров мирового мясного рынка и даже крупным экспортером, а доля импорта упала менее чем до 5% выросшего на 50% потребления. И каким бы сложным ни был уходящий год, невзирая ни на что, мы продолжили наращивать объемы, инвестировать в развитие, создавать новые рабочие места. Вот результат последовательной и прозрачной политики в отдельной отрасли.