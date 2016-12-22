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Российский «Uber для грузовиков» привлек деньги от инвесторов Gett
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Российский «Uber для грузовиков» привлек деньги от инвесторов Gett
Технологии и медиа, 00:05
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Российский «Uber для грузовиков» привлек деньги от инвесторов Gett
Сервис Deliver, работающий по принципу Uber в сегменте доставки грузов, получил еще $3 млн. Рынок агрегаторов грузоперевозок переживает подъем: свои проекты в этой нише уже развивают X5 Retail Group и группа «Сафмар»
Фото: Erwin Wodicka / Lori

​Перспективный рынок

Онлайн-сервис грузоперевозок Deliver (ранее iCanDeliver) привлек $3 млн от фонда Inventure Partners, рассказал РБК основатель сервиса Данил Рудаков и подтвердил управляющий партнер фонда Антон Иншутин. Таким образом, стартап закрыл seed-раунд на $8 млн. Ранее $5 млн в него инвестировали Александр Мамут и сингапурский фонд Amereus Group.

Как отметил Иншутин, вложения в Deliver — это продолжение транспортных инвестиций фонда, который ранее вложился в Gett и крупнейший в России сервис по онлайн-продаже билетов на автобусы Busfor.

Deliver, запущенный в 2016 году, работает по принципу Uber, соединяя напрямую грузоотправителей и перевозчиков и позволяя избавиться от лишнего документооборота и простоев. «Это позволяет сократить холостые пробеги транспорта и за счет этого снизить стоимость перевозки», — объясняет Рудаков. По его словам, в апреле 2017 года общее количество обрабатываемых с помощью Deliver заявок превысило 1 тыс. в сутки, а средний чек составил 30 тыс. руб. ​​Таким образом, оборот сервиса достиг 30 млн руб., подсчитал РБК. Сервис зарабатывает за счет разницы между стоимостью доставки для клиента и для перевозчика, которая варьируется в зависимости от направления и типа транспорта, говорит Рудаков, не раскрывая конкретных цифр.

Полученные инвестиции Deliver планирует направить на развитие сервиса и экспансию в российские регионы: в течение трех лет компания рассчитывает занять до 15% российского рынка автомобильных грузоперевозок. По данным BusinesStat, в 2016 году его объем увеличился на 7,9% и составил 853,7 млрд руб.

Директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергей Негодяев дает еще более высокую оценку — 2,5 трлн руб. «Поэтому компании, работающие на рынке логистики и грузоперевозок, могут стать больше пресловутой Uber», — считает Негодяев. При этом масштабирование операций для подобных компаний — дорогостоящий процесс, поэтому Deliver придется привлекать инвестиции и дальше, говорит эксперт.

По данным Deliver, сейчас в его базе насчитывается более 59 тыс. зарегистрированных водителей. Это сравнимо с числом партнеров компании «Автотрансинфо», которая работает с 1998 года и позиционирует себя как крупнейшая система автоперевозок на территории России — к ней, согласно данным на сайте, подключено около 90 тыс. грузовиков. Ежедневно в «Автотрансинфо» размещается свыше 125 тыс. заявок.

Заезженная ниша​

Проекты в области транспортной агрегации кажутся привлекательными многим крупным российским компаниям. В октябре 2016 года крупнейший в России ретейлер X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») запустил проект GoCargo, чтобы привлечь перевозчиков, которые готовы выполнять заказы для его сетей. В апреле 2017 года «Интерфакс» сообщал, что о намерении создать «аналог Uber для грузоперевозчиков» заявил оператор складской недвижимости Multinational Logistics Partnership (MLP), входящий в группу «Сафмар» семьи Гуцериевых — Шишханова. По планам к концу 2017 года создаваемая система TransCord должна насчитывать 10 тыс. грузовиков, которые будут выполнять до 3 тыс. заказов в день. Кроме того, свои интернет-сервисы развивают «Грузовичкоф», «Везет всем» и другие транспортные компании.

«Цена входа на традиционный рынок грузоперевозок очень высока: для создания конкурентоспособной компании нужны сотни машин и тысячи сотрудников, — говорит операционный директор компании «Грузовичкоф» Эдуард Апакетов. — Стоимость создания приложения для поиска грузовой машины на несколько порядков ниже. Отсюда интерес к этой нише».

В свою очередь, транспортным компаниям выгоднее подключаться к агрегаторам, где много клиентов, чем самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для приема заказов и работы водителей, говорит Павел Стенников, представитель сервиса по вызову такси «Максим», который также предлагает услуги грузоперевозок.

Главная проблема агрегаторов заключается в том, чтобы учесть в софте все особенности грузоперевозок, отмечает Апакетов. «Если обычное такси вы можете легко вызвать, поехать, куда вам нужно, выйти из машины и забыть об этом, то в грузоперевозках требуется большое количество дополнительных услуг. Тут и упаковка, и грузчики, и сопроводительные документы к грузу, и особые правила для перевозки хрупких или габаритных грузов. У коллег без большого опыта офлайновых перевозок часто нет понимания, как перенести эти услуги в диджитал без потери качества. А страдает в итоге клиент», — заключает собеседник РБК.

Конкуренты за океаном

Среди наиболее заметных игроков на рынке онлайн-грузоперевозок в США — сама Uber, которая запустила в мае 2017 года новый сервис Freight, где регистрируются дальнобойщики, и Convoy, созданный бывшим топ-менеджером Amazon и за короткий срок привлекший $2,5 млн инвестиций. Кроме того, существует компания Trucker Path, основанная эмигрантом из России Иваном Цыбаевым. Изначально это было приложение, напоминающее «Яндекс.Навигатор», однако ориентированное на дальнобойщиков. Позже идею развили в электронную платформу Truckloads, связавшую отправителей и перевозчиков. Стартап уже привлек $20 млн инвестиций и насчитывает 60 тыс. активных пользователей. 500 брокеров размещают на Truckloads более миллиона грузов каждый месяц.

Автор: Ирина Ли
Теги: X5 Retail Group , Uber , грузоперевозки , агрегаторы
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