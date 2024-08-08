Как изменился экзамен по русскому языку для мигрантов

Фирмы, принимавшие экзамены у мигрантов, допускали нарушения, рассказали РБК в вузах: раздавали ответы, писали их на доске или даже подменяли мигрантов похожими людьми. После их отстранения число не сдавших выросло с 1 до 30%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Почему поменяли систему экзаменов

Сейчас принимать экзамен на знание русского языка как иностранного могут только 12 специально аккредитованных для этого вузов, а также одна государственная организация. В Москве, например, это Институт русского языка им. А.С. Пушкина, Российский университет дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы, а также Московский центр качества образования (МЦКО, подведомствен департаменту экономической политики Москвы), который организует проведение экзамена в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово.

До мая принимать экзамен могли коммерческие фирмы, с которыми аккредитованные вузы заключали договоры на тестирование. Однако с 1 мая по решению Минобрнауки все подобные структуры отстранили от приема экзамена.

«Эти площадки были удалены от вузов и преследовали чисто коммерческий интерес, их деятельность было трудно контролировать. Возникли злоупотребления на местах», — пояснила Елена Кислова, заместитель директора по учебно-методической работе Института непрерывного образования Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), который входит в перечень образовательных организаций, имеющих право проводить тестирование иностранцев.

С весны правоохранители завели несколько уголовных дел по статье об организации незаконной миграции в отношении людей, которых заподозрили в выдаче сертификатов о владении русским языком мигрантам, не обладающим достаточными знаниями. Так, в марте в Санкт-Петербурге силовики задержали 30 человек. В апреле дело было заведено в Москве, подозреваемыми оказались пять человек, в том числе сотрудники Института русского языка им. А.С. Пушкина. В июле аналогичные уголовные дела завели в Новосибирске.

Отстранение коммерческих структур привело к сокращению общего числа площадок, на которых можно сдать экзамен. Например, в Башкирии из шести осталось три. Исключение из процесса тестирования коммерческих структур пришлось на пиковое время, когда в Россию приезжают мигранты, намеревающиеся заработать летом. «На этом фоне возникли очереди, но сейчас ситуация выправилась, — рассказала РБК Кислова. — У нас в республике очередей нет — человек может получить услугу либо день в день, либо на следующий день. И в регионах, где наш университет работает, также очередей практически нет».

Не видят сейчас очередей на тестирование и в Псковском государственном университете. Там подчеркнули, что имеют возможность «здесь и сейчас» протестировать иностранного гражданина, если возникнет такая необходимость.

Как рассказали собеседники РБК в вузах, нарушений у фирм-посредников было много. Например, их сотрудники могли заранее показать мигранту экзаменационные тесты, чтобы он знал, какие ответы отмечать, или сразу заполнить тест. Если речь шла о проверке говорения с ведением видеозаписи, то мигрантам могли написать правильные ответы на доске, чтобы они прочитали их на камеру. Были также случаи подмены экзаменуемого, когда за него экзамен сдавал другой человек, похожий внешне, но лучше владеющий разговорной речью.

За это фирмы-посредники брали с мигрантов деньги — стоимость такой сдачи экзамена могла в два и больше раз превышать исходную цену экзамена.

Еще одно изменение процесса сдачи экзамена по русскому языку — обязательное присутствие полицейских. По словам Елены Кисловой, сотрудники МВД приходят на все экзамены с конца марта 2024 года. Они ведут запись всех экзаменуемых, чтобы исключить возможность фиктивной сдачи теста. Кроме того, их присутствие дисциплинирует участников, удерживая от желания переговариваться или списывать друг у друга.

Присутствие сотрудников МВД положительно сказывается на процедуре, связанной с организацией тестирования, согласна первый проректор Псковского государственного университета Ольга Серова. «Для нас это дополнительные меры безопасности, так как полицейские видят, кто приходит на экзамен, как он проходит. Кроме того, это дополнительная страховка от обвинений в незаконных действиях, аннулирования результатов экзамена, дополнительная мера безопасности для сотрудников», — добавила она в разговоре с РБК.

На фоне введения этих ограничений ожидаемо увеличилась доля тех, кто не сдает экзамен. Так, в Уфимском университета науки и технологий РБК рассказали, что когда коммерческие площадки участвовали в тестировании на патент, доля проваливавших экзамен не превышала 1–2%. После их отстранения она увеличилась до 28–30%. Экзамены на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство предполагают более высокий уровень владения языком, и там традиционно доля успешно сдающих выше. Однако и здесь доля тех, кто не может пройти языковую проверку, увеличилась до 10–12%.

О том, что проверку на знание русского языка ужесточили, говорят и сами мигранты. «Раньше можно было сдавать за деньги, к помощникам обращаться. А в этом году уже все, нельзя. Теперь все официально», — подтверждает Карим из Узбекистана.

«Все поменяли. Сейчас, когда сдают экзамен, снимают на видео, и слишком сильно проверяют [тех, кто сдает]. Потому что некоторые не знают русский, но что-то делают, чтобы им дали сертификат. И из-за этого правила сильно изменились», — рассказывает Даниэль, приехавший из одной из африканских стран. Он хорошо говорит по-русски, но его маме русская речь дается тяжело. Из-за ужесточившихся правил ему пришлось много заниматься с ней дома, чтобы женщина смогла получить сертификат.

Как устроен экзамен для мигрантов Мигранты, желающие легализоваться в России, с 2015 года сдают экзамен из трех модулей — по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. В экзамене три уровня. Самый простой сдается для получения патента, средний по сложности — для получения разрешения на временное проживание (РВП), и самый сложный экзамен — третьего уровня — сдают те, кто хочет получить вид на жительство (ВНЖ). Для подачи заявления на гражданство сейчас принимается сертификат экзамена, сдаваемого для ВНЖ. В языковом модуле задания на аудирование, чтение, письмо, лексику и грамматику. Экзамены на получение РВП и ВНЖ включают в себя также устную часть — говорение, в экзамене на получение патента этого блока нет. Контрольно-измерительные материалы для экзамена разрабатывает Федеральный институт педагогических измерений. Экзамен платный: максимальная стоимость установлена правительством — 3800 руб. на получение патента, 5900 руб. на получение РВП или ВНЖ. От сдачи экзамена на знание русского при подаче заявления на РВП или ВНЖ освобождены несколько категорий иностранцев, среди них — дети, участники госпрограммы по переселению соотечественников; высококвалифицированные специалисты и члены их семей; граждане Белоруссии и Украины. С лета 2023 года экзамен также не сдают иностранцы, поступившие на военную службу (на срок такой службы), а также те, кто заключил контракт в период спецоперации. Есть еще одно исключение — для граждан стран Евразийского экономического союза (в него, помимо Белоруссии и России, входят Казахстан, Киргизия и Армения). Согласно правилам союза гражданам государств-членов не нужно получать разрешение на трудовую деятельность (в России это патент), поэтому русский язык для работы они могут не сдавать.

Что спрашивают на экзамене

Как рассказали РБК в вузах, сейчас иностранец сдает экзамен только лично на аккредитованной площадке и по предварительной записи. Как правило, записаться можно по электронной почте или по телефону.

По словам Ольги Серовой, глубина записи обычно составляет не больше двух дней. «Мигрант приходит в назначенный день, предъявляет пакет документов, прежде всего документ, который его идентифицирует. Его инструктируют, он может задать вопросы, потом заходит в аудиторию. Проведение любого экзамена полностью записывается на аудио и видео, все материалы хранятся. То есть записывается все, что говорит экзаменатор, а также весь ход экзамена», — рассказала Серова.

Тестовые задания формируются системой для каждого сдающего индивидуально. Так, экзамен на патент включает в себя 20 вопросов, которые в случайном порядке выбираются из ста возможных. Все сто вариантов вопросов размещены на сайте ФИПИ вместе с правильными ответами, поэтому при желании мигрант может подготовиться, заранее изучив все варианты заданий.

Так, например, в блоке «Чтение» в рамках экзамена на получение патента мигранта могут спросить, где можно увидеть такое объявление: «Уважаемые граждане! Оплачивайте свой проезд вовремя!» (варианты ответов: в парке, в автобусе, в самолете).

В блоке «Лексика и грамматика» необходимо будет вставить пропущенное слово в предложение «В салоне сотовой связи я купил (варианты ответов: молоко, куртку, телефон)».

В блоке «История России» экзаменуемых могут спросить, что празднуют в стране 1 января или кто командовал русской армией во время Отечественной войны 1812 года (варианты ответов: Георгий Жуков, Дмитрий Донской, Михаил Кутузов). Ответы нужно отметить на отдельных бумажных бланках.

РБК поговорил с несколькими мигрантами, сдававшими экзамен на получение патента в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово. По их словам, тестирование проходит на компьютере. «Сначала вы проходите медосмотр, сдаете кровь, а после этого идете на экзамен. Все делается на компьютере. Телефоном или планшетом пользоваться нельзя, увидят — все, сразу в черный список», — рассказал Карим. По его словам, после прохождения теста сразу понятно, сдал или нет. При нажатии на вариант ответа он загорается определенным цветом в зависимости от того, правильный или нет, рассказал еще один приезжий из Узбекистана — Тимур, сдававший экзамен на патент.

Модуль «Говорение» в экзамене на разрешение на временное пребывание включает три задания. Соискателю моделируют ситуацию и предложат начать диалог. Одно из таких заданий выглядит так: «Вы пришли в магазин, чтобы купить обувь. Вам понравились туфли. Узнайте о наличии вашего размера и стоимости». В другом задании ему предложат подготовить рассказ на одну из тем, например рассказать о своем друге или о своем обычном дне. В рамках еще одного задания необходимо будет поддержать диалог с экзаменатором.

Задания модуля «Говорение» на получение ВНЖ аналогичны, но к ним добавится четвертое — необходимость описать картинку и ответить на несколько вопросов по ней.

Даниэль недавно сдал экзамен на ВНЖ. До этого он получил РВП. По словам молодого человека, на экзамене третьего уровня гораздо больше внимания уделяют разговорной речи экзаменуемого, чем на втором уровне. «На РВП сдать гораздо проще, чем на ВНЖ. Даже если человек плохо говорит по-русски, то ему все равно могут дать сертификат, потому что у него будет три года и он сможет выучить язык, — рассказал он. — Но на ВНЖ уже очень сложно. На ВНЖ чем дольше разговор, тем лучше. Тебя спрашивают, чем ты занимаешься, что делаешь в России, какое у тебя хобби. Чем дольше ты общаешься, тем лучше они узнают, какой у тебя уровень разговорной речи. А на РВП тебя спрашивают: «На что подаешь? Как тебя зовут? Откуда ты?» И все».

Заместитель заведующего отделением языкового тестирования Псковского государственного университета Марина Скопцова рассказала РБК, что во время тестирования навыка говорения учитывается в том числе владение этическими нормами. «Если сдающий экзамен не поздоровается или вежливо не обратится [например, во время выполнения задания «начните диалог»], то уже можно ответ не засчитывать. Субтест ведь называется не «Устная речь», а «Говорение», это готовность человека к коммуникации, к общению на разных уровнях», — пояснила она.

Одна из самых распространенных ошибок, которые делают иностранцы в этой части экзамена, — не начинают диалог, а описывают свой алгоритм действий, утверждает Скопцова. «Например, задание № 1 — «Начните диалог». «Вы не можете найти автобусную остановку, узнайте у прохожего путь к остановке». И он должен представить, что он будет говорить. Некоторые не могут этого сделать, они выдают в качестве ответа алгоритм поведения: я увижу гражданина, подойду, спрошу», — рассказала собеседница РБК.

Наибольшую трудность, по наблюдениям Скопцовой, у сдающих экзамен вызывает задание № 3. Оно звучит как «Начните диалог. Получите нужную Вам информацию. Будьте вежливы» и далее моделируется ситуация, например: «Вы увидели объявление об открытии спортивного клуба в Вашем районе. Позвоните и поговорите с менеджером. Поздоровайтесь. Узнайте, сколько стоит посещение спортивного клуба. Поблагодарите за полученную информацию и оцените работу с Вами как с будущим клиентом».

Это задание правильно выполняют только 2% экзаменуемых, так как оно многозадачное, объясняет заместитель заведующего отделением языкового тестирования.

Ограничений на количество пересдач в законодательстве экзамена нет. «Мы в нашем университете установили негласное правило, что повторно сдавать можно не раньше, чем через неделю. Но в целом иностранец имеет возможность пересдавать столько раз, сколько позволяют кошелек и желание», — рассказала заместитель директора по учебно-методической работе Института непрерывного образования Уфимского университета науки и технологий Елена Кислова.

Зачем нужна проверка устной речи

Сейчас экзамен на получение патента — единственный, в ходе которого не проверяется навык говорения, хотя именно по этому документу в России легализуется большинство мигрантов.

В 2023 году в России было выдано 2,3 млн патентов, это на 3,6% больше, чем годом ранее (данные Главного управления по вопросам миграции МВД). При этом разрешений на временное проживание было выдано 89,7 тыс. (на 49,4% меньше год к году), а видов на жительство — 273,1 тыс. (на 12,8% меньше).

Говорение убрали из экзамена в 2021 году, однако сейчас все чаще звучат предложения вернуть его. Так, об этом в интервью РБК говорила Наталья Трухановская, которая тогда занимала должность ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина. Она подчеркивала, что «словесная живая коммуникация — это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе». Рособрнадзор сообщал, что считает возможным и целесообразным включить оценку говорения в этот экзамен.

Сейчас основная претензия, которая предъявляется к организациям, тестирующим мигрантов, и к самим мигрантам, состоит в том, что они не говорят на русском языке, отмечает Елена Кислова. Но экзамен в том виде, в котором существует сейчас, просто не может проверить навык владения устной речью, подчеркивает она. Кроме того, надо понимать, что экзамен у мигрантов, желающих получить патент или разрешение на работу, и не предполагает свободного владения языком, это общение на элементарном уровне, добавила Кислова.

«Это вопрос государственной политики. Нам надо понять, что в итоге мы хотим получить от мигранта. Если мы хотим получить бессловесную рабочую силу, тогда, наверное, не стоит усложнять экзамен. Но если мы хотим получить адаптированного человека, который готовится к приезду в нашу страну, учит русский язык в стране исхода, изучает историю, законодательство, тогда мы должны ужесточать экзамен. Кроме того, не надо забывать, что экзамен для мигрантов не может служить единственным инструментом регулирования миграционных потоков в стране», — полагает собеседница РБК.

Экзамен на получение патента сейчас довольно формальный, в результате документ могут получить и люди, плохо знающие язык, считает председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Однако если сейчас на этом этапе от мигрантов требовать другого уровня знаний, количество обладателей патентов резко сократится. «Будет ли это хорошо для экономики в настоящее время?» — задается вопросом Каримов.

Экзамен по русскому языку, несомненно, нужен, но он не предполагает разделения в зависимости от того, на какую должность человек планирует устроиться, обращает внимание председатель комитета «Гражданское содействие» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина (включена Минюстом в реестр иноагентов). «Если он собирается работать преподавателем математики, то здесь требуется одно знание русского языка. Если он, например, британец, и приезжает преподавать английский как иностранный язык, ему нужно знать русский в минимальной степени, потому что с учениками он будет общаться по-английски. <…> Если он идет на низкоквалифицированную работу или работу, не требующую общения с окружающими, то требования должны быть другими», — пояснила Ганнушкина. Она уверена, что всегда, когда речь идет о людях, необходим индивидуальный подход.

Система сдачи экзамена мигрантами на знание русского языка нуждается в демонтаже и выстраивании новой системы, «прозрачной и исключающей какой-либо произвол», считает министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин. «Нужна хорошая добротная общественная дискуссия с участием компетентных экспертов, но эта дискуссия должна быть не просто прениями. Ее итогом должны стать разработка и принятие управленческих решений, в частности законотворческих», — сказал он РБК. По мнению калужского министра, необходимо также продумать более жесткую ответственность за нарушения в этой сфере.

Как решить проблему с адаптацией мигрантов в России

Для того чтобы решить проблему не говорящих по-русски мигрантов, нужны меры на государственном уровне, в том числе создание возможности изучать русский язык в странах исхода, считают собеседники РБК. «Пока мы не вернемся хотя бы к модели, примерно похожей на советскую, когда в национальных республиках были русские классы, а лучше русские школы, мы будем испытывать эту проблему. Русский язык невозможно освоить в течение двух недель или месяцев, — уверен Ренат Каримов. — Это должно быть налажено там, в Узбекистане, а налажено это может быть только на государственном и межгосударственном уровне. Сейчас появляются русские школы, но это все нужно расширять».

5 августа Минтруд сообщил, что в Таджикистане планируется открыть курсы по изучению русского языка, а также тестирование по языку, истории и основам права.

Глава таджикской диаспоры «Сомон» и глава ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев тоже считает, что работу с теми, кто собирается ехать в Россию, надо проводить в стране исхода. Им надо объяснять принятые в России морально-этические нормы, правила поведения, нормы законодательства и т. д., полагает Мирзоев.

Кроме того, по мнению главы диаспоры, в России должно быть создано гражданское ведомство, которое занималось бы всем комплексом вопросов, связанных с мигрантами, в том числе медициной и образованием, а помогать государству должен бизнес, который использует труд приезжих.

В свою очередь, Олег Калугин полагает, что в России необходимо сокращать законными методами число мигрантов. По его мнению, они не будут учить русский язык и адаптироваться, если их много и они имеют возможность создать «параллельное общество». «Я считаю, что надо объявить мораторий лет на 25–30 минимум, а дальше может и продлить, на предоставление российского гражданства представителям некоренных народов России, прибывающих к нам из Средней Азии и Закавказья, — заявил министр внутренней политики Калужской области. — Вторая мера, которая необходима, — ревизия всех получивших российское гражданство из представителей некоренных народов России, которые переселились из Средней Азии и Закавказья. У нас уже есть такие нормы — о прекращении приобретенного гражданства. Я считаю, что число оснований для такого прекращения должно в разы вырасти. Эту меру надо тщательно применять».