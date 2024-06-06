Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности
Новыми непостоянными членами Совбеза ООН с 1 января 2025 года станут Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Вновь избранные страны сменят Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2024 года. Из других непостоянных членов на второй год в Совбезе останутся Алжир, Гайана, Южная Корея, Словения и Сьерра-Леоне.
В состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных и десять непостоянных членов. Первые — Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — обладают правом вето. Непостоянные же избираются путем тайного голосования сроком на два года.
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