Какие налоги платит ИП на разных системах налогообложения

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Виды налогообложения для ИП

Индивидуальные предприниматели в России могут выбирать, по какой из систем налогообложения им работать. Выбор этот можно сделать при регистрации ИП и изменить один раз в год. У каждой из систем есть свои правила и ограничения.

Самая популярная ― это упрощенная система налогообложения, ей могут воспользоваться предприниматели, выручка которых в 2024 году не превысила 265,8 млн рублей в год (в 2025 году ― не более 450 млн руб.). С 2022 года существует ее автоматизированная версия, которая упрощает процесс уплаты налогов.

ИП может платить налоги с помощью патента, который покупается на какой-либо вид деятельности, например, автоперевозки или ветеринарные услуги. Для агробизнеса есть отдельный вид налоговой системы ― единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Также ИП может перейти на налог на профессиональный доход, то есть перейти в разряд самозанятых.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

УСН — это самая популярная система налогообложения у начинающих коммерсантов. Она позволяет сосредоточиться на бизнесе, минимизируя затраты времени на бухгалтерию.

Предприниматель может выбрать любую из двух ставок: 6% от дохода (УСН «Доходы») или 15% от разницы между доходами и расходами («Доходы минус расходы»).

Если вы выбрали первый вариант, то налоги надо будет платить раз в квартал, а если второй ― то раз в год. Кроме того, в последнем случае ИП должен предоставить налоговой документы о своих расходах.

Применить такой режим налогообложения можно, если:

вы в 2024 году заработали за год меньше 265,8 млн рублей;

стоимость основных средств компании менее 150 млн рублей;

у вас работает менее 130 человек.

В 2025 году эти лимиты будут увеличены (кроме численности сотрудников):

максимальный доход вырастет до 450 млн руб.;

остаточная стоимость средств должна быть составлять не более 200 млн руб.

В 2024 году, если бизнес вырос и стал зарабатывать более 199,35 млн руб., но не превысил лимит в 265,8 млн руб, или количество работников превысило 100 человек, но не достигло 130 человек, то придется платить налоги по УСН по повышенным ставкам: 8% от дохода или 20% от разницы между доходами и расходами. В 2025 году повышенные ставки применятся не будут.

УСН нельзя применять в определенных видах деятельности. Например, если вы добываете нефть или открыли казино, то налоговые органы не позволят работать по «упрощенке».

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)

Это пятилетняя экспериментальная налоговая система, которая с 1 июля 2022 года работает в четырех пилотных регионах:

Калужская область;

Москва;

Московская область;

Республика Татарстан.

В рамках эксперимента предпринимателям предложили перейти на более высокие налоги, чем по «упрощенке» ― 8 и 20%, но зато они освобождаются от многих бюрократических процедур. Налоговая сама рассчитывает за них суммы к уплате, основываясь на данных из личного кабинета налогоплательщика и операциях по онлайн-кассе, которые она получает из банка.

Чтобы воспользоваться этой системой налогообложения, бизнес должен соответствовать еще более жестким критериям:

численность персонала ― не более 5 человек;

доход компании ― не более 60 млн. руб.;

остаточная стоимость основных средств у компаний — не более 150 млн рублей;

зарплата выдается только в безналичной форме;

нет филиалов.

Кроме того, компания должна заниматься определенной деятельностью, не входящей в список налоговой. Например, запрещено переходить на АУСН, если вы занимаетесь финансовыми услугами или производите акцизные товары.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Индивидуальный предприниматель может перейти на патентную систему налогообложения, если его бизнес попадает в соответствующий перечень ФНС. При этом в такой компании может работать не более 15 человек. ИП покупает патент за фиксированную сумму на определенный вид деятельности сроком на один год. Все, что он заработает сверху, не облагается налогом.

С 2021 года этой налоговой схемой могут воспользоваться владельцы автостоянок, СТО и автомоек, а также магазинов и ресторанов, площадь которых не превышает 150 кв. метров. Платить налоги по этой системе нельзя, если вы торгуете акцизными товарами, например сигаретами или изделиями из натурального меха.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Это стандартная система налогообложения, которая применяется для юрлиц и ИП с 1992 года с незначительными изменениями. Налог составляет 20% от прибыли, но есть различные льготы и вычеты. Применение этой системы требует внимательного отношения к бухгалтерскому учету и обязательную подачу деклараций в ФНС.

Эта схема предлагает широкие возможности для ведения бизнеса: можно масштабировать свое дело и получать прибыль выше лимитов, установленных для УСН. Также компания может претендовать на налоговые вычеты и льготы, в зависимости от того, чем она занимается. Например, если компания торгует лекарствами, то НДС для нее будет 10% вместо 20%.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Эту систему налогообложения выбирают ИП, основная деятельность которых связана с сельским хозяйством. Более 70% дохода должно поступать от выращивания сельскохозяйственной продукции. Переработка такой продукции уже не подпадает под ЕСХН. То есть можно выращивать и продавать пшеницу, применяя эту схему, а вот покупать ее, перерабатывать и продавать по ЕСХН уже нельзя.

Предприниматели, использующие эту систему налогообложения, могут не платить налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. В зависимости от региона ставка ЕСХН может меняться от 6 до 0% ― если ее субсидируют местные власти, чтобы развивать в регионе сельское хозяйство.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Это упрощенная система налогообложения, на которую может перейти индивидуальный предприниматель, если соответствует нескольким условиям. В таком случае услуги можно будет оказывать только самостоятельно, например, делать мыло ручной работы, перевозить пассажиров или заниматься репетиторством. А вот нанять кого-то, чтобы он занимался этим за вас, уже не получится.

При этом годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Ставка налога составляет 4% для физлиц и 6% для юрлиц и ИП. Предусмотрен единовременный налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, на эту сумму предприниматель может снизить свои налоги. Платить налоги по такой схеме очень просто ― надо выставлять чеки в приложении «Мой налог», а система автоматически посчитает сумму к оплате.

Как совмещать налоговые режимы

ИП может совмещать только определенные налоговые режимы: к УСН, ОСНО и ЕСХН можно добавить патентную систему налогообложения. Например, предприниматель может открыть автомойку по патенту и там же продавать средства для ухода за автомобилем или автомасла по УСН.

Компания, которая работает в сфере сельского хозяйства, также может применять ЕСХН для той части своей деятельности, которая относится к выращиванию сельскохозяйственных культур. Например, если фермер выращивает картошку, то по ЕСХН может проходить все, что связано с культивированием корнеплодов. А переработка картофеля, например, в чипсы, будет проходить уже по другой системе налогообложения.

Что такое налог на прибыль для ИП

Это налог, который ИП выплачивает в зависимости от того, сколько он заработал, то есть сумма дохода минус расходы. В зависимости от налогового режима, налог на прибыль может меняться.

Как рассчитывается налог на прибыль для ИП

Сначала вычисляется налоговая база ― прибыль, полученная ИП за год. Прибыль ― это разница между доходами и расходами. Доход ― это все деньги, полученные ИП за год, например, продажа товаров, плата за сдачу в аренду площадей. Наконец, расход ― это все затраты на осуществление предпринимательской деятельности (например, покупка товаров, аренда помещения и коммунальные платежи).

Налоговая ставка для ИП составляет 20% от налоговой базы. Налог на прибыль рассчитывается путем умножения налоговой базы на налоговую ставку. Например, если налоговая база составляет 1 000 000 рублей, то налог на прибыль будет равен 200 000 рублей (1 000 000 руб. x 20%).

ИП могут воспользоваться специальными налоговыми вычетами, которые уменьшают налоговую базу. Например, есть вычеты на страховые взносы, взносы на накопительную пенсию, благотворительные пожертвования и др. Также есть налоговые льготы, например, для начинающих предпринимателей и для предприятий в приоритетных отраслях экономики.

Примеры расчета налога на прибыль для ИП в России

Общая система налогообложения

На ОСНО ИП облагается налогом на прибыль по ставке 20%. Налог рассчитывается на основе прибыли, которая определяется как выручка минус расходы.

Например, выручка от продаж у нас 1 млн руб. Расходы (аренда, зарплата, материалы) составили 600 тыс. руб.

Прибыль = Выручка — Расходы = 1 000 000 — 600 000 = 400 000 руб.

Налог = Прибыль × 20% = 400 000 × 0,02 = 80 000 руб.

Упрощенная система налогообложения

Если ИП платит 6% с общей суммы доходов. Выручка от продаж: 1 000 000 руб. Налог = Выручка × 6% = 1 000 000 × 0,06 = 60 000 руб. Если ИП платит 15% на разницу между доходами и расходами. Прибыль = Выручка — Расходы = 1 000 000 — 600 000 = 400 000 руб. Налог = Прибыль × 15% = 400 000 × 0,15 = 60 000 руб.

Как платить налоги ИП

Налоговая инспекция направляет налоговые уведомления с указанием суммы налогов, сроков уплаты и реквизитов для оплаты. Самый удобный способ платить налоги ― воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС. Там можно оплатить налоги онлайн с помощью банковской карты. Там же можно найти информацию о сроках уплаты налогов, реквизитах для оплаты, а также скачать необходимые формы документов. Также налоги можно оплатить в отделении банка или Почты России. У многих банков в приложениях есть отдельная функция для уплаты налогов.

Сроки уплаты налогов

Для ОСНО необходимо внести авансовые платежи для налога на прибыль не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. НДС ― не позднее 25 числа следующего месяца за отчетным. Годовую декларацию необходимо подать до 30 апреля.

Для УСН необходимо платить авансовые платежи каждый квартал, не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом. Отчетность необходимо сдать в ФНС до 30 апреля.

Для патентной системы налогообложения налоги уплачиваются сразу при покупке патента.

Страховые взносы нужно платить ежеквартально. Налог на имущество нужно оплатить до 1 ноября.

Советы по уплате налогов для ИП

следите за изменениями в налоговом кодексе, они могут серьезно повлиять на ваш бизнес.

планируйте заранее, когда вы должны заплатить налоги и составляйте финансовый план с учетом этих платежей.

проверяйте свой личный кабинет на сайте ФНС, нет ли там новых сообщений от налоговой;

не допускайте просрочки уплаты налогов, иначе на вас наложат пени и штрафы. Используйте услуги автоплатежа, чтобы не пропускать даты;

проверяйте правильность расчетов, не полагайтесь на автоматические системы, они могут допустить ошибку;

сохраняйте квитанции и документы, чтобы в случае необходимости подтвердить вашу правоту;

соблюдайте налоговое законодательство: не скрывайте доходы и не занижайте расходы.

Виды страховых взносов для ИП

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование . Их размер зависит от величины дохода ИП и устанавливается в виде процента от прибыли.

. Их размер зависит от величины дохода ИП и устанавливается в виде процента от прибыли. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Размер взносов зависит от дохода ИП, но также существует минимальный порог.

Размер взносов зависит от дохода ИП, но также существует минимальный порог. Страховые взносы на обязательное социальное страхование. Если у вас нет наемных работников, их не обязательно платить.

Кому платить Сколько платить Когда платить Все ИП 49 500 руб. Первый рабочий день года ИП с доходом больше 300 тыс. руб. в год 1% с дохода более 300 тыс. руб. (суммы превышения), но не более 277 571 руб. в 2024 году До 1 июля

Как рассчитываются страховые взносы для ИП

ИП обязан уплачивать фиксированные взносы, которые устанавливаются на каждый год. В 2024 году размер фиксированных взносов составляет 49 500 рублей. Фиксированные взносы уплачиваются независимо от полученного дохода. Если доход ИП за год превышает 300 000 рублей, то он обязан уплатить дополнительные взносы в Пенсионный фонд в размере 1% от суммы дохода, превышающего этот порог.

Коммерсанты на АУСН не платят страховые взносы, кроме фиксированного взноса на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер взноса в 2024 году после индексации составляет 2434 рубля, ежемесячно нужно платить 1/12 суммы.

Льготы по уплате страховых взносов для ИП

Если доход только что зарегистрированного ИП за год составил менее 300 000 рублей, страховые взносы можно не платить.

Инвалиды I и II групп платят страховые взносы в размере 1% от дохода, но не менее минимального размера взносов.

Участники боевых действий имеют право на снижение страховых взносов до 1% от дохода, но не менее минимального размера взносов.

ИП, работающие в сельском хозяйстве имеют право на снижение страховых взносов до 1% от дохода, но не менее минимального размера взносов.

ИП, применяющие УСН «доходы минус расходы», могут снизить размер страховых взносов на сумму фактически понесенных расходов, но не более чем на 50% от размера страховых взносов.

Когда и как ИП должны платить НДФЛ

Если ИП применяет ОСНО, он должен уплачивать авансовые платежи по НДФЛ ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Размер авансового платежа рассчитывается по формуле: (доход за отчетный период — расходы за отчетный период) × 13%

Если ИП не получил дохода за месяц, то авансовый платеж не уплачивается.

Все ИП, независимо от применяемого режима налогообложения, обязаны уплатить НДФЛ по итогам года. Срок уплаты ― не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом. Размер годового НДФЛ рассчитывается по формуле:

(доход за год — расходы за год) × 13%

Если годовой НДФЛ превышает сумму уплаченных авансовых платежей, то ИП должен доплатить недостающую сумму. А если он больше, то ИП получит переплату, которую можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

Сколько процентов платит ИП

Для ОСНО налог на прибыль составляет 20% от дохода.

Для УСН предприниматель может выбрать: платить 6% от доходов или 15% от разницы между доходами и расходами.

Для АУСН предприниматель выбирает: платить 8% от доходов или 20% от разницы между доходами и расходами.

По ЕСХН предприниматель может платить от 0 и до 6% дохода, в зависимости от региональных субсидий сельхозпроизводителям.

По патенту предприниматель платит определенную сумму за год в зависимости от региональных установок. Рассчитать их можно в специальном калькуляторе на сайте ФНС. Например, стоимость патента на парикмахерские услуги в Московской области с 1 января по 31 декабря 2024 года составит 79 011 рублей.

Для самозанятых налог на прибыль составляет от 4 до 6% в зависимости от того, с кем они сотрудничают ― с физическими или юридическими лицами.

Сколько нужно платить за ИП в год

В зависимости от выбранной системы налогообложения, ИП может платить налог на доходы по общему правилу (13% для резидентов) или применять упрощенные системы с налоговыми ставками 6% от доходов или 15% от доходов минус расходы. Для ИП на патентной системе налогообложения сумма налога фиксирована и зависит от вида деятельности и региона.

Все ИП обязаны уплачивать страховые взносы в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования. В 2024 году минимальная сумма взносов составляет 49 500 рублей в год.

Как перейти на другой режим налогообложения

Изменить режим налогообложения можно один раз в год с 1 января будущего года. Перейти на УСН с ОСНО можно только если ИП зарегистрирован менее года, и заработал за 9 месяцев текущего года не более 149,5 млн рублей.

Для перехода необходимо подать заявление в налоговую инспекцию не позднее 31 декабря. Заявление должно содержать сведения об ИП, выбранном новом режиме налогообложения и копии документов, подтверждающие право на переход, например, справку о доходах за предыдущий год. Налоговая инспекция должна рассмотреть заявление и вынести решение в течение 5 рабочих дней.