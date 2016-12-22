«Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции

Россия обсуждает с NASA совместный проект полета на орбиту Луны. Первые модули станции Deep Space Gateway могут быть выведены на орбиту в 2024–2026 годах, рассказали в ГК «Роскосмос»

Виртуальный макет Deep Space Gateway (Фото: Lockheed Martin)

Россия и США договорились о создании совместной космической станции Deep Space Gateway, которая будет работать на орбите Луны. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии, передает «Интерфакс».

По словам Комарова, первые модули космической станции могут быть выведены на орбиту в 2024–2026 годах.

«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 годах», — рассказал глава «Роскосмоса».

Комаров добавил, что в проекте также могут принять участие Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Это решение было одобрено российской и американской сторонами.

«Была принята во внимание наша инициатива в расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примут участие Китай, Индия и другие страны БРИКС», — отметил глава «Роскосмоса».

По словам Комарова, российским вкладом в проект станет создание от одного до трех модулей и унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут причаливать к станции.

«Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса», — добавил Комаров, однако отметил, что пока окончательное распределение ролей при работе над проектом не утверждено.

«Мы подписали сейчас совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, а в дальнейшем — проработке миссий на поверхности Луны и Марса», — заключил глава «Роскосмоса», отметив, что все детали проекта должны быть проработаны на уровне государств.

О том, что Россия и США обсуждают совместный проект для полета на окололунную орбиту, в «Роскосмосе» рассказали в середине сентября. Так в госкорпорации прокомментировали заявление президента Владимира Путина о готовности сотрудничать с США в освоении космоса во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017).

В июле стало известно о том, что Россия отложила запуск двух аппаратов — «Луна-26» и «Луна-27». По словам директора Института космических исследований РАН Льва Зеленого, «два межпланетных запуска в год наша промышленность пока не осуществит».