ВЦИОМ оценил число недовольных роумингом россиян

Около 70 млн россиян могли использовать свои сотовые телефоны для звонков при поездках по России за последние три года, следует из данных опроса ВЦИОМ. По оценке сотовых операторов, количество таких абонентов меньше

Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Россияне часто звонят по мобильным телефонам и пользуются услугами при поездках по стране. К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса (копия есть у РБК), проведенного 17-19 августа среди россиян старше 18 лет. Всего в нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов.

По данным ВЦИОМ, сотовый телефон есть у 97% жителей России. Среди владельцев этих устройств 54% за последние три года совершали поездки в другие регионы страны. Из них лишь 7% не звонили в свой домашний регион (тот, где был заключен контракт с сотовым оператором), находясь в поездках по России. Еще 2% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 91% опрошенных совершали различное количество звонков, в том числе 25% — более двадцати звонков.

На 1 января 2017 года население России составляло 146 млн человек. Исходя из данных ВЦИОМ, можно предположить, что 142,4 млн являлись владельцами сотовых телефонов, 76,89 млн — ездили за пределы своих домашних регионов, а 70 млн человек — использовали свои устройства для звонков в поездках.

При этом 47% опрошенных из тех, у кого есть мобильный телефон и кто выезжал в другие регионы, сообщили, что в это время звонили, не обращая внимания на повышенную стоимость услуги, а 27% опрошенных — перед звонком меняли тариф на такой, где стоимость звонков между регионами дешевле, или пользовались дополнительными услугами от операторов. Еще 18% опрошенных пользовались интернет-телефонией, что, как правило, обходится дешевле звонка традиционным способом в роуминге, 17% писали смс или другие сообщения вместо звонка.

В исследовании отмечается, что плату за роуминг считают несправедливой 79% владельцев сотовых телефонов. Впрочем, респондентам задавали вопрос, считают ли они справедливым или нет то, что сотовые операторы берут дополнительную плату за звонки, совершаемые в другие регионы. Таким образом, речь шла не только о роуминге, но и о междугородных звонках, совершаемых с мобильного телефона.

Крестовый поход против роуминга

В России уже несколько лет различные представители власти поднимают вопрос об отмене роуминга внутри страны. Абоненты в России могут оказаться во внутрисетевом роуминге (использование услуг в отличном от домашнего региона, но в сети того же оператора), или в национальном (использование услуг другого оператора в тех регионах, где нет сети у компании, с которой был заключен договор). Как правило, в роуминге услуги стоят дороже, чем при использовании в домашнем регионе.

В начале лета депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон «О связи», предусматривающие отмену наценки на звонки в роуминге при путешествиях по стране. В середине июля депутаты ЛДПР внесли еще один законопроект, предусматривающий отмену национального роуминга на территории России, а также международного — на территории Белоруссии.

Примерно в то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдингу» (торговая марка Tele2). По мнению службы, установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом. По требованию ФАС операторы должны были устранить необоснованную разницу в каждом тарифном плане до 13 августа. Однако ни один из операторов «большой четверки» этого не сделал. В частности, как жаловался представитель «МегаФона», выполнить требование в отведенный срок было невозможно, поскольку у компании около 3 тыс. тарифных планов. Позже ФАС объявила, что продлила срок исполнения предупреждения до 15 декабря.

Кроме того, 3 августа ФАС возбудила в отношении МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». В ведомстве считают, что операторы установили монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.

Сами операторы объясняли наценку во внутрисетевом роуминге требованиями к построению сетей связи в России: звонок должен идти определенным «маршрутом», в котором могут задействоваться сети других операторов с необходимостью оплаты их услуг. В национальном роуминге тариф для абонентов в основном обусловлен стоимостью услуг, которую выставляет оператор-партнер.

При этом операторы говорили, что услугами в роуминге в России пользуется небольшое число их клиентов, отмена наценки для этих абонентов приведет к повышению расценок для всей абонентской базы.

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов оценивал долю абонентов сотовой связи, путешествующих по стране. Исходя из оценки AC&M общей абонентской базы сотовых операторов в России по итогам 2016 года (255,59 млн клиентов), услугами внутрисетевого и национального роуминга могли пользоваться 17,89 млн абонентов, то есть почти в 4 раза меньше, чем следует из оценки ВЦИОМ.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников настаивает, что на регулярной основе выезжают в другие регионы незначительное количество абонентов. При этом порядка 80% из них используют специальные опции, позволяющие снизить стоимость услуг в роуминге, или тарифы без роуминга, рассказал Солодовников. Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина говорит, что из домашнего региона выезжает больше абонентов, чем оценивала Минкомсвязь, но какой эта цифра была в компании, не уточнила. ​По ее оценке, услугами связи пользуются «почти все, кто выезжает — около 95%». «Порядка 80% тех, кто выезжает за пределы домашнего региона, пользуются пакетными тарифами, где услуги по всей стране стоят одинаково, а также подключают опции», — сказала Дорохина.

По словам пресс-секретаря «Т2 РТК Холдинга» Ольги Галушиной, за пределы домашнего региона выезжает около 7% абонентов оператора, «что совпадает с данными Минкомсвязи». «Большинство пользователей подключают роуминговые опции, информацию о них они получают в SMS-сообщении при перемещении в другой регион», — говорит Галушина. Пресс-секретарь «ВымпелКома» отказался от комментариев.