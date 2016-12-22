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Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую
Технологии и медиа, 17:07
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую
Антон Розенберг, уволенный из «ВКонтакте» и рассказавший о конфликте с Павлом Дуровым и его братом, достиг мирового соглашения с компанией «Телеграф», которую он считает связанной с компанией — разработчиком мессенджера Telegram
Антон Розенберг (Фото: РБК-Петербург)

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг и компания «Телеграф», которую он называет связанную с мессенджером Telegram, заключили мировое соглашение, сообщил корреспонденту «РБК Петербург» Юрий Головин, адвокат истца — Розенберга. Условия соглашения он не назвал, добавив, что они еще формулируются.

Как сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, соглашение утвердил Куйбышевский райсуд Петербурга. «В соответствии с соглашением ответчик выплатит истцу 1 784 610 руб. 38 коп. и [компенсацию за] моральный вред в размере 60 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По данным IT-портала VC, о мировом соглашении попросили сотрудники «Телеграфа», Розенберг принял это предложение. Прокурор не стал возражать. Мировое соглашение утверждено в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга.

Издание пишет, что «Телеграф» выплатит Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию за моральный ущерб, также компания укажет в трудовой книжке Розенберга, что он уволился по собственному желанию 24 октября этого года. Кроме того, «Телеграф» отзовет свой иск к Розенбергу.

РБК не смог оперативно связаться с Розенбергом.

Руководство «Телеграфа» обвиняло Розенберга в разглашении коммерческой тайны. Бывший сотрудник «ВКонтакте» 18 сентября рассказал в своем блоге в Medium о конфликте с основателем соцсети Павлом Дуровым и его братом Николаем. В этой же публикации он сообщил об иске «Телеграф» на сумму около 100 млн руб. Позднее публикация была удалена.

Дуров называл обвинения Розенберга безосновательными. Дуров также подчеркивал, что «Телеграф» не связана с Telegram. По его словам, эта компания «аутсорсила разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВКонтакте».

Гендиректор «Телеграфа» Александр Степанов рассказывал 21 сентября, что компания предлагала Розенбергу заключить мировое соглашение, по которому тот получит 4 млн руб. Но, как сказал Степанов, Розенберг требовал 25–30 млн руб.

Кто владеет Telegram

Головная компания мессенджера Telegram — Telegram Messenger LLP. В карточке компании в Британском реестре действительно указаны два совладельца с равными долями — Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Конечным бенефициаром является Павел Дуров, его доля составляет не менее 75%.

Единственным учредителем российского ООО «Телеграф», согласно данным ЕГРЮЛ является компания из центральноамериканского государства Белиз Telegraph Inc. (.pdf). Ее адрес и регистрационный номер совпадает с учредителем британской Telegram Messenger LLP. При этом, по словам Павла Дурова, сказанным в интервью изданию Meduza, Telegraph Inc. и Telegram Messenger LLP уже «продолжительное время» находятся «ни в каких» отношениях. На прямой вопрос, какое отношение компания имела к мессенджеру, он заявил, что «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК».

Генеральный директор ООО «Телеграф» — Александр Степанов, которого упоминает бывший замтехдиректора «ВКонтакте» Антон Розенберг. По данным базы СПАРК, последние доступные финансовые показатели ООО «Телеграф» за 2013 год зафиксировали нулевую выручку и чистый убыток в размере 10,5 млн руб.

Авторы: Роман Кизыма, Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест.
Теги: «ВКонтакте» , Павел Дуров , Telegram , Антон Розенберг
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