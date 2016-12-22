«Калашников» показал видео с тестированием «летающего мотоцикла»

Концерн опубликовал кадры, как человек на одноместном мультикоптере пролетел по большому залу с продукцией «Калашникова». Сейчас он «обкатывается», о практическом применении устройства в компании пообещали рассказать позднее

Фото: Кадр из видео / Kalashnikov media

Концерн «Калашников» опубликовал видео работы концепта летательного аппарата в виде мультикоптера, рассчитанного на одного человека. На записи испытатель поднимается на аппарате в воздух и совершает облет большого зала, в котором представлена продукция компании.

Наблюдать за первым полетом пришел глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Видео: Калашников Media

Информации о характеристиках и возможных сферах применения мультикоптера в концерне не сообщили. Мультикоптер — летательный аппарат с тремя или более несущими винтами постоянного шага, часть из них вращается по часовой стрелке, часть — против. Он двигается за счет ускорения или замедления скорости вращения винтов.

Директор по коммуникациям «Калашникова» София Иванова заявила, что мультикоптер проходит обкатку. Показать то, как аппарат применяется на практике, в концерне пообещали позднее, передает ТАСС.

В конце августа в концерне рассказали о планах разработать бесшумный электромотоцикл, он предназначен для сил специального назначения. Компания уже разрабатывает обычные электромотоциклы «Иж» — их предполагают использовать в полиции и в вооруженных силах.

Концерн уже передал первые экземпляры «Ижа» полицейским.

В феврале компания Hovesurf показала видео работы российского ховербайка Scorpion-3 — «летающего мотоцикла».