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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил, что ВСУ применили дрон «Лютый» в воздушном налете

Сальдо: ВСУ применили дрон «Лютый» в атаке на Херсонскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Сальдо, украинский дрон представляет собой «дешевую копию» Байрактара. В результате ночной атаки никто не пострадал

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

В ночь на 12 октября российские системы ПВО сбили над Херсонской областью 16 беспилотников, среди сбитых целей оказался дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый» — представляющий собой «дешевую копию» турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Никто не пострадал. Осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов и не причинили вреда местным жителям и инфраструктуре», — подчеркнул он.

Также Сальдо опубликовал фотографии «Лютого», который действительно визуально напоминает турецкий дрон.

«Лютый» представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Беспилотник оборудован двигателем Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации. Боевая часть «Лютого» — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. Управление дрона представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели, заявленная дальность полета — до 1 тыс. км.

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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября 2022-го президент подписал законы об их ратификации.

С начала военной операции новые регионы регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов. В них действует военное положение.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Сальдо Bayraktar беспилотники Херсонская область Военная операция на Украине
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