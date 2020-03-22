Nissan уволит 3 тыс. сотрудников с остановленных заводов в Испании

Компания Nissan Motor Co., Ltd приняла решение уволить около трех тысяч сотрудников на трех своих производствах в Испании, работа которых была приостановлена в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет японская газета Nikkei.

В частности, сообщается, что завод в Барселоне был остановлен 13 марта из-за перебоев с поставками запчастей и введенных испанскими властями ограничений на въезд в страну.

Газета отмечает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к сокращению занятости. Сроки приостановки производства не сообщаются. По итогам 2019 года заводы Nissan в Испании произвели 65 тыс. автомобилей.

В феврале представитель Nissan сообщил, что компания может остановить производство машин в России. По его словам, если Китай не возобновит поставки комплектующих, завод в Санкт-Петербурге будет остановлен.

Bloomberg также сообщал, что из-за срыва поставки деталей Nissan на два дня приостановит работу на одном из своих предприятий в Японии, которое выпускает модели Serena и X-Trail.