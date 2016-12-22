Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 58,92 EUR Нал. 70,16 69,20 USD Бирж. 59,07 -0,01 EUR Бирж. 69,73 +0,21 USD ЦБ. 59,13 +0,09 EUR ЦБ. 69,56 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1958,52 +0,57% РТС 1044,61 +0,50% Brent 52,53 +1,66% DJIA 21813,46 -0,39% Nasdaq 6278,40 -0,30% FTSE 7382,65 +0,01%
ВЦИОМ оценил число недовольных роумингом россиян
Лента новостей
СМИ назвали причину смерти российского посла в Судане 00:01, Политика ЦСКА пятый год подряд сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 23 авг, 23:44, Спорт В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании 23 авг, 23:43, Общество Глава Большого театра пообещал добиться личной встречи с Серебренниковым 23 авг, 23:41, Общество МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью российского посла 23 авг, 23:25, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 23 авг, 23:14, Партнерский материал Полиция задержала виновника ДТП на Волоколамском шоссе 23 авг, 23:14, Общество Угроза каждому: как госфинансирование культуры приводит к преступлениям 23 авг, 23:07, Общество В ЮАР пройдет первый легальный аукцион по продаже рогов носорога 23 авг, 22:55, Бизнес Посла России в Судане нашли мертвым в его доме 23 авг, 22:55, Политика Мединский сообщил о допросе работников Минкультуры по делу Серебренникова 23 авг, 22:48, Общество Шойгу показали кустарное оружие боевиков в Сирии 23 авг, 22:32, Технологии и медиа В Петербурге арестовали основателя кооператива «Семейный капитал» 23 авг, 22:05, Общество Посольство США рассказало о перспективах возврата выдачи виз в регионах 23 авг, 21:54, Политика Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Янг Бойз». Онлайн 23 авг, 21:45, Спорт Говорухин прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино 23 авг, 21:34, Общество Кардинал-посредник: зачем в Россию приезжал второй человек в Ватикане 23 авг, 21:34, Политика Экс-посол России в США назвал «бредом» обвинения в шпионаже 23 авг, 21:15, Политика Ростуризм решил проблему с заселением клиентов Ted Travel в Турции 23 авг, 21:12, Общество Глава Службы безопасности Украины посчитал необходимыми визы для россиян 23 авг, 21:09, Политика Мутко раскритиковал работу Манчини в «Зените» 23 авг, 21:06, Спорт В Бразилии затонуло перевозившее десятки пассажиров судно 23 авг, 20:50, Общество Таможня отреагировала на сообщение о задержании Алексашенко 23 авг, 20:32, Общество Выбор миллиардера: какие акции покупали хедж-фонды во втором квартале 23 авг, 20:14, Деньги Клиентов защитят от брокеров через норматив ликвидности 23 авг, 20:14, Финансы «Мосводосток» отправил 350 бригад ликвидировать последствия ливня 23 авг, 20:11, Общество Алексашенко прокомментировал сообщения о своем задержании 23 авг, 20:05, Общество Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 8 23 авг, 20:03, Технологии и медиа
ВЦИОМ оценил число недовольных роумингом россиян
Технологии и медиа, 00:03
0
ВЦИОМ оценил число недовольных роумингом россиян
Около 70 млн россиян могли использовать свои сотовые телефоны для звонков при поездках по России за последние три года, следует из данных опроса ВЦИОМ. По оценке сотовых операторов, количество таких абонентов меньше
Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Россияне часто звонят по мобильным телефонам и пользуются услугами при поездках по стране. К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса (копия есть у РБК), проведенного 17-19 августа среди россиян старше 18 лет. Всего в нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов.

По данным ВЦИОМ, сотовый телефон есть у 97% жителей России. Среди владельцев этих устройств 54% за последние три года совершали поездки в другие регионы страны. Из них лишь 7% не звонили в свой домашний регион (тот, где был заключен контракт с сотовым оператором), находясь в поездках по России. Еще 2% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 91% опрошенных совершали различное количество звонков, в том числе 25% — более двадцати звонков.

На 1 января 2017 года население России составляло 146 млн человек. Исходя из данных ВЦИОМ, можно предположить, что 142,4 млн являлись владельцами сотовых телефонов, 76,89 млн — ездили за пределы своих домашних регионов, а 70 млн человек — использовали свои устройства для звонков в поездках.

При этом 47% опрошенных из тех, у кого есть мобильный телефон и кто выезжал в другие регионы, сообщили, что в это время звонили, не обращая внимания на повышенную стоимость услуги, а 27% опрошенных — перед звонком меняли тариф на такой, где стоимость звонков между регионами дешевле, или пользовались дополнительными услугами от операторов. Еще 18% опрошенных пользовались интернет-телефонией, что, как правило, обходится дешевле звонка традиционным способом в роуминге, 17% писали смс или другие сообщения вместо звонка.

В исследовании отмечается, что плату за роуминг считают несправедливой 79% владельцев сотовых телефонов. Впрочем, респондентам задавали вопрос, считают ли они справедливым или нет то, что сотовые операторы берут дополнительную плату за звонки, совершаемые в другие регионы. Таким образом, речь шла не только о роуминге, но и о междугородных звонках, совершаемых с мобильного телефона.

Крестовый поход против роуминга

В России уже несколько лет различные представители власти поднимают вопрос об отмене роуминга внутри страны. Абоненты в России могут оказаться во внутрисетевом роуминге (использование услуг в отличном от домашнего региона, но в сети того же оператора), или в национальном (использование услуг другого оператора в тех регионах, где нет сети у компании, с которой был заключен договор). Как правило, в роуминге услуги стоят дороже, чем при использовании в домашнем регионе.

В начале лета депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон «О связи», предусматривающие отмену наценки на звонки в роуминге при путешествиях по стране. В середине июля депутаты ЛДПР внесли еще один законопроект, предусматривающий отмену национального роуминга на территории России, а также международного — на территории Белоруссии.

Примерно в то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдингу» (торговая марка Tele2). По мнению службы, установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом. По требованию ФАС операторы должны были устранить необоснованную разницу в каждом тарифном плане до 13 августа. Однако ни один из операторов «большой четверки» этого не сделал. В частности, как жаловался представитель «МегаФона», выполнить требование в отведенный срок было невозможно, поскольку у компании около 3 тыс. тарифных планов. Позже ФАС объявила, что продлила срок исполнения предупреждения до 15 декабря.

Кроме того, 3 августа ФАС возбудила в отношении МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». В ведомстве считают, что операторы установили монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.

Сами операторы объясняли наценку во внутрисетевом роуминге требованиями к построению сетей связи в России: звонок должен идти определенным «маршрутом», в котором могут задействоваться сети других операторов с необходимостью оплаты их услуг. В национальном роуминге тариф для абонентов в основном обусловлен стоимостью услуг, которую выставляет оператор-партнер.

При этом операторы говорили, что услугами в роуминге в России пользуется небольшое число их клиентов, отмена наценки для этих абонентов приведет к повышению расценок для всей абонентской базы.

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов оценивал долю абонентов сотовой связи, путешествующих по стране. Исходя из оценки AC&M общей абонентской базы сотовых операторов в России по итогам 2016 года (255,59 млн клиентов), услугами внутрисетевого и национального роуминга могли пользоваться 17,89 млн абонентов, то есть почти в 4 раза меньше, чем следует из оценки ВЦИОМ.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников настаивает, что на регулярной основе выезжают в другие регионы незначительное количество абонентов. При этом порядка 80% из них используют специальные опции, позволяющие снизить стоимость услуг в роуминге, или тарифы без роуминга, рассказал Солодовников. Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина говорит, что из домашнего региона выезжает больше абонентов, чем оценивала Минкомсвязь, но какой эта цифра была в компании, не уточнила. ​По ее оценке, услугами связи пользуются «почти все, кто выезжает — около 95%». «Порядка 80% тех, кто выезжает за пределы домашнего региона, пользуются пакетными тарифами, где услуги по всей стране стоят одинаково, а также подключают опции», — сказала Дорохина.

По словам пресс-секретаря «Т2 РТК Холдинга» Ольги Галушиной, за пределы домашнего региона выезжает около 7% абонентов оператора, «что совпадает с данными Минкомсвязи». «Большинство пользователей подключают роуминговые опции, информацию о них они получают в SMS-сообщении при перемещении в другой регион», — говорит Галушина. Пресс-секретарь «ВымпелКома» отказался от комментариев.

Теги: ВЦИОМ , роуминг , россияне
Главное
Посла России в Судане нашли мертвым в его доме Политика
Материалы по теме
ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге Бизнес
«Мегафон» отозвал судебный иск к антимонопольной службе из-за роуминга Технологии и медиа
ФАС отсрочила отмену внутреннего роуминга для одного оператора Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку