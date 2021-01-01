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Бизнес ,  
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Nissan сократит свою сеть продаж в Европе в 2021 году

Салоны закроются в 30 странах, большинство из которых — восточноевропейские. Продажи машин продолжатся через сеть Renault. Заводы в Испании, которые производят коммерческий транспорт, также передадут французскому концерну
Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters

Японский автоконцерн Nissan Motor в 2021 году значительно сократит свою торговую сеть в Европе и закроет два завода в Испании. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники 1 января.

Как пишет издание, сокращение сети продаж, а также закрытие производств связано с изменением структуры концерна. Торговая сеть и заводы будут переданы французскому Renault на аутсорсинг для повышения прибыльности бизнеса в Европе.

Nissan планирует уменьшить присутствие примерно в 30 странах. В основном это коснется Восточной Европы, в частности, Польши и Венгрии. Закрыть дистрибьюторские филиалы хотят и в Нидерландах. При этом продажи автомобили марки продолжатся через торговую сеть Renault.

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Японский концерн после закрытия двух заводов — в Барселоне и Авиле — передаст все производство коммерческих автомобилей в управление Renault. На фоне закрытия заводов и сокращения торговой сети Nissan планирует и сокращение персонала.

Yomiuri сообщает, что европейский бизнес Nissan в связи с COVID-19 пережил серьезный спад в 2020 году: объем продаж упал примерно на 30%. Концерн показал отрицательную прибыль в 29 млрд иен ($281 млн).

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В связи с этим компания пересмотрела свою стратегию в Европе. Теперь Nissan сосредоточится на рынках США, Японии и Китая, а другие регионы будут развиваться за счет производственных и торговых сетей Renault и Mitsubishi Motors, входящих в единый альянс.

Весной японский автопроизводитель принял решение уволить около 3 тыс. своих сотрудников, работающих на заводах в Испании, которые остановили из-за пандемии коронавирусной инфекции. До этого компания допускала остановку производства в России.

Автор
Михаил Котляр
Nissan Европа сокращение продажи
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В Nissan опровергли сообщения о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi
Бизнес
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