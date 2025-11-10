В Минпромторге заявили о поэтапном введении технологического сбора

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Технологический сбор планируется вводить в России поэтапно, сообщили в пресс-службе Минпромторга. По данным ведомства, сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, а затем с компонентов и модулей.

Это, как считают в министерстве, позволит бизнесу адаптироваться, а государству — наладить механизм и локализовать производство внутри страны.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули», — пояснили в Минпромторге.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС заявлял, что ведомство прорабатывает возможность введения промышленного сбора в некоторых особо важных отраслях промышленности. По его словам, механизм будет распространяться как на производителей, так и на импортеров. Целями сбора является обеспечение промышленной безопасности страны, а также поддержка отечественных предприятий, пояснил министр.