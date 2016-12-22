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Создатель Ethereum предрек гибель Visa из-за развития технологии блокчейн
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Создатель Ethereum предрек гибель Visa из-за развития технологии блокчейн
Технологии и медиа, 01:25
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Создатель Ethereum предрек гибель Visa из-за развития технологии блокчейн
Развитие и внедрение технологии блокчейн в различные сферы экономики может стать реальной проблемой для крупных финансовых институтов, как Visa, считает создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин
Виталий Бутерин (Фото: Антон Беркасов для РБК)

Технология блокчейн может в ближайшем будущем забрать значительную долю рынка у таких финансовых институтов, как Visa, и даже заменить их. Об этом заявил в ходе конференции Q&A американского издания TechCrunch создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, пишет Business Insider.

По его словам, обеспечение безопасности технологии блокчейн в настоящее время является главной задачей для тех, кто занимается криптовалютным рынком. Бутерин заверил, что как только эта проблема будет решена, блокчейн кардинально изменит современную картину международного финансового рынка.

Создатель Ethereum подчеркнул, что большинство существующих приложений, которые используют в своей работе блокчейн, недостаточно хорошо развиты с технической точки зрения, чтобы претендовать на широкое распространение. По подсчетам Бутерина, к следующему году в финансовом пространстве начнут внедрять экспериментальные прототипы с низким уровнем секретности, но потребуется еще несколько лет для того, чтобы технология действительно смогла составить серьезную конкуренцию традиционным финансовым инструментам.

Условия эффективности: как сделать, чтобы блокчейн не навредил бизнесу
Мнение

Идея технологии распределенных ресурсов, или блокчейн (от англ. blockchain — цепочка блоков) заключается в создании большой базы данных общего пользования, которая функционирует без центрального руководства. В такой системе каждая следующая операция зависит от предыдущей. Проверкой транзакций в случае, например, с криптовалютой биткоин занимаются майнеры — участники системы, подтверждающие подлинность совершенных действий и формирующие из записей всех проведенных транзакций блоки. Данные о транзакции при этом невозможно изменить или удалить.

Технологию блокчейн активно обсуждают на высших правительственных кругах. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, уже через 10 лет можно будет рассуждать об экономике блокчейна. Выступая в начале сентября на Восточном экономическом форуме, он отметил, что уже сейчас нельзя игнорировать криптовалюты и следует заниматься поиском аккуратных методов их регулирования, чтобы не «задушить перспективную технологию».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Visa , криптовалюты , блокчейн , Виталий Бутерин , Ethereum
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