Российские власти запретят закупки зарубежных антивирусов для госорганов

Российские власти в ближайшее время намерены ввести полный запрет на госзакупки иностранных антивирусов и некоторых других программ. Ранее в США запретили госорганам покупать продукты «Лаборатории Касперского»

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Российские власти в ближайшее время намерены ввести полный запрет на госзакупки иностранных антивирусных программ, систем электронного документооборота и бухгалтерии, рассказал на конференции «Российский софт: эффективные решения» Илья Массух, глава созданного по поручению президента Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, передает корреспондент РБК.

«Недавно было совещание у Аркадия Дворковича по теме импортозамещения, практически все ведомства участвовали, протокол вышел. По протоколу какие пункты? Ограничения будут в ближайшее время внесены в постановление правительства. Первый момент — это допуск к отечественному рынку решений из ЕврАзЭс (Евразийского экономического сообщества, объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Молдавию и Украину — прим. РБК). Второй момент — это запрет на покупку импортного программного обеспечения в сфере антивирусов, систем электронного документооборота и бухгалтерии. Будет полный запрет для органов власти введен», — рассказал Илья Массух.

Наиболее известными российскими антивирусами являются продукты компаний «Лаборатория Касперского» и Dr. Web. Системы электронного документооборота выпускают компании 1С, «Ланит», «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи»), «Электронные офисные системы», Naumen и др. Автоматизированные бухгалтерские системы есть у «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), компаний «Галактика», «Парус» и др.

Законодательные ограничения на госзакупки иностранного софта в госорганы существуют с 1 января 2016 года, однако у органов власти есть возможность закупать иностранные программные продукты в случаях, когда российских аналогов не существуют или они не обладают необходимыми функциями. Софт считается российским, если информация о нем внесена в Реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи. На данный момент в него включены 3,9 тыс. продуктов.

В результате данного решения органы власти лишатся возможности закупать антивирусное ПО известных производителей Eset, Symantec, программы бухгалтерского учета от Microsoft, системы электронного документооборота производства IBM, DELL EMC, Oracle и др.

Одна из российских компаний — «Лаборатория Касперского» — ранее столкнулась с симметричными ограничениями на американском рынке. 12 июля Белый дом исключил ее из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США. В сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения отказаться от использования антивирусов «Лаборатории Касперского» и заменить их на другой софт в течение трех месяцев. Власти США подчеркнули, что обеспокоены связями между некоторыми представителями «Лаборатории Касперского», российской разведкой и другими госорганами России (эти утвреждения в "Лаборатори Касперского" отвергли). В частности, они подчеркнули, что российское законодательство разрешает спецслужбам запрашивать у «Лаборатории Касперского» интересующую их информацию.

О том, что подгруппа «Интернет+Суверенитет» в администрации президента подготовила свои предложения по введению более жестких требований к обязательному обоснованию покупки иностранных продуктов для госорганов и запрету на обоснование по определенным категориям, ее глава Илья Массух рассказывал РБК еще в конце 2016 года. «Например, запретить закупать иностранные антивирусы. В стране два хороших производителя: «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Под запрет можно внести также офисное программное обеспечение, софт для документооборота, бухгалтерии — в этих сферах также достаточно российских продуктов, есть конкуренция», — говорил Илья Массух.