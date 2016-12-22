Дуров рассказал о требовании ФСБ расшифровать трафик Telegram

ФСБ потребовала от Telegram расшифровать переписку пользователей. За отказ это сделать в отношении мессенджера составлен протокол об административном правонарушении, сообщил основатель Telegarm Павел Дуров

Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP)

Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал документы, которые ФСБ прислала в лондонский офис Telegram. В них говорится о составлении административного протокола на компанию «по факту неисполнения обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений».

Один из документов датирован 31 августа 2017 года и адресован лично Дурову. В нем ФСБ предложила Дурову направить представителя в Москву для личного присутствия при составлении протокола. Второй документ — копия административного протокола.

Фото: личная страница Павла Дурова «ВКонтакте»

В своем сообщении Дуров уточнил, что в России у Telegram около 10 млн пользователей.

В июне 2017 года Дуров передал Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Таким образом, мессенджер попал под закон «Об информации», согласно которому необходимо предоставить ключи шифрования по запросу служб безопасности. Дуров неоднократно указывал, что не намерен сотрудничать со спецслужбами и государственными органами каких-либо стран и пообещал защищать переписку пользователей вопреки закону.

В беседе с «Ведомостями» ​Дуров заявил, что не знает, могут ли административные правонарушения привести к блокировке Telegram. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», — добавил он.

Накануне стало известно, что власти Ирана завели уголовное дело на Дурова. Власти страны обвиняют мессенджер в том, что им якобы пользуются террористы, также через него распространяют детскую порнографию и продают наркотики. Дуров заверил, что администрация Telegram блокирует противоправный контент.