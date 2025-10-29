Арктический совет: состав, цели, текущая деятельность

Фото: Global Look Press

Содержание:

Что такое Арктический cовет

Арктический совет (АС, англ. Arctic Council) — это межправительственная организация арктических государств, созданная в 1996 году по инициативе Канады. Включает Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию и Швецию. Постоянными участниками также являются международные организации коренных народов приполярных территорий. В рамках АС страны занимаются вопросами защиты окружающей среды, сохранения и развития коренных народов Арктики, разрабатывают стратегии ее устойчивого развития. Политические и военные вопросы в этой организации не обсуждаются.

Арктический регион включает территорию между 66-й северной параллелью и Северным полюсом; ее общая площадь — 27 млн кв. км, из них 9 млн кв. км приходится на сушу. В этой зоне проживают около 4 млн человек, в том числе около 500 тыс. представителей коренных народов.

История появления Арктического совета

Арктический совет ведет историю с сентября 1989 года, когда по предложению Финляндии в городе Рованиеми состоялась межминистерская встреча по охране окружающей среды в Арктике. В ней участвовали представители восьми арктических стран, включая СССР. Встреча запустила процесс выработки совместной экологической политики в регионе. Следующая встреча прошла в апреле 1990 года в Йеллоунайфе (Канада), в ней участвовал Приполярный совет инуитов, а в качестве наблюдателей — ФРГ и Великобритания.

В июне 1991 года страны Арктики заключили с организациями коренных народов Стратегию по защите окружающей среды Арктики (Arctic Environmental Protection Strategy — AEPS). Статус постоянных участников AEPS получили Приполярный совет инуитов, Союз саамов и российская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В том же году на базе AEPS было сформировано несколько механизмов по теме экологии в Арктике:

Программа арктического мониторинга и оценки (AMAP) для отслеживания и оценки степени загрязнения природы и изменения климата.

Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) — форум для обмена научной информацией.

Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR).

«Защита морской среды в Арктике» (PAME) — программа по защите морской среды от наземной и морской деятельности.

Фото: Leon Neal / Getty Images

В 1994 году был создан Секретариат коренных народов (IPS). Сегодня в нем участвует шесть организаций, которым присвоен статус постоянных участников Арктического совета. Это Приполярный совет инуитов, Союз саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Международная ассоциация алеутов (принята в 1998-м), Арктический совет атабасков и Международный совет гвичинов (с 2000-го).

Официальной датой создания АС считается 19 сентября 1996 года, когда в Оттаве восемь арктических стран (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, СССР, США, Финляндия, Швеция) одобрили Декларацию об учреждении Арктического совета.

Цели и задачи Арктического совета

Цели и задачи совета прописаны в Оттавской декларации. Они следующие:

сотрудничество, координация и взаимодействие по вопросам Арктики, которые представляют общий интерес;

надзор и координация в рамках учрежденных до этого программ — AMAP, CAFF, EPPR, PAME;

реализация программ устойчивого развития в регионе;

информирование, поощрение образования и обеспечение интереса к теме Арктики.

Арктический совет занимается вопросами экологии, климата, коренных народов и устойчивого развития. Темы военной безопасности из его мандата исключены — это прямо прописано в Оттавской декларации.

Члены и наблюдатели: кто входит в Арктический совет

В Арктическом совете есть несколько категорий участников.

Арктические государства — Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

Постоянные участники — шесть организаций, представляющих коренные народы региона (из 4 млн человек в Арктике на них приходятся примерно 500 тыс.). Они участвуют в переговорах и принятии решений в АС.

К ним относятся:

Фото: Ton Koene / ZUMA / Global Look Press

Наблюдатели, которые могут присутствовать на сессиях совета, участвовать в рабочих группах, предлагать свои проекты и финансировать их. Этот статус может получить неарктическое государство, а также международная правительственная или неправительственная организация. В этом качестве в АС участвуют 13 стран (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария, Южная Корея, Япония), 13 межправительственных и 12 неправительственных организаций. В 2023 году желание стать наблюдателем в АС выразила Бразилия. По состоянию на 2025 годы Бразилия в АС не участвует.

Как устроена работа Арктического совета

Курс АС определяют министры иностранных дел. Они встречаются каждые два года в стране, которая председательствует в совете, и принимают декларацию по итогам встречи.

Председательство в совете сменяется по ротации раз в два года. Первой в АС этот пост занимала Канада (1996–1998 годы), за ней последовали США, Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Королевство Дания и Швеция. Россия в последний раз председательствовала в АС в 2021–2023 годах. В 2013 году в Тромсе (Норвегия) был учрежден секретариат совета, который поддерживает работу председателя; в 2016-м в него вошел секретариат коренных народов.

От каждой страны в АС действует старшее должностное лицо (SAO). Если главы МИД встречаются в среднем каждые два года, то SAO и постоянные участники встречаются не реже двух раз в год. От России позицию SAO занимает глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Владислав Масленников.

Свою деятельность АС ведет в шести рабочих группах, которые отвечают за выполнение программ и проектов, которые утвердили главы МИД.

Рабочие группы в совете следующие:

По устранению загрязнения Арктики (ACAP) — с 2006 года.

По реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) — с 1991 года.

По сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) — с 1991 года.

По предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) — с 1991 года.

По защите арктической морской среды (PAME) — с 1991 года.

По устойчивому развитию в Арктике (SDWG) — с 1998 года.

Также действует одна экспертная группа широкого профиля.

У форума нет программного бюджета, все проекты получают средства от одного или нескольких арктических стран или от других организаций. Это не надгосударственный орган, который выполняет собственные же рекомендации; их выполнение — индивидуальная ответственность стран-участниц.

Члены АС подписали три межправительственных соглашения: в 2011 году — о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике; в 2013-м — о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике; в 2017-м — по укреплению международного арктического научного сотрудничества.

С 2014 года существует Арктический экономический совет (АЭС), в него входят по три представителя от стран и постоянных участников АС. От России в этом бизнес-формате участвуют «Росатом», НОВАТЭК и «Совкомфлот».

Арктический совет и Россия

Россия — страна с самыми большими территориями в Арктике. В их числе Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Коми, несколько районов Республики Саха (Якутия), Норильск и другие регионы. Российское население в Арктике составляет порядка 2,5 млн человек, здесь проживают 40 коренных арктических народов.

Село Териберка, Мурманская область (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Россия считает Арктику одним из своих приоритетов. Как сказано в ее Концепции внешней политики 2023 года, Москва стремится к миру и стабильности, экологической устойчивости и снижению угроз нацбезопасности в регионе. Она также считает важным развивать Северный морской путь для того, чтобы осуществлять перевозки между Европой и Азией.

Исходя из этого Москва обозначила четыре направления в Арктике:

мирное решение международных вопросов, связанных с регионом;

«нейтрализация курса недружественных государств» на милитаризацию региона;

неизменность международно-правового режима внутренних морских вод России;

работа с неарктическими странами, которые «проводят конструктивную политику в отношении России» и заинтересованы в работе в регионе (в том числе и в рамках Северного морского пути).

Как изменилась деятельность совета после 2022 года

Начало полномасштабных боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года пришлось на председательство России в АС. 3 марта 2022 года семь остальных государств совета в знак протеста заявили, что не будут вовлечены в российские мероприятия и в целом временно приостанавливают участие во всех заседаниях АС и его вспомогательных органов. 8 июня 2022 года эти страны сообщили, что частично возобновят свою работу в АС по проектам, где не предусмотрено российское участие.

Москва несколько раз допускала, что она выйдет из совета, если западные государства будет нарушать ее права в этой организации — в частности, не будут приглашать на заседания АС ее представителей. В 2023 году посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов заявил, что эффективность совета из-за действий Запада снизилась и потому Москва начала обсуждать арктические вопросы с другими странами и организациями. Например, к проектам в регионе она решила привлекать страны ШОС и БРИКС.

В 2023 году председателем в АС стала Норвегия, а в феврале 2024 года стало известно, что Россия приостановила выплаты взносов в совет до тех пор, пока АС не восстановит работу с участием всех стран-членов. Выход из него Москва допустила в том случае, если совет «будет эволюционировать в недружественный России институт».

В январе 2025 года российский МИД сообщил, что Москва частично возобновила работу в совете. До этого Норвегия рассказала о том, что в период ее председательства была реанимирована деятельность рабочих групп с участием России.

Однако, по словам российских представителей, полноформатная работа АС не восстановлена. Как заявил в июне 2025 года в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, политический диалог по-прежнему заморожен, при этом Россия остается полноправным членом совета, ее представители активно участвуют в его работе, а решения принимаются консенсусом.

Российское старшее должностное лицо в совете Владислав Масленников, выступая на XIV сессии АС в мае 2025 года, отметил, что организация находится «в промежуточном состоянии» и что, если он возобновит полноценную работу в скором времени, это подорвет его международный авторитет. Тем не менее, по оценке Москвы, у АС «еще есть потенциал для восстановления «духа сотрудничества», и определяющими в этом плане станут следующие два года председательства в совете Дании.

Значение Арктического совета сегодня

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Несмотря на политические противоречия между членами АС, этот форум остается важной региональной площадкой. Как отмечал в 2021 году ректор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, Арктический совет — это закрытый клуб с фиксированным набором участников, поскольку появление новых арктических стран не предвидится. По его мнению, «Арктика — это не свободная территория для колонизации»; в отличие от Антарктики, которая, в соответствии с договором 1959 года, считается общим достоянием человечества, Арктика для России остается важнейшим источником национального развития.

Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) называют АС наиболее авторитетным международным форумом по сотрудничеству в регионе: он успешно определяет регулирование природоохранной и социально-экономической деятельности в Северном полярном регионе и гармонизирует поддержку коренных малочисленных народов.

Дополнительно роль АС укрепляет механизм наблюдения — благодаря нему арктические государства могут сотрудничать с неарктическими странами по вопросам Арктики. Уникальность совета заключается еще и в том, что в принятии решений здесь участвуют не только страны, но и постоянные участники — представители коренных народов Севера. Кроме того, именно в рамках АС принимаются научно обоснованные меры по защите арктической природной среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций, устойчивому развитию.

Критика Арктического совета

Идея Арктического совета появилась в период разрядки напряженности между СССР и США, которая затрагивала также Арктику. В частности, в начале 1990-х Канада и Финляндия настаивали на включение в мандат такого органа вопросов безопасности и разоружения, но идея не нашла поддержки со стороны США. Однако в последние годы все чаще звучат заявления о росте геополитического соперничества за Арктику. В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «регион стал ареной для борьбы за власть и конкуренции», и арктические державы «должны адаптироваться» к этой новой реальности. Первый 20 лет совет мог сосредоточиться исключительно на экологических, научных и культурных вопросах, но теперь «такой роскоши», по его мнению, у него больше нет.

Эксперты выделяют два фактора, которые повышают геополитическую роль Арктики. Во-первых, недавно обнаруженные большие запасы природных ресурсов в регионе — здесь находится порядка 22% неразведанных углеводородов в мире (нефть, природный газ). Во-вторых, с изменением климата Арктика становится все более доступной для прокладывания логистических маршрутов.

Мандат АС ограничен в основном экологическими вопросами и темами окружающей среды, и этого недостаточно для решения проблем, с экологической повесткой не связанных, пишет Arctic Portal (AP). По оценке ресурса, Арктика — все более динамично развивающийся регион, богатый природными ресурсами и обладающий большим экономическим потенциалом, однако общей политической программы и правовой базы для развития региона у арктических стран по-прежнему нет. «Недостаток мандата Арктического совета на решение вопросов, не связанных с охраной окружающей среды, привел к тому, что решения принимаются изолированно и работа в Арктическом регионе ведется неполно и фрагментированно», — отмечает AP и подчеркивает, что задача членов АС на ближайшие годы — расширить мандат совета.