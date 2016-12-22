Телеканал «Царьград» подтвердил объединение с принадлежащим РПЦ «Спасом»

В августе 2017 года основатель «Царьграда» опровергал слухи о скором закрытии телеканала. В октябре стало известно, что сотрудникам «Царьграда» объявили о слиянии со «Спасом»

Борис Корчевников (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Гендиректор «Царьграда» Елена Шаройкина подтвердила РБК, что телеканал ведет переговоры об объединении с принадлежащим Русской православной церкви телеканалом «Спас», но от дальнейших комментариев отказалась.

Накануне, 25 октября, портал Life со ссылкой на свои источники сообщил, что основатель и акционер «Царьграда» Константин Малофеев рассказал сотрудникам телеканала о скором слиянии со «Спасом», по итогам которого часть персонала может быть уволена. По данным Life, часть работников останется в штате информационного портала «Царьград ТВ».

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил РБК, что «слухи не комментирует». «[Информация об объединении телеканалов «Спас» и «Царьград»] ​это слухи», — добавил он.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков отказался подтвердить, либо опровергнуть РБК информацию об объединении телеканалов «Спас» и «Царьград».

«Могу подтвердить лишь тот факт, что со стороны телеканала «Царьград» и его главного учредителя был выдвинут ряд предложений. Сейчас они рассматриваются», - добавил он, отказавшись уточнить от кого именно исходили предложения и каково их содержание.

В августе 2017 года представители «Царьграда» опровергали сообщения о скором закрытии телеканала.

«Не дождетесь!» — заявил тогда корреспонденту РБК Малофеев, а Шаройкина рассказала, что канал активно готовится к новому сезону и запускает дополнительное live stream вещание в социальных сетях.

Телеканал «Царьград» начал вещание в апреле 2015 года. Как говорится на его сайте, это «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».

29 августа 2017 года Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что «Царьград ТВ» могут закрыть из-за того, что «создатели телеканала так и не смогли найти нишу в сегменте провластных медиа».