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Nissan допустил приостановку производства в России из-за коронавируса

Китай приостановил производство деталей для сборки автомобилей, которые должны поступать на завод Nissan в Санкт-Петербурге. Пока он работает штатно. КНР должна возобновить поставки с 17 февраля, чтобы производство не встало
Завод Nissan в Санкт-Петербурге (Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости)

Руководство Nissan может приостановить работу завода по производству автомобилей марки в Санкт-Петербурге, если в Китае не возобновят выпуск деталей для сборки машин, который свернули из-за распространения коронавируса. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.

По его словам, петербургский завод перестанет собирать машины, если китайские производства не возобновят работу до 17 февраля.

«В данный момент оцениваются риски. По текущей ситуации все в штатном режиме, завод работает, никаких задержек нет, компоненты в достатке. Если Китай выйдет, как было заявлено, 17 февраля, то никакой задержки не будет», — заявили РБК в пресс-службе Nissan. По словам представителя компании, если китайские заводы не наладят работу в этот срок, может произойти задержка с поставками. Однако в компании надеются, что работа и дальше продолжится в штатном режиме.

Как сообщает Bloomberg, Nissan на два дня приостановит работу одного из своих заводов в Японии, который выпускает модели Serena и X-Trail. По словам пресс-секретаря филиала бренда в городе Йокогама, завод будет закрыт 14 и 17 февраля из-за срыва поставки автомобильных деталей. Как только проблема решится, работу завода возобновят. По ее словам, из-за этой ситуации производство на других заводах Nissan в Японии не приостановили.

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Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. С момента запуска там собрали более 300 тыс. машин, для которых использовалось свыше 400 млн деталей. Сейчас завод в Санкт-Петербурге выпускает модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Его производственная мощность — более 100 тыс. автомобилей в год, говорится на российском сайте бренда.

В конце января КамАЗ (входит в госкорпорацию «Ростех») предупредил о возможном сокращении выпуска автомобилей из-за вспышки коронавируса. Как заявил глава предприятия Сергей Когогин, это может произойти в марте. В компании пояснили, что подобные меры могут быть приняты ввиду того, что большинство комплектующих, которые необходимы в производстве, имеет в своем составе детали, производящиеся в Китае, а некоторые из них производятся только в КНР.

Распространение коронавируса началось с декабря 2019 года. Изначально заболевание обнаружили в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). К 10 февраля жертвами вируса стали 910 человек, еще 40 554 человека заразились им, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
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Заболевание обнаружили больше чем в 20 странах, в том числе в России. Коронавирус подтвердили у двух граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском крае. Власти также решили эвакуировать из Уханя и провинции Хубэй россиян и граждан СНГ. В общей сложности оттуда вывезли 144 человека, сообщало посольство России в Пекине. Всех эвакуированных поместили на 14-дневный карантин в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью.

Авторы: Алена Прохоренко, Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: Nissan, Санкт-Петербург
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