Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Что такое ракета «Калибр»

«Калибр» — это линейка российских крылатых ракет большой дальности. Создателем этого семейства вооружений стало екатеринбургское опытно-конструкторское бюро «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Разработка ракетной системы стартовала в 1980-е годы. Технологической базой для создания «Калибра» послужили наработки по двум предшествующим проектам: стратегической крылатой ракете 3М10 и противокорабельной ракете «Альфа», разрабатываемой в рамках проекта «Бирюза». Первый зафиксированный случай боевого использования ракет этого семейства произошел в октябре 2015 года в ходе российской военной операции на территории Сирии.

Фото: Минобороны России

В классификационной системе НАТО эти ракетные системы получили обозначения SS-N-27 Sizzler («Испепелитель») — для модификации 3М-54, предназначенной для атак по морским целям, и SS-N-30 — для варианта 3М-14, используемого для ударов по объектам на суше. Ракетный комплекс «Калибр» способен выполнять различные боевые задачи: уничтожение надводных кораблей, поражение подводных лодок противника и нанесение ударов по наземным объектам. Применение возможно круглосуточно и при любых погодных условиях.

Основные технические характеристики

Семейство «Калибр» включает несколько основных типов ракет: противокорабельные, противолодочные и предназначенные для поражения наземных целей. Все модификации объединяет универсальный диаметр корпуса — 533 мм, что соответствует стандартам торпедных аппаратов и позволяет использовать единые пусковые модули на различных носителях.

Точные технические характеристики ракет «Калибр» остаются засекреченными, и большая часть доступной информации поступает из открытых официальных заявлений (преимущественно из сообщений Министерства обороны России о применении оружия в боевых условиях), анализа экспортных модификаций и оценок независимых военных экспертов. В результате данные о максимальной дальности стрельбы, точности попадания, характеристиках боевой части и деталях системы наведения могут различаться в разных источниках.

Одной из ключевых особенностей «Калибра» является способность полета на предельно малых высотах — до 10–20 м над поверхностью воды и над землей при подлете к цели. Это значительно усложняет обнаружение ракеты радиолокационными средствами (РЛС) противника, так как она проходит ниже зоны видимости большинства радаров дальнего обнаружения.

Фото: Минобороны России

Навигационная система ракет построена на сочетании инерциальной навигации — системы, которая определяет положение, скорость и курс ракеты с помощью датчиков движения без использования внешних сигналов — с коррекцией по данным спутников глобального позиционирования ГЛОНАСС и GPS. Инерциальная система обеспечивает автономность движения и устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При подлете к цели начинает работать активная радиолокационная головка самонаведения, позволяющая ракете самостоятельно захватывать и сопровождать цель.

Ракеты способны маневрировать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, автоматически корректируя курс в соответствии с рельефом местности и обходя зоны работы систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Носители крылатых ракет системы «Калибр»

Ракеты «Калибр» могут запускаться с различных платформ.

Морские платформы составляют основу комплекса. Версия «Калибр-НК» создана для надводных кораблей и стартует с помощью универсальных корабельных стреляющих комплексов с вертикальным пуском. Такие установки стоят на фрегатах «Адмирал Григорович», «Буян-М» и других. Вертикальные пусковые установки позволяют быстро стрелять и запускать сразу несколько ракет залпом. Платформы используют модульную систему Club-U, оснащенную пусковыми установками наклонного старта для размещения на надводных кораблях.

Фото: Минобороны России

Для подводных лодок предназначен вариант «Калибр-ПЛ». Его используют дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка», а также атомные многоцелевые субмарины класса «Ясень» и «Щука-Б».

Наземный вариант представлен контейнерным комплексом «Калибр-К». В нем ракеты помещены в стандартные морские контейнеры, что позволяет размещать их на различных носителях: автомобильной технике, железнодорожных вагонах или стационарных объектах. Береговой мобильный ракетный комплекс «Калибр-М» размещается на колесных шасси БАЗ-6909 или МАЗ-7930 и включает самоходные пусковые установки с четырьмя-шестью транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающие машины, машины технического обеспечения и связи.

Дальность и скорость полета — что известно

Варианты дальности полета ракет семейства «Калибр» значительно различаются в зависимости от конкретной модификации и характера решаемых боевых задач. Варианты, предназначенные для поражения морских объектов, способны поражать цели на удалении до 300–375 км. Модификации, разработанные для ударов по наземным объектам, демонстрируют существенно большую дальность — до 2,6 тыс. км. Экспортные версии комплекса имеют технические ограничения дальности действия. В частности, для модификаций, предназначенных для поражения наземных целей, максимальная дальность стрельбы в экспортном исполнении ограничена показателем 300 км.

Фото: Минобороны России

Скорость ракет «Калибр» также различна. На маршевом участке траектории большинство модификаций движутся с дозвуковой скоростью около 0,8 Маха (М, около 1 тыс. км/ч). У противокорабельной ракеты 3М-54 при приближении к цели отделяется маршевая ступень, и боевая часть с собственным ракетным двигателем разгоняется до скорости около 2,9 М (около 3,5 тыс. км/ч).

Боевые применения «Калибра»

Первый зафиксированный случай применения ракет «Калибр» в боевых условиях произошел в ночь с 6 на 7 октября 2015 года. Четыре корабля, входящие в состав Каспийской флотилии, осуществили 26 пусков крылатых ракет, нацеленных на объекты «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) на территории Сирии. В дальнейшем российские вооруженные силы систематически использовали данный тип вооружения в ходе военной операции в Сирии. Ракетные удары наносили с надводных кораблей, находившихся в акватории Средиземного и Каспийского морей, а также подводных лодок. Среди приоритетных объектов поражения были склады с боеприпасами, командные центры управления, узлы связи и места концентрации бронетехники вооруженных группировок.

Удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ («Исламского государства», организация признана террористической и запрещена в России) в Сирии (Фото: Минобороны России / РИА Новости)

С начала военной операции на Украине в феврале 2022 года российское военное ведомство регулярно информировало об использовании крылатых ракет «Калибр» для нанесения ударов по объектам украинских вооруженных сил. Пуски осуществляли с надводных кораблей и подводных лодок главным образом из акватории Черного моря, а также из Каспийского моря. В мае 2023 года Министерство обороны представило сводные данные, согласно которым за год боевых действий корабли Черноморского флота поразили ракетами «Калибр» более 180 украинских военных объектов.