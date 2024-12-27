Охрана труда на предприятии: обязанности работодателей и работников

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Что такое охрана труда

Охрана труда — это комплекс мер по защите жизни и здоровья работников. Работодатель, организатор производства обязан создать достойные условия труда, работник, со своей стороны, — соблюдать правила процесса труда.

Основные требования охраны труда

Требования в этой сфере включают в себя:

безопасность людей в зданиях и сооружениях, при использовании техники и технологических процессов;

соответствие рабочих мест действующим в стране нормативам. Общие требования перечислены в приказе Минтруда России от 29.10.2021 № 774н. Отдельные документы регулируют проверки условий труда в малом бизнесе, центрах паллиативной медицины, исправительных учреждениях, и других;

следование режиму не только работы, но и отдыха от нее. Порядок предоставления отпуска и выходных определяют правила внутреннего трудового распорядка и/или трудовой договор с каждым сотрудником;

механизм покупки и выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для работы на вредных производствах СИЗ обязан приобретать работодатель;

расследование несчастных случаев на производстве и выяснение обстоятельств получения профессиональных заболеваний. Здесь тоже есть организации и отрасли, где следствие по несчастным случаям идет в особом порядке.

Обязанности работодателя в системе охраны труда

Трудовой кодекс России (ТК) содержит отдельный раздел об охране труда. Там закреплено, что базовыми принципами организации безопасного труда является минимизация вреда здоровью работников, а лучше — предупреждение и профилактика опасностей на рабочем месте.

Общероссийское положение о системе управления охраной труда утверждает Министерство труда и социальной защиты России.

Статья 223 устанавливает, что работодатель в компании, где работают больше 50 сотрудников, обязан либо сам организовать условия труда, либо ввести должность специалиста в этой сфере.

Проверки соблюдения оценки условий труда — тоже обязанность руководителя. Обычно руководитель или специалист по охране труда проверяют условия работы не сами, приглашая экспертную организацию — в России их около четырех сотен.

Проверка показывает, как организованы рабочие места, как соблюдаются права сотрудников, есть ли у них профессиональные заболевания, имели ли место несчастные случаи, соблюдают ли на производстве правила охраны труда.

При несчастных случаях, а также при профзаболевании сотрудника или при переезде проверка проводится снова, но по закону шаг для таких инспекций — раз в пять лет.

Для профилактики травматизма и заболеваний проводятся медицинские осмотры, а иногда и психиатрические освидетельствования работников. Организовать их, а также предупредить о возможных рисках для жизни и здоровья на производстве — тоже задача руководителя или специалиста по охране труда.

Все эти проверки должны помочь обеспечить каждому работнику социальную защиту и комфортный рабочий процесс.

Мероприятия по охране труда на предприятии

Создание системы охраны труда в любой организации состоит из нескольких этапов:

Предварительная оценка профессиональных рисков — это работа руководителя или штатного специалиста. К этому же этапу относится планирование специальной оценки условий труда (СОУТ), которая определяет вредные факторы производства. Также необходимо обучение работников и их инструктажи, учет случаев профзаболеваний и травматизма, медосмотры и выдача СИЗ. На следующем этапе назначают ответственных лиц на каждом уровне — бригады, цеха, службы, редакции, отдела и т. д. Далее предстоит разработка и постановка целей в области охраны труда. Как правило, они очевидны: создание безопасных условий для работы, минимизация воздействия вредного производства и тому подобные. Важно, чтобы они были измеримыми, также возможно их разделение на долгосрочные и краткосрочные. Немаловажный этап — информирование сотрудников. Все работающие в организации люди должны быть ознакомлены с документами по охране труда под роспись. Если запланированы какие-то мероприятия: проверки, тренинги, инструктаж, — информация об этом должна быть размещена на предприятии для ознакомления и разослана по корпоративным электронным адресам работников. Отдельным этапом в системе охраны труда следует определение порядка реагирования на несчастные случаи и заболевания на производстве. Последовательность действий записывается в отдельный документ. Каждый год следует составлять план мероприятий по охране труда с помощью руководителей подразделений. Поскольку все этапы должны быть задокументированы, необходимо определить требуемые для оценок условий труда документы. Это могут быть приказы руководства, положения для сотрудников, журнал охраны труда, где последовательно фиксируются мероприятия, отмечается ознакомление сотрудников с решениями руководства и тому подобное. Наконец, все созданное и организованное необходимо контролировать и регулярно проверять. Это тоже желательно делать руководителю или ответственному сотруднику.

Ответственность работодателя за нарушение норм охраны труда

За отсутствие необходимой документации, невыданные СИЗ, нерегулярные или вообще не проводимые инструктажи и в целом за нарушение норм охраны труда предусмотрено наказание.

Это может быть:

1. Дисциплинарное взыскание (только в отношении работника за нарушение с его стороны, работодателя такой вид наказание не затрагивает);

2. Материальная ответственность (например, компенсация ущерба за поврежденное имущество предприятия от сотрудника или выплаты за утрату возможности заработка из-за несчастного случая от организации, размер определяет Трудовой кодекс);

3. Похожая на материальную гражданско-правовая ответственность (применяется только к юрлицу, к примеру, в случае причинения морального вреда, регулируется Гражданским кодексом);

4. Административная ответственность (тоже привлекают только работодателя с разными требованиями в зависимости от формы регистрации — ИП, юридическое или должностное лицо, детали содержатся в Кодексе об административных правонарушениях)

Статья Нарушение Должностные лица ИП Юрлица ч. 1 ст.5.27 Нарушение законодательства об охране труда 1-5 тыс. руб. 1-5 тыс. руб. 30-50 тыс. руб. ч. 3 ст.5.27 Допущение к работе не уполномоченным лицом 10-20 тыс. руб. ч. 4 ст.5.27 Неоформление трудового договора 10-20 тыс. руб. 5-10 тыс. руб. 50-100 тыс. руб. ч. 5 ст.5.27 Повтор нарушения ч. 3, 4 статьи 5.27 дисквалификация на 1-3 года 30-40 тыс. руб. 100-200 тыс. руб. ч. 1 ст. 5.27.1 Нарушение госнормативов охраны труда 2-5 тыс. руб. 2-5 тыс. руб. 50-80 тыс. руб. ч. 2 ст. 5.27.1 Нарушение порядка спецоценки условий труда 5-10 тыс. руб. 5-10 тыс. руб. 60-80 тыс. руб. ч. 3 ст. 5.27.1 Допуск к работе без обучения 15-25 тыс. руб. 15-25 тыс. руб. 110-130 тыс. руб. ч. 4 ст. 5.27.1 Необеспечение СИЗ 20-30 тыс. руб. 20-30 тыс. руб. 130-150 тыс. руб. ч. 5 ст. 5.27.1 Повтор нарушений ч. 1 — 4 ст. 5.27.1 30-40 тыс. руб. или дисквалификация на 1-3 года 30-40 тыс. руб. или приостановление на 90 суток 100-200 тыс. руб. или приостановление на 90 суток ч. 23 ст.19.5 Невыполнение предписания госнадзора по труду 30-50 тыс. руб. или дисквалификация на 1-3 года 30-50 тыс. руб. 100-200 тыс. руб.

5. Уголовная ответственность (под нее подпадает работник, руководитель фирмы или сам ИП, санкции в Уголовном кодексе указаны в зависимости от степени вреда и уровня ответственности — от штрафа до 400 тыс. руб. до лишения свободы на пять лет).

Часто задаваемые вопросы:

Какая документация необходима для охраны труда?

Пять основных документов для охраны труда на предприятии — это:

Положение об управлении охраной труда: кто отвечает, на каком основании, когда создана СУОТ; Инструкция по организации по охраны труда на местах: какие именно правила существуют для каждой должности, что бывает за их нарушение; Список опасностей: чем грозит здоровью и жизни человека труд в определенной организации и на конкретной должности; План мероприятий по управлению рисками: Минтруд разработал рекомендации для составления такого плана; Перечень событий по улучшению условий и охраны труда: тренинги, планирование рабочих зон, пересмотр должностных инструкций и пр.

Как часто нужно проводить инструктажи по охране труда?

Инструктажи в системе охраны труда бывают: вводные (общие), на рабочем месте и целевые.

Вводные инструктажи проходят все, кто нанимается на работу в организацию, без исключений.

Объяснение правил нахождения на рабочем месте тоже бывает трех видов:

Первичное . Проводится один раз до начала работы. Его проводит непосредственный начальник. Без него можно обойтись, если работник не имеет дело с сложным оборудованием, электрическими инструментами или хранением сырья.

. Проводится один раз до начала работы. Его проводит непосредственный начальник. Без него можно обойтись, если работник не имеет дело с сложным оборудованием, электрическими инструментами или хранением сырья. Повторное . Проводится раз в полгода. Включает в себя те же инструкции, что объяснялись при первичном инструктаже.

. Проводится раз в полгода. Включает в себя те же инструкции, что объяснялись при первичном инструктаже. Внеплановое . Проводится при изменениях в законодательстве, при запуске новых технологических процессов или при нарушении охраны труда другими сотрудниками, если это угрожало или повлекло реальные последствия. Также внеплановый инструктаж возможен по требованию контролирующего органа, после длительного перерыва (месяц, если речь идет о работа на вредном производстве, два во всех остальных случаях) или если так решит руководитель.

. Проводится при изменениях в законодательстве, при запуске новых технологических процессов или при нарушении охраны труда другими сотрудниками, если это угрожало или повлекло реальные последствия. Также внеплановый инструктаж возможен по требованию контролирующего органа, после длительного перерыва (месяц, если речь идет о работа на вредном производстве, два во всех остальных случаях) или если так решит руководитель. Целевой инструктаж по охране труда нужен, когда выполняются разовые работы, например, перед ликвидацией последствий стихийных бедствий или аварий, а также при организации массовых мероприятий.

Что делать при нарушении норм охраны труда?

Самое первое, что следует сделать работнику, если он обнаружил нарушения требований охраны труда, это попытаться устранить их своими силами. Если это не получится, тогда следует прекратить работу и сообщить руководителю.

Если нарушения могут повлечь опасность для жизни или здоровья, руководителю следует остановить работы, устранить опасность, а при необходимости вывезти работников в безопасное место.

Предприятие может проверить инспектор труда. Если он обнаружит нарушения, он вправе оформить протокол по статьям 5.27.1 (максимум до 200 тыс. руб. или приостановка деятельности на 90 суток) и 15.34 (штраф до 10 тыс. руб.) Кодекса об административных правонарушениях.

В случае тяжкого вреда здоровью работника или его смерти работодатель несет уголовную ответственность. Ее предусматривают статьи 143, 215, 216 и 217 Уголовного кодекса, которые предусматривают различные наказания от штрафов до различных сроков лишения свободы.

В свою очередь, работодателю при обнаружении нарушения норм охраны труда со стороны сотрудника следует провести расследование, чтобы выяснить причины происшествия. Он может запросить у работника письменное объяснение, составить акт о нарушении трудовой дисциплины и привлечь работника к дисциплинарной или материальной ответственности.

Работодатель должен четко донести до сотрудника последствия его действий и довести до всех остальных сотрудников знания о протоколах безопасности. Также работодателю следует документировать инцидент и любые действия, предпринятые для его устранения, чтобы поддерживать на предприятии безопасную и соответствующую требованиям рабочую среду.