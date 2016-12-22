ВЦИОМ оценил число недовольных роумингом россиян

Россияне часто звонят по мобильным телефонам и пользуются услугами при поездках по стране. К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса (копия есть у РБК), проведенного 17-19 августа среди россиян старше 18 лет. Всего в нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов.
По данным ВЦИОМ, сотовый телефон есть у 97% жителей России. Среди владельцев этих устройств 54% за последние три года совершали поездки в другие регионы страны. Из них лишь 7% не звонили в свой домашний регион (тот, где был заключен контракт с сотовым оператором), находясь в поездках по России. Еще 2% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 91% опрошенных совершали различное количество звонков, в том числе 25% — более двадцати звонков.
На 1 января 2017 года население России составляло 146 млн человек. Исходя из данных ВЦИОМ, можно предположить, что 142,4 млн являлись владельцами сотовых телефонов, 76,89 млн — ездили за пределы своих домашних регионов, а 70 млн человек — использовали свои устройства для звонков в поездках.
При этом 47% опрошенных из тех, у кого есть мобильный телефон и кто выезжал в другие регионы, сообщили, что в это время звонили, не обращая внимания на повышенную стоимость услуги, а 27% опрошенных — перед звонком меняли тариф на такой, где стоимость звонков между регионами дешевле, или пользовались дополнительными услугами от операторов. Еще 18% опрошенных пользовались интернет-телефонией, что, как правило, обходится дешевле звонка традиционным способом в роуминге, 17% писали смс или другие сообщения вместо звонка.
В исследовании отмечается, что плату за роуминг считают несправедливой 79% владельцев сотовых телефонов. Впрочем, респондентам задавали вопрос, считают ли они справедливым или нет то, что сотовые операторы берут дополнительную плату за звонки, совершаемые в другие регионы. Таким образом, речь шла не только о роуминге, но и о междугородных звонках, совершаемых с мобильного телефона.
Крестовый поход против роуминга
В России уже несколько лет различные представители власти поднимают вопрос об отмене роуминга внутри страны. Абоненты в России могут оказаться во внутрисетевом роуминге (использование услуг в отличном от домашнего региона, но в сети того же оператора), или в национальном (использование услуг другого оператора в тех регионах, где нет сети у компании, с которой был заключен договор). Как правило, в роуминге услуги стоят дороже, чем при использовании в домашнем регионе.
В начале лета депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон «О связи», предусматривающие отмену наценки на звонки в роуминге при путешествиях по стране. В середине июля депутаты ЛДПР внесли еще один законопроект, предусматривающий отмену национального роуминга на территории России, а также международного — на территории Белоруссии.
Примерно в то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдингу» (торговая марка Tele2). По мнению службы, установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом. По требованию ФАС операторы должны были устранить необоснованную разницу в каждом тарифном плане до 13 августа. Однако ни один из операторов «большой четверки» этого не сделал. В частности, как жаловался представитель «МегаФона», выполнить требование в отведенный срок было невозможно, поскольку у компании около 3 тыс. тарифных планов. Позже ФАС объявила, что продлила срок исполнения предупреждения до 15 декабря.
Кроме того, 3 августа ФАС возбудила в отношении МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». В ведомстве считают, что операторы установили монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.
Сами операторы объясняли наценку во внутрисетевом роуминге требованиями к построению сетей связи в России: звонок должен идти определенным «маршрутом», в котором могут задействоваться сети других операторов с необходимостью оплаты их услуг. В национальном роуминге тариф для абонентов в основном обусловлен стоимостью услуг, которую выставляет оператор-партнер.
При этом операторы говорили, что услугами в роуминге в России пользуется небольшое число их клиентов, отмена наценки для этих абонентов приведет к повышению расценок для всей абонентской базы.
Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов оценивал долю абонентов сотовой связи, путешествующих по стране. Исходя из оценки AC&M общей абонентской базы сотовых операторов в России по итогам 2016 года (255,59 млн клиентов), услугами внутрисетевого и национального роуминга могли пользоваться 17,89 млн абонентов, то есть почти в 4 раза меньше, чем следует из оценки ВЦИОМ.
Представитель МТС Дмитрий Солодовников настаивает, что на регулярной основе выезжают в другие регионы незначительное количество абонентов. При этом порядка 80% из них используют специальные опции, позволяющие снизить стоимость услуг в роуминге, или тарифы без роуминга, рассказал Солодовников. Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина говорит, что из домашнего региона выезжает больше абонентов, чем оценивала Минкомсвязь, но какой эта цифра была в компании, не уточнила. По ее оценке, услугами связи пользуются «почти все, кто выезжает — около 95%». «Порядка 80% тех, кто выезжает за пределы домашнего региона, пользуются пакетными тарифами, где услуги по всей стране стоят одинаково, а также подключают опции», — сказала Дорохина.
По словам пресс-секретаря «Т2 РТК Холдинга» Ольги Галушиной, за пределы домашнего региона выезжает около 7% абонентов оператора, «что совпадает с данными Минкомсвязи». «Большинство пользователей подключают роуминговые опции, информацию о них они получают в SMS-сообщении при перемещении в другой регион», — говорит Галушина. Пресс-секретарь «ВымпелКома» отказался от комментариев.