CNN рассказал о тактике ВСУ при атаке дронами вглубь России

«Секретным оружием» является дрон «Лютый», рассказали CNN украинские военные, а дроны «Рубака» пытаются отвлечь от него ПВО. Тем не менее, по их словам, российские системы воздушной обороны срывают многие атаки

Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый», прикрывают такие дроны меньшие по размеру дроны-камикадзе «Рубака», рассказали CNN украинские военные на условиях анонимности.

Один из военных с позывным «Вектор» объяснил, что небольшие «Рубаки» помогают отвлекать ПВО от «Лютых», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг.

Другой военный с позывным «Серж» рассказал CNN, что с начала конфликта он лично руководил сотнями атаками дальних беспилотников на Россию. Атакующие Россию дроны, по его словам, запрограммированы на более чем 1 тыс. различных точек маршрута, чтобы эффективнее уклоняться от систем ПВО. Тем не менее российские системы срывают многие атаки, добавил «Серж»

Дрон «Лютый» телеканал охарактеризовал как «одно из самых сверхсекретных вооружений Украины». Он представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Его длина составляет 13 футов (3,9 метра), а размах крыльев — 23 фута (7 метров).

О применении Украиной дронов «Лютый» российские военкоры и телеграм-каналы сообщают с начала этого года. На прошлой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии со сбитым над регионом «Лютым» (он назвал его «дешевой копией» турецкого Bayraktar). По его словам обломки беспилотника упали вдали от населенных пунктов и не причинили вреда местным жителям и инфраструктуре.

Российское Минобороны практически ежедневно отчитывается об отражении атак украинских беспилотников. Такие атаки военное ведомство называет террористическими, часто их целями становятся гражданские объекты.