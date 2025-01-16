«Ростех» разработал комплекс РЭБ для защиты городских кварталов от дронов
Специалисты челябинского радиозавода «Полет» (входит в холдинг «Аэронавигационные и информационные системы» госкорпорации «Ростех») создали комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Разработка успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях, а также в зоне боевых действий.
Новинка, в основе которой лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», способна прикрыть площадь в несколько квадратных километров. Этот метод эффективно сработал на линии боевого соприкосновения в зоне боевых действий на Украине, утверждают разработчики. Согласно данным выписки из журнала боевых действий, установленная на машину аппаратура смогла нейтрализовать более 10 боевых дронов противника.
По словам гендиректора радиозавода «Полет» Алексея Науменко, комплекс предназначен для радиоэлектронной разведки (РЭР).
Комплекс работает по следующему принципу: изначально определяются каналы управления и видеосигнала с дронов, после чего система в автоматическом или ручном режиме включает РЭБ (обнаружение и подавление каналов управления беспилотников). При этом в системе нет радиолокационной станции (РЛС), однако по желанию ее можно синхронизировать с любым изделием.
По словам разработчиков, модульность комплекса позволяет сконфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач. В частности, для каждого заказчика специалисты смогут собрать свою модель потенциальных «угроз». Настройка изделия осуществляется индивидуально под каждый объект в зависимости от типа местности и площади объекта, пояснил Науменко.
В июле 2024 года «Ростех» отчитался об испытаниях новых бронепанелей, способных защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных дронов.
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