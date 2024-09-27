В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»

Фрегат «Адмирал Исаков» (Фото: k_soloveichik / Telegram)

Четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Это многоцелевой надводный боевой корабль, на борту которого находятся, в частности, гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным пресс-службы, на судне также могут разместиться до 210 членов экипажа.

Корабль назвали в честь Ивана Исакова — адмирала флота Советского Союза, Героя Советского Союза, лауреата Сталинской премии, члена-корреспондента Академии наук СССР, члена Союза писателей СССР и депутата Верховного Совета СССР первого созыва.

В составе Военно-морского флота (ВМФ) уже несут службу три корабля этого проекта. Кроме этого, на предприятии строятся еще четыре фрегата.

В середине июня в Татарстане на воду спустили малый ракетный корабль «Ставрополь». Он стал двенадцатым и последним кораблем проекта 21631 «Буян-М». Каждое судно этой серии может нести восемь крылатых ракет «Калибр».

Церемония прошла в Зеленодольске на заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс»).