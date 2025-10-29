Арктический совет: состав, цели, текущая деятельность
Содержание:
- Что такое Арктический cовет
- Цели и задачи Арктического совета
- Члены и наблюдатели: кто входит в Арктический совет
- Как устроена работа Арктического совета
- Арктический совет и Россия
- Как изменилась деятельность совета после 2022 года
- Значение Арктического совета сегодня
- Критика Арктического совета
Что такое Арктический cовет
Арктический совет (АС, англ. Arctic Council) — это межправительственная организация арктических государств, созданная в 1996 году по инициативе Канады. Включает Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию и Швецию. Постоянными участниками также являются международные организации коренных народов приполярных территорий. В рамках АС страны занимаются вопросами защиты окружающей среды, сохранения и развития коренных народов Арктики, разрабатывают стратегии ее устойчивого развития. Политические и военные вопросы в этой организации не обсуждаются.
Арктический регион включает территорию между 66-й северной параллелью и Северным полюсом; ее общая площадь — 27 млн кв. км, из них 9 млн кв. км приходится на сушу. В этой зоне проживают около 4 млн человек, в том числе около 500 тыс. представителей коренных народов.
История появления Арктического совета
Арктический совет ведет историю с сентября 1989 года, когда по предложению Финляндии в городе Рованиеми состоялась межминистерская встреча по охране окружающей среды в Арктике. В ней участвовали представители восьми арктических стран, включая СССР. Встреча запустила процесс выработки совместной экологической политики в регионе. Следующая встреча прошла в апреле 1990 года в Йеллоунайфе (Канада), в ней участвовал Приполярный совет инуитов, а в качестве наблюдателей — ФРГ и Великобритания.
В июне 1991 года страны Арктики заключили с организациями коренных народов Стратегию по защите окружающей среды Арктики (Arctic Environmental Protection Strategy — AEPS). Статус постоянных участников AEPS получили Приполярный совет инуитов, Союз саамов и российская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В том же году на базе AEPS было сформировано несколько механизмов по теме экологии в Арктике:
- Программа арктического мониторинга и оценки (AMAP) для отслеживания и оценки степени загрязнения природы и изменения климата.
- Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) — форум для обмена научной информацией.
- Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR).
- «Защита морской среды в Арктике» (PAME) — программа по защите морской среды от наземной и морской деятельности.
В 1994 году был создан Секретариат коренных народов (IPS). Сегодня в нем участвует шесть организаций, которым присвоен статус постоянных участников Арктического совета. Это Приполярный совет инуитов, Союз саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Международная ассоциация алеутов (принята в 1998-м), Арктический совет атабасков и Международный совет гвичинов (с 2000-го).
Официальной датой создания АС считается 19 сентября 1996 года, когда в Оттаве восемь арктических стран (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, СССР, США, Финляндия, Швеция) одобрили Декларацию об учреждении Арктического совета.
Цели и задачи Арктического совета
Цели и задачи совета прописаны в Оттавской декларации. Они следующие:
- сотрудничество, координация и взаимодействие по вопросам Арктики, которые представляют общий интерес;
- надзор и координация в рамках учрежденных до этого программ — AMAP, CAFF, EPPR, PAME;
- реализация программ устойчивого развития в регионе;
- информирование, поощрение образования и обеспечение интереса к теме Арктики.
Арктический совет занимается вопросами экологии, климата, коренных народов и устойчивого развития. Темы военной безопасности из его мандата исключены — это прямо прописано в Оттавской декларации.
Члены и наблюдатели: кто входит в Арктический совет
В Арктическом совете есть несколько категорий участников.
Арктические государства — Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.
Постоянные участники — шесть организаций, представляющих коренные народы региона (из 4 млн человек в Арктике на них приходятся примерно 500 тыс.). Они участвуют в переговорах и принятии решений в АС.
К ним относятся:
-
Алеутская международная ассоциация. Алеуты живут в США (Аляска, острова Прибылова — около 15 тыс. человек) и России (Командорские острова — 399 человек, по переписи 2020 года).
-
Арктический совет атабасков. Атабаски — это группа индейских народов, они живут в США (Аляска) и Канаде (северо-запад страны); их 45 тыс. человек, говорят на более чем 40 языках.
-
Международный совет гвичинов. Гвичины (или кучины) — это атабаскский народ, который проживает в США (Аляска) и Канаде (северо-запад страны); их около 7–9 тыс. человек, они говорят на языке гвичин (это один из атабаскских языков).
-
Инуитский приполярный совет. Инуиты (эскимосы) живут в США (Аляска), Канаде (на севере и северо-западе), Дании (Гренландия), России (Чукотка); их насчитывается, по разным оценкам, от 130 тыс. до 180 тыс. человек.
-
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России — объединяет 40 коренных народов, которые живут в России; всего их порядка 250 тыс. человек.
-
Союз саамов. Саамы — финно-угорский народ, живут в Финляндии, России, Норвегии, Швеции; их около 80–100 тыс., говорят на девяти языках.
Наблюдатели, которые могут присутствовать на сессиях совета, участвовать в рабочих группах, предлагать свои проекты и финансировать их. Этот статус может получить неарктическое государство, а также международная правительственная или неправительственная организация. В этом качестве в АС участвуют 13 стран (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария, Южная Корея, Япония), 13 межправительственных и 12 неправительственных организаций. В 2023 году желание стать наблюдателем в АС выразила Бразилия. По состоянию на 2025 годы Бразилия в АС не участвует.
Как устроена работа Арктического совета
Курс АС определяют министры иностранных дел. Они встречаются каждые два года в стране, которая председательствует в совете, и принимают декларацию по итогам встречи.
Председательство в совете сменяется по ротации раз в два года. Первой в АС этот пост занимала Канада (1996–1998 годы), за ней последовали США, Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Королевство Дания и Швеция. Россия в последний раз председательствовала в АС в 2021–2023 годах. В 2013 году в Тромсе (Норвегия) был учрежден секретариат совета, который поддерживает работу председателя; в 2016-м в него вошел секретариат коренных народов.
От каждой страны в АС действует старшее должностное лицо (SAO). Если главы МИД встречаются в среднем каждые два года, то SAO и постоянные участники встречаются не реже двух раз в год. От России позицию SAO занимает глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Владислав Масленников.
Свою деятельность АС ведет в шести рабочих группах, которые отвечают за выполнение программ и проектов, которые утвердили главы МИД.
Рабочие группы в совете следующие:
-
По устранению загрязнения Арктики (ACAP) — с 2006 года.
-
По реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) — с 1991 года.
-
По сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) — с 1991 года.
-
По предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) — с 1991 года.
-
По защите арктической морской среды (PAME) — с 1991 года.
-
По устойчивому развитию в Арктике (SDWG) — с 1998 года.
Также действует одна экспертная группа широкого профиля.
У форума нет программного бюджета, все проекты получают средства от одного или нескольких арктических стран или от других организаций. Это не надгосударственный орган, который выполняет собственные же рекомендации; их выполнение — индивидуальная ответственность стран-участниц.
Члены АС подписали три межправительственных соглашения: в 2011 году — о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике; в 2013-м — о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике; в 2017-м — по укреплению международного арктического научного сотрудничества.
С 2014 года существует Арктический экономический совет (АЭС), в него входят по три представителя от стран и постоянных участников АС. От России в этом бизнес-формате участвуют «Росатом», НОВАТЭК и «Совкомфлот».
Арктический совет и Россия
Россия — страна с самыми большими территориями в Арктике. В их числе Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Коми, несколько районов Республики Саха (Якутия), Норильск и другие регионы. Российское население в Арктике составляет порядка 2,5 млн человек, здесь проживают 40 коренных арктических народов.
Россия считает Арктику одним из своих приоритетов. Как сказано в ее Концепции внешней политики 2023 года, Москва стремится к миру и стабильности, экологической устойчивости и снижению угроз нацбезопасности в регионе. Она также считает важным развивать Северный морской путь для того, чтобы осуществлять перевозки между Европой и Азией.
Исходя из этого Москва обозначила четыре направления в Арктике:
-
мирное решение международных вопросов, связанных с регионом;
-
«нейтрализация курса недружественных государств» на милитаризацию региона;
-
неизменность международно-правового режима внутренних морских вод России;
-
работа с неарктическими странами, которые «проводят конструктивную политику в отношении России» и заинтересованы в работе в регионе (в том числе и в рамках Северного морского пути).
Как изменилась деятельность совета после 2022 года
Начало полномасштабных боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года пришлось на председательство России в АС. 3 марта 2022 года семь остальных государств совета в знак протеста заявили, что не будут вовлечены в российские мероприятия и в целом временно приостанавливают участие во всех заседаниях АС и его вспомогательных органов. 8 июня 2022 года эти страны сообщили, что частично возобновят свою работу в АС по проектам, где не предусмотрено российское участие.
Москва несколько раз допускала, что она выйдет из совета, если западные государства будет нарушать ее права в этой организации — в частности, не будут приглашать на заседания АС ее представителей. В 2023 году посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов заявил, что эффективность совета из-за действий Запада снизилась и потому Москва начала обсуждать арктические вопросы с другими странами и организациями. Например, к проектам в регионе она решила привлекать страны ШОС и БРИКС.
В 2023 году председателем в АС стала Норвегия, а в феврале 2024 года стало известно, что Россия приостановила выплаты взносов в совет до тех пор, пока АС не восстановит работу с участием всех стран-членов. Выход из него Москва допустила в том случае, если совет «будет эволюционировать в недружественный России институт».
В январе 2025 года российский МИД сообщил, что Москва частично возобновила работу в совете. До этого Норвегия рассказала о том, что в период ее председательства была реанимирована деятельность рабочих групп с участием России.
Однако, по словам российских представителей, полноформатная работа АС не восстановлена. Как заявил в июне 2025 года в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, политический диалог по-прежнему заморожен, при этом Россия остается полноправным членом совета, ее представители активно участвуют в его работе, а решения принимаются консенсусом.
Российское старшее должностное лицо в совете Владислав Масленников, выступая на XIV сессии АС в мае 2025 года, отметил, что организация находится «в промежуточном состоянии» и что, если он возобновит полноценную работу в скором времени, это подорвет его международный авторитет. Тем не менее, по оценке Москвы, у АС «еще есть потенциал для восстановления «духа сотрудничества», и определяющими в этом плане станут следующие два года председательства в совете Дании.
Значение Арктического совета сегодня
Несмотря на политические противоречия между членами АС, этот форум остается важной региональной площадкой. Как отмечал в 2021 году ректор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, Арктический совет — это закрытый клуб с фиксированным набором участников, поскольку появление новых арктических стран не предвидится. По его мнению, «Арктика — это не свободная территория для колонизации»; в отличие от Антарктики, которая, в соответствии с договором 1959 года, считается общим достоянием человечества, Арктика для России остается важнейшим источником национального развития.
Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) называют АС наиболее авторитетным международным форумом по сотрудничеству в регионе: он успешно определяет регулирование природоохранной и социально-экономической деятельности в Северном полярном регионе и гармонизирует поддержку коренных малочисленных народов.
Дополнительно роль АС укрепляет механизм наблюдения — благодаря нему арктические государства могут сотрудничать с неарктическими странами по вопросам Арктики. Уникальность совета заключается еще и в том, что в принятии решений здесь участвуют не только страны, но и постоянные участники — представители коренных народов Севера. Кроме того, именно в рамках АС принимаются научно обоснованные меры по защите арктической природной среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций, устойчивому развитию.
Критика Арктического совета
Идея Арктического совета появилась в период разрядки напряженности между СССР и США, которая затрагивала также Арктику. В частности, в начале 1990-х Канада и Финляндия настаивали на включение в мандат такого органа вопросов безопасности и разоружения, но идея не нашла поддержки со стороны США. Однако в последние годы все чаще звучат заявления о росте геополитического соперничества за Арктику. В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «регион стал ареной для борьбы за власть и конкуренции», и арктические державы «должны адаптироваться» к этой новой реальности. Первый 20 лет совет мог сосредоточиться исключительно на экологических, научных и культурных вопросах, но теперь «такой роскоши», по его мнению, у него больше нет.
Эксперты выделяют два фактора, которые повышают геополитическую роль Арктики. Во-первых, недавно обнаруженные большие запасы природных ресурсов в регионе — здесь находится порядка 22% неразведанных углеводородов в мире (нефть, природный газ). Во-вторых, с изменением климата Арктика становится все более доступной для прокладывания логистических маршрутов.
Мандат АС ограничен в основном экологическими вопросами и темами окружающей среды, и этого недостаточно для решения проблем, с экологической повесткой не связанных, пишет Arctic Portal (AP). По оценке ресурса, Арктика — все более динамично развивающийся регион, богатый природными ресурсами и обладающий большим экономическим потенциалом, однако общей политической программы и правовой базы для развития региона у арктических стран по-прежнему нет. «Недостаток мандата Арктического совета на решение вопросов, не связанных с охраной окружающей среды, привел к тому, что решения принимаются изолированно и работа в Арктическом регионе ведется неполно и фрагментированно», — отмечает AP и подчеркивает, что задача членов АС на ближайшие годы — расширить мандат совета.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт