Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую

Антон Розенберг, уволенный из «ВКонтакте» и рассказавший о конфликте с Павлом Дуровым и его братом, достиг мирового соглашения с компанией «Телеграф», которую он считает связанной с компанией — разработчиком мессенджера Telegram

Антон Розенберг (Фото: РБК-Петербург)

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг и компания «Телеграф», которую он называет связанную с мессенджером Telegram, заключили мировое соглашение, сообщил корреспонденту «РБК Петербург» Юрий Головин, адвокат истца — Розенберга. Условия соглашения он не назвал, добавив, что они еще формулируются.

Как сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, соглашение утвердил Куйбышевский райсуд Петербурга. «В соответствии с соглашением ответчик выплатит истцу 1 784 610 руб. 38 коп. и [компенсацию за] моральный вред в размере 60 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По данным IT-портала VC, о мировом соглашении попросили сотрудники «Телеграфа», Розенберг принял это предложение. Прокурор не стал возражать. Мировое соглашение утверждено в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга.

Издание пишет, что «Телеграф» выплатит Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию за моральный ущерб, также компания укажет в трудовой книжке Розенберга, что он уволился по собственному желанию 24 октября этого года. Кроме того, «Телеграф» отзовет свой иск к Розенбергу.

РБК не смог оперативно связаться с Розенбергом.

Руководство «Телеграфа» обвиняло Розенберга в разглашении коммерческой тайны. Бывший сотрудник «ВКонтакте» 18 сентября рассказал в своем блоге в Medium о конфликте с основателем соцсети Павлом Дуровым и его братом Николаем. В этой же публикации он сообщил об иске «Телеграф» на сумму около 100 млн руб. Позднее публикация была удалена.

Дуров называл обвинения Розенберга безосновательными. Дуров также подчеркивал, что «Телеграф» не связана с Telegram. По его словам, эта компания «аутсорсила разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВКонтакте».

Гендиректор «Телеграфа» Александр Степанов рассказывал 21 сентября, что компания предлагала Розенбергу заключить мировое соглашение, по которому тот получит 4 млн руб. Но, как сказал Степанов, Розенберг требовал 25–30 млн руб.