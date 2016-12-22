«Ростелеком» предложил перевести госорганы на поисковик «Спутник»

Не пользующийся популярностью у пользователей «Спутник» могут ориентировать на госсектор. Для реализации такого сценария может быть разработан закон, который «обяжет или рекомендует» госорганы и госкомпании использовать «Спутник»

Фото: Никита Попов / РБК

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что сейчас обсуждается идея использования поисковой системы «Спутник» государственными органами. Об этом он рассказал в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент РБК.

Осеевский объяснил, что «Ростелеком» пока «ищет полезное применение для своего проекта». Одним из них может быть применение поисковика госорганами. Это в том числе связано с ростом информационного суверенитета страны, считает Осеевский. «Спутник» может использоваться на административном и законодательном уровнях, продолжает он.

Он также не исключает, что может быть разработан законопроект, который «обяжет или рекомендует» госорганам и госкомпаниям использовать «Спутник».

Отечественный поисковик «Спутник» был запущен «Ростелекомом» весной 2014 года, но пользоваться особой популярностью у пользователей он так и не стал. Как ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, руководство госоператора рассматривает возможность закрытия проекта или переориентации его на другие задачи. ​По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка Рунета, в то время как доля «Яндекса» и Google в апреле составила 54% и 40,8% соответственно. Но в «Ростелекоме» опровергли возможное закрытие проекта.