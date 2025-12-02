 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли два села в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения с двух сторон приблизились к городу Гуляйполе
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области.

Доброполье находится на восточном берегу реки Гайчур к северу от города Гуляйполе. Зеленый Гай — небольшой населенный пункт к востоку от Гуляйполя.

Минобороны сообщило также о завершении операции по занятию Красноармейска (Покровска) и Волчанска. Накануне о контроле над этими городами президенту России Владимиру Путину доложил глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Кроме того, в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Вильча, Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки, Хомино;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Богуславка, Куриловка, Кучеровка, Новоплатоновка, Дробышево, Яровая;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Резниковка, Северск, Славянск, Червоное;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 12 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Белозерское, Гришино, Димитров, Ровное, Родинское, Светлое, Шевченко, Новопавловка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новобойковское, Никольское.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило в более чем 1,4 тыс. человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянута в том числе боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.

Артем Филипенок
Минобороны Запорожская область
