Nissan допустил приостановку производства в России из-за коронавируса

Китай приостановил производство деталей для сборки автомобилей, которые должны поступать на завод Nissan в Санкт-Петербурге. Пока он работает штатно. КНР должна возобновить поставки с 17 февраля, чтобы производство не встало

Завод Nissan в Санкт-Петербурге (Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости)

Руководство Nissan может приостановить работу завода по производству автомобилей марки в Санкт-Петербурге, если в Китае не возобновят выпуск деталей для сборки машин, который свернули из-за распространения коронавируса. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.

По его словам, петербургский завод перестанет собирать машины, если китайские производства не возобновят работу до 17 февраля.

«В данный момент оцениваются риски. По текущей ситуации все в штатном режиме, завод работает, никаких задержек нет, компоненты в достатке. Если Китай выйдет, как было заявлено, 17 февраля, то никакой задержки не будет», — заявили РБК в пресс-службе Nissan. По словам представителя компании, если китайские заводы не наладят работу в этот срок, может произойти задержка с поставками. Однако в компании надеются, что работа и дальше продолжится в штатном режиме.

Как сообщает Bloomberg, Nissan на два дня приостановит работу одного из своих заводов в Японии, который выпускает модели Serena и X-Trail. По словам пресс-секретаря филиала бренда в городе Йокогама, завод будет закрыт 14 и 17 февраля из-за срыва поставки автомобильных деталей. Как только проблема решится, работу завода возобновят. По ее словам, из-за этой ситуации производство на других заводах Nissan в Японии не приостановили.