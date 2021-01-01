Nissan сократит свою сеть продаж в Европе в 2021 году

Салоны закроются в 30 странах, большинство из которых — восточноевропейские. Продажи машин продолжатся через сеть Renault. Заводы в Испании, которые производят коммерческий транспорт, также передадут французскому концерну

Фото: Toru Hanai / Reuters

Японский автоконцерн Nissan Motor в 2021 году значительно сократит свою торговую сеть в Европе и закроет два завода в Испании. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники 1 января.

Как пишет издание, сокращение сети продаж, а также закрытие производств связано с изменением структуры концерна. Торговая сеть и заводы будут переданы французскому Renault на аутсорсинг для повышения прибыльности бизнеса в Европе.

Nissan планирует уменьшить присутствие примерно в 30 странах. В основном это коснется Восточной Европы, в частности, Польши и Венгрии. Закрыть дистрибьюторские филиалы хотят и в Нидерландах. При этом продажи автомобили марки продолжатся через торговую сеть Renault.

Японский концерн после закрытия двух заводов — в Барселоне и Авиле — передаст все производство коммерческих автомобилей в управление Renault. На фоне закрытия заводов и сокращения торговой сети Nissan планирует и сокращение персонала.