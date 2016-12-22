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Холдинг интернет-омбудсмена привлек на ICO рекордные для России $43 млн
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Холдинг интернет-омбудсмена привлек на ICO рекордные для России $43 млн
Технологии и медиа, 19:55
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Холдинг интернет-омбудсмена привлек на ICO рекордные для России $43 млн
Холдинг RMC, среди учредителей которого интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, завершил ICO. Он привлек меньше половины ожидаемых $100 млн, но крупнейшую на данный момент сумму для «российских ICO»
Дмитрий Мариничев (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Холдинг RMC (Russian Mining Center, RMC), одним из учредителей которого является IT-компания Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, завершил ICO (первичное размещение монет криптовалюты), собрав сумму, эквивалентную $43,2 млн. Об этом сообщает The Bell в своем телеграм-канале.

Компания рассчитывала привлечь в ходе ICO $100 млн, рассказывал ранее сам Мариничев. Однако несмотря на то, что привлеченная сумма оказалась более чем вдвое меньше ожидаемой, ​она стала рекордной для «российских ICO».

Ранее IT-cтартап SONM (Supercomputer Organized by Network Mining) разработчика Сергея Пономарева и химика Андрея Воронкова привлек в ходе ICO в июне 2017 года $42 млн. В апреле-мае 2016 года блокчейн-платформа Waves Александра Иванова собрала в ходе ICO около $15,7 млн. Промышленный стартап ZrCoin, который собирается выпустить синтетический диоксид циркония, привлек более $7 млн на ICO в мае-июне 2017 года.

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Со ссылкой на самого Мариничева The Bell пишет, что интернет-омбудсмен доволен итогами размещения. Он отметил, что компания собрала достаточно средств для производства нового оборудования, а главное — привлекла средства клиентов, которые детально разобрались в его перспективах.

О том, что RMC намерен провести ICO для привлечения $100 млн, Мариничев объявил 7 августа. Привлеченные средства планируется вложить в оборудование для майнинга, рассказывал он.  

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ICO проводится по тому же принципу, что и IPO (первичное размещение акций на бирже). И в том и в другом случае инвесторы вкладывают свои средства в проект и взамен получают долю в компании. Однако в случае с ICO инвестор получает не акции, а криптографические токены, которые торгуются на биржах криптовалют. 

Авторы: Мария Бондаренко, Филипп Алексенко.
Теги: Дмитрий Мариничев , криптовалюта , ICO
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