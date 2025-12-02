Российские войска заняли два села в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» заняли населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области.
Доброполье находится на восточном берегу реки Гайчур к северу от города Гуляйполе. Зеленый Гай — небольшой населенный пункт к востоку от Гуляйполя.
Минобороны сообщило также о завершении операции по занятию Красноармейска (Покровска) и Волчанска. Накануне о контроле над этими городами президенту России Владимиру Путину доложил глава Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Вильча, Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки, Хомино;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Богуславка, Куриловка, Кучеровка, Новоплатоновка, Дробышево, Яровая;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Резниковка, Северск, Славянск, Червоное;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 12 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Белозерское, Гришино, Димитров, Ровное, Родинское, Светлое, Шевченко, Новопавловка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новобойковское, Никольское.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило в более чем 1,4 тыс. человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянута в том числе боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили