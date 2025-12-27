 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд

Решение Израиля о признании независимости Сомалиленда отвергли Турция, Египет, Сомали, Джибути и глава комитета Африканского союза, в который входят около 50 стран. Трамп заявил, что пока не собирается следовать примеру Нетаньяху

Главы МИД Турции, Египта, Сомали и Джибути в ходе телефонного разговора осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда. Они подчеркнули поддержку единства, суверенитета и безопасность Сомали, отвергая любые шаги, которые могут подорвать стабильность в стране.

«Признание независимости представляет собой опасный прецедент и угрозу международному миру и безопасности», — говорится в сообщении, которое распространил МИД Египта.

Схожее заявление в Х сделал МИД Саудовской Аравии, сочтя решение Израиля направленным на укрепление «односторонних сепаратистских мер, нарушающих международное право».

МИД Сомали в отдельном посте в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнул приверженность поддержке прав палестинского народа и «решительное неприятие», в частности, его принудительного перемещения. До этого Associated Press писало, что Израиль и США ведут переговоры с представителями восточноафриканских стран о возможном использовании территорий для переселения палестинцев из сектора Газа. В частности, утверждалось, что контакты были установлены с представителями Судана, Сомали и Сомалиленда.

«Сомали никогда не согласится с тем, чтобы палестинский народ стал лицом без гражданства. Сомали ясно заявляет, что она не допустит создания на своей территории каких-либо иностранных военных баз или механизмов, которые могли бы втянуть Сомали в опосредованные конфликты или привнести региональные и международные военные действия в этот регион», — сказано в заявлении МИД Сомали.

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда
Политика
Беньямин Нетаньяху

Также признание независимости Сомалиленда отверг председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юссуф. В объединение входят около 50 африканских стран.

Президент США Дональд Трамп, один из ключевых союзников Нетаньяху, заявил в комментарии The New York Post, что в настоящее время не собирается последовать примеру Израиля. Как пишет издание, сначала Трамп сказал написать в материале «Нет, запятая, не сейчас», но затем сменил ответ: «Просто скажите «Нет».

Израиль объявил о признании независимости Сомалиленда 26 декабря, став первым государством, сделавшим это.

Британский Сомалиленд существовал с 1884 по 1960 год. Эта территория занимает стратегически важное положение, позволяя контролировать проход из Красного моря в Индийский океан. На фоне волны деколонизации в Африке в 1960-х она объявила о своей независимости, что поддержали в Лондоне. Однако спустя всего несколько месяцев Сомалиленд вошел в состав большого Сомали, куда также входят бывшие колонии Италии на Африканском Роге.

Но в 1988 году в стране началась гражданская война, из-за которой государство фактически распалось на несколько самоуправляемых территорий, включая Сомалиленд. Последний в одностороннем порядке провозгласил независимость в 1991 году. С тех пор избранное правительство пытается добиться признания в качестве суверенного независимого государства. Однако международное сообщество считает Сомалиленд частью Сомали.

При этом в январе 2024 года самопровозглашенное государство и соседняя Эфиопия заключили меморандум о взаимопонимании, по которому в обмен на признание Сомалиленд позволяет Аддис-Абебе создать военную базу на своей территории и предоставляет выход к морю.

Полина Мартынова
Сомали Израиль Турция Египет Джибути Африканский союз Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
