МИД: Россия работает со странами ШОС и БРИКС над совместными проектами по Арктике

МИД заявил о планах привлечь страны ШОС и БРИКС к проектам по Арктике

Россия активно развивает контакты по Арктике со странами БРИКС и ШОС, прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов.

«Контакты со странами БРИКС и ШОС [по Арктике] в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество», — сказал он.

Обсуждается возможность реализации совместных энергетических проектов со странами Востока, у которых есть соответствующие компетенции, и которые в этом заинтересованы, добавил посол.

Раскрыть детали этих переговоров сейчас невозможно из-за санкционного давления на Москву, пояснил Корчунов.

Ранее он допустил выход России из Арктического совета, если Запад будет нарушать ее права как страны члена-организации. «Учитывая, что Россия является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия, будем исходить из многовекторности нашей внешней политики и развивать сотрудничество в Арктике с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — сказал Корчунов.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. В нее входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Россия была ее председателем в 2021-2023 годах и 11 мая передала этот пост Норвегии.

В начале марта 2022 года все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы. МИД счел это решение политизированным и нерациональным. В июне они объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Представитель российского МИДа Мария Захарова после этого заявила, что «попытки изолировать Россию в Арктике иллюзорны».