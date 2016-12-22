Большинство россиян не слышали о технологии блокчейн

Всего 3% россиян понимают, что такое блокчейн, 84% вообще не слышали о такой компьютерной технологии. К таким выводам пришел аналитический центр НАФИ

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По данным аналитического центра НАФИ, лишь 3% россиян хорошо знают, что такое блокчейн, еще 13% кое-что слышали об этой технологии, говорится в поступившем в РБК сообщении центра. Наибольшая доля тех, кто осведомлен о такой технологии, среди молодых людей 18–34 лет (25%), среди мужчин (21%), жителей обеих столиц (23%) и имеющих высшее образование (21%).

Блокчейн (от англ. blockchain — цепочка блоков) — технология распределенных реестров, которая позволяет создать децентрализованную систему отношений между компьютерами, где каждая следующая операция зависит от предыдущей. Таким образом, данные, например, о транзакции невозможно изменить или удалить, поскольку они распределены по всем связанным в цепь компьютерам. Впервые термин появился для обозначения распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте биткоин.

Аналитический центр НАФИ сделал свои выводы по итогам опроса, проведенного центром в августе этого года (участвовали 1,6 тыс. человек 18 лет и старше в 42 регионах России). Аналитики описали респондентам гипотетические результаты применения блокчейна в различных сферах жизни и предложили участникам опроса выбрать три области, в которых такая технология наиболее необходима. 52% респондентов указали, что блокчейн нужно применять при хранении истории болезни, записей врачей и результатов обследований, благодаря чему они не потеряются, медицинскую карту не нужно будет искать, заводить снова при обращении в новое медицинское учреждение, пропадет необходимость делать медицинские выписки. Еще 37% опрошенных указали нотариальную сферу: блокчейн позволит упростить процедуру оформления документов и заверения копий. Среди популярных ответов также оказалось применение блокчейна в торговле и защите прав потребителей, что даст покупателям возможность удостовериться в подлинности, узнать реальную дату выпуска, происхождение, срок годности и другую достоверную информацию о товаре, а также в проведении выборов и голосований, что сделает невозможной их фальсификацию. Эти варианты указали 28% и 27% опрошенных соответственно.

Почти каждый четвертый респондент (24%) отметил, что новая технология необходима для защиты достоверности дипломов, водительских прав, документов, подтверждающих права собственности и т.д.

По словам директора по исследованиям цифровой экономики аналитического центра НАФИ Кирилла Смирнова, в этом году блокчейн благодаря широкому освещению в СМИ стал «достоянием широкого круга общественности». «Несмотря на то что уровень осведомленности пока сравнительно небольшой, полученные цифры будут интересны в динамике нескольких лет, когда эта информированность будет увеличиваться. Схожим образом исследования НАФИ на протяжении 2015–2017 годов показали рост информированности россиян о криптовалютах с 19% до 28%», — отметил Смирнов.