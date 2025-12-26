Израиль признал независимость Сомалиленда

Израиль признал независимым государством Сомалиленд, который мировое сообщество считает частью Сомали. Стороны договорились приступить к установлению полноценных дипломатических отношений, назначить послов и открыть посольства

Беньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством. Соответствующую декларацию подписали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

«Израиль планирует немедленно расширить свои отношения с Республикой Сомалиленд посредством сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики», — сообщили в канцелярии израильского премьера.

Британский Сомалиленд существовал с 1884 по 1960 год. Эта территория занимает стратегически важное положение, позволяя контролировать проход из Красного моря в Индийский океан. На фоне волны деколонизации в Африке в 1960-х она объявила о своей независимости, что поддержали в Лондоне. Однако спустя всего несколько месяцев Сомалиленд вошел в состав большого Сомали, куда также входят бывшие колонии Италии на Африканском Роге. Но в 1988 году в стране началась гражданская война, из-за которой государство фактически распалось на несколько самоуправляемых территорий, включая Сомалиленд.

Нетаньяху отметил, что подписанная декларация соответствует духу «Соглашений Авраама» — договорам, которые в 2020 году при посредничестве США заключили Израиль с одной стороны и Бахрейн, Марокко и ОАЭ с другой с целью установления дипломатических отношений. В 2021 году к ним присоединились Египет и Судан, а в ноябре 2025-го о таком же намерении объявил Казахстан.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар уточнил, что соглашение предусматривает взаимное признание и установление полноценных дипломатических отношений между странами, а также назначение послов и открытие посольств. «За последний год отношения между Израилем и Сомалилендом сформировались на основе обширного и продолжающегося диалога <...> Мы будем работать вместе над укреплением отношений между нашими странами и народами, региональной стабильностью и экономическим процветанием», — заявил министр.

В марте Associated Press сообщило, что Израиль и США проводят переговоры с представителями восточноафриканских стран о возможном использовании их территорий для переселения палестинцев из сектора Газа. В частности, утверждалось, что контакты были установлены с представителями Судана, Сомали и Сомалиленда.

Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость в 1991 году. С тех пор избранное правительство пытается добиться признания в качестве суверенного независимого государства. Однако ни одна страна или международная организация до сих пор этого не сделала — мировое сообщество признает Сомалиленд частью Сомали. При этом в январе 2024 года самопровозглашенное государство и соседняя Эфиопия заключили меморандум о взаимопонимании, по которому в обмен на признание Сомалиленд позволяет Аддис-Абебе создать военную базу на своей территории и предоставляет выход к морю.