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Что такое физическое лицо

Физическое лицо — это субъект гражданских отношений, индивид, который получает данный статус при рождении и лишается его после смерти, а также обладает персональными характеристиками, правами и обязанностями. Это понятие широко используется в правовой практике, а также в экономической деятельности и в международных отношениях, и обычно противопоставляется юридическим лицам (организациям). Российское законодательство относит к физическим лицам всех граждан России, иностранцев и лиц, не имеющих гражданства. Его эквивалентом в английском языке является natural person (реже — physical person), во французском — personne physique.

Характеристики физического лица

Простыми словами физическим лицом является каждый проживающий в России человек, что в гражданских отношениях означает наличие у него индивидуальных характеристик. Среди основных:

персональные данные (имя, пол, возраст, место жительства, гражданство, семейное положение, профессия, образование и другие);

правоспособность — то есть способность иметь права и нести обязанности, устанавливаемые Конституцией, например, право на жизнь и свободу слова, а также ответственность за личные действия. Правоспособность наступает по факту рождения, является равной для каждого человека и утрачивается после смерти.

дееспособность — возможность гражданина осуществлять свои права и исполнять обязанности. В полной мере она наступает по достижении возраста гражданского совершеннолетия — 18 лет. В отдельных случаях в законном порядке или по решению суда суд может быть полностью или частично ограничена. Например, в случае психического расстройства суд может признать лицо недееспособным и назначить ему опекуна, который будет действовать от его имени. В случае улучшения состояния здоровья эти ограничения могут быть сняты также в судебном порядке.

Что дает статус физического лица

Статус физического лица предполагает определенную совокупность гражданских прав и обязанностей.

Что может делать дееспособное физическое лицо:

вступать в трудовые отношения с юридическими лицами (компаниями);

выбирать место жительства;

владеть, наследовать, завещать и распоряжаться имуществом;

распоряжаться своим доходом;

голосовать на выборах;

заниматься бизнесом и другой деятельностью, не противоречащей закону;

получать образование и медицинскую помощь;

совершать сделки и учреждать организации;

оформлять визы для передвижения между странами.

Все права и обязанности физических лиц прописаны в Конституции. Таким образом, каждый гражданин может делать все, что не противоречит законодательству.

В России также предусмотрен ряд налогов для физических лиц, например, НДФЛ (процент от заработной платы или других видов дохода) и налог на имущество.

Наказание для физического лица

За действия физического лица, противоречащие российскому законодательству, предусмотрена ответственность. Мера наказания определяется характером совершенного деяния.

Дисциплинарная ответственность (выговор, штраф, увольнение) применяется в случае нарушения правил трудовой деятельности, которая регулируется положениями Трудового кодекса. Примером подобных действий является прогул рабочей смены без уважительной причины.

Гражданско-правовая ответственность (возмещение ущерба) наступает, если человек причинил вред другим лицам или их имуществу. В российском законодательстве такие наказания применяются в отношении физических лиц, достигших 16 лет. За граждан младшего возраста нести ответственность будут их законные представители. Например, если ребенок играл в футбол во дворе и мячом разбил окно соседей, то его родителей обяжут компенсировать нанесенный вред. Соответствующие законодательные нормы закреплены в Гражданском кодексе.

Административная ответственность (предупреждение, штраф, лишение специальных прав, административный арест и иные виды наказания) предусмотрена за деяния, которые нанесли вред здоровью других лиц или повреждение частной или государственной собственности. К таким нарушениям относят, например, курение в неположенном месте. Регулирование этой сферы осуществляется Кодексом об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность (штраф, лишение свободы, званий, права занимать определенные должности и вести конкретную деятельность, обязательные работы и другие виды наказания) предусматривается за преступления, представляющие серьезную опасность для общества. Примером подобных действий является убийство. Ответственность за такие правонарушения прописана в Уголовном кодексе.

Физические лица также могут быть привлечены к ответственности иностранными правоохранительными органами за преступления против международного права, например, за военные преступления.

Отличия физических и юридических лиц

Главное, чем отличается физическое лицо от юридического, это статус субъекта правоотношений. Физическое лицо — это конкретный человек, в то время как юридическое — это организация, имеющая учредителя и обособленное имущество.

Субъект получает статус физического лица по рождению, а организации для этого необходимо пройти регистрацию. У ребенка при появлении на свет сразу же появляются персональные данные, в том числе фамилия, имя и отчество, причем они могут полностью или частично совпадать с именами других детей. Наименование компании подбирают перед регистрацией. Зачастую оно соответствует профилю ее работы. Однако законодательство требует, чтобы название фирмы было уникальным.

Физическое лицо самостоятельно определяет цель своего существования, юридическое же отталкивается от интересов компании, например, это может быть получение прибыли или реализация социальных, культурных, образовательных и других не связанных с извлечением прибыли проектов.

Гражданин утрачивает статус физического лица после смерти, компания перестает быть юридическим лицом после банкротства или закрытия.