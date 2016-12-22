Поездки вместо покупок: выручка «Яндекс.Такси» превысила доход «Маркета»

В третьем квартале 2017 года выручка «Яндекс.Такси» впервые оказалась выше, чем выручка «Яндекс.Маркет», — 1,15 млрд руб. против 1,06 млрд руб. Такси-бизнес стал вторым по размеру источником дохода «Яндекса»

Выручка «Яндекс.Такси» по итогам третьего квартала 2017 года впервые превысила выручку направления электронной коммерции (в него входит агрегатор «Яндекс.Маркет») — 1,15 млрд руб. против 1,06 млрд руб., следует из финансовых результатов Yandex N.V., головной компании «Яндекса». В третьем квартале оборот такси-сервиса увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. ​При этом у направления электронной коммерции за третий квартал период выручка снизилась на 12%.

«Рост прочих доходов по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года составил 83% и был связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Такси», — отмечается в финансовом отчете компании.

Сервис «Яндекс.Такси» был запущен в 2011 году, но впервые компания раскрыла показатели этого сегмента бизнеса по итогам первого квартала 2016 года. За весь 2016 год выручка сервиса увеличилась на 135%, тогда как выручка «Яндекс.Маркет​» — одного из старейших сервисов компании (существует с 2000 года) — на 39%. В первом и втором кварталах 2017-го темп роста «Яндекс.Такси» хоть и снизился (75 и 46% соответственно), но все равно превысил показатели «Яндекс.Маркет» (24 и 9%).

Общая выручка Yandex N.V. в третьем квартале составила 23,438 млрд руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Чистая прибыль холдинга уменьшилась на 65%, составив 0,9 млрд руб. Основным источником дохода компании по-прежнему остается продажа контекстной и медийной рекламы. В третьем квартале 2017 года выручка этого направления возросла на 19%, до 21,117 млрд руб. (93% от общей выручки холдинга).

Погоня на такси С момента запуска «Яндекс.Такси» было совершено суммарно 335 млн поездок (данные на конец сентября текущего года). Этот показатель компания раскрыла во вторник, 24 октября, впервые. Причиной роста выручки сервиса в компании называют активную экспансию в регионы и другие страны: на конец третьего квартала 2017 года приложение было доступно в 150 городах в шести странах. Для сравнения, в декабре 2016 года «Яндекс.Такси» работало только в 49 крупных городах.​ Прямой конкурент сервиса — Uber, — по данным на конец мая 2017 года, совершил по всему миру 5 млрд поездок. Он был запущен в 2010 году и сейчас работает в 24 странах мира.

Трансформация маркета

Представители «Яндекса» в ходе конференц-звонка с инвесторами объяснили снижение выручки «Яндекс.Маркета» в третьем квартале 2017 года тем, что сервис стал больше инвестировать в качество трафика. Как пояснил РБК представитель сервиса, объем трафика с «Яндекс.Маркет» на партнерские магазины снизился (точные цифры не раскрываются), что повлекло за собой снижение дохода агрегатора («Яндекс.Маркет» получает комиссию за переход на сайт магазина). Но при этом трафик стал «качественнее», то есть магазины стали получать больше заказов: «Вместо того чтобы увеличивать объемы трафика, мы увеличиваем конверсию — теперь магазин с меньшего количества кликов получает больше продаж».

Компенсировать снижение показателей должна новая схема работы со сторонними сайтами, где размещаются предложения «Яндекс.Маркет». Если раньше при клике на такое предложение пользователь попадал сразу на сайт магазина, минуя площадку «Яндекса», то сейчас он переходит сначала на сайт агрегатора, а затем уже в магазин.​ «С конца апреля, кликая на товарное предложение на большинстве внешних площадок, пользователь переходит к предложению на «Яндекс.Маркет». Нововведения должны повлиять на заказы: в результате эксперимента в среднем конверсия возросла на 20%, а цена клика — на 7%», — добавил собеседник РБК.

«Мы считаем, что это неотъемлемый шаг для подготовки нашей платформы для будущего развития, а также для партнерства со Сбербанком», — заявил гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин во время конференц-звонка.

В августе «Яндекс» и Сбербанк объявили о подписании соглашения о намерениях с целью создания совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». По его условиям, Сбербанк вкладывает 30 млрд руб., все предприятие оценивается в 60 млрд руб. При этом стороны будут иметь равные доли в компании, до 10% ее акций также пойдет на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркет».

Как отметил аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов, сейчас «Яндекс.Маркет» вырабатывает новую долгосрочную стратегию, учитывающую сотрудничество со Сбербанком. «Да, мы видим постепенное снижение показателей «Яндекс.Маркет» в краткосрочной перспективе, отчасти, как они говорят, из-за улучшения качества трафика. Но я не думаю, что это сильно влияет на потенциал «Яндекса» в электронной коммерции. Все будет зависеть от новой стратегии и их дальнейшего взаимодействия со Сбербанком», — считает он.

В июле гендиректор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков рассказал в интервью РБК, что сервис планирует работать по новой модели, в рамках которой будет полностью контролировать процесс заказа, то есть фактически превратится в интернет-магазин. Компания начала вести переговоры с логистическими компаниями об аренде складов, на которых будут храниться наиболее востребованные товары.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко связывает снижение выручки «Яндекса» от электронной коммерции с сезонным фактором, а также с активностью конкурентов. «Во втором квартале Mail.Ru Group опережала по темпам роста «Яндекс»: 33% против 23%. Однако «Яндекс» крупнее, и ему сложнее поддерживать высокий рост продаж», — отметил он.

Впрочем, Беспалов считает, что высокая конкуренция на рынке электронной коммерции со стороны китайских интернет-магазинов не сильно влияет на позицию «Яндекс.Маркет​». «У китайских игроков, того же AliExpress, есть своя ниша — это дешевые товары, средний чек у AliExpress всегда был ниже, чем у «Яндекса», — отметил эксперт.