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В «МегаФоне» назвали причиной проблем со связью сбой софта
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В «МегаФоне» назвали причиной проблем со связью сбой софта
Технологии и медиа, 21:00
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В «МегаФоне» назвали причиной проблем со связью сбой софта
Связь в сети сотового оператора «МегаФон» в Москве почти восстановлена. Причиной неполадок стал сбой программного обеспечения и оборудования от компании Hewlett Packard
Фото: Максим Стулов / Fotoimedia

Директор «МегаФона» по связям с общественностью Петр Лидов в официальном Telegram-канале компании назвал причины сбоя в сети. Как объяснил Лидов, проблемы с дозвоном возникли из-за обновления софта (программного обеспечения), установленного в​ системе обработки данных компании.

«Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему, в результате чего она не выдерживает. В настоящее время владелец этого программного обеспечения и оборудования компания Hewlett Packard занимается поиском системного решения», — сообщил Лидов. По его словам, инженеры «МегаФона», в свою очередь, занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие. Он отметил, что компания рассчитывает решить проблему в течение нескольких часов. Лидов также сообщил, что компания намерена «сделать выводы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

По его словам, проблемы коснулись «большого числа людей в Москве и нескольких крупных городах Поволжья». Компания принесла им свои извинения. Лидов назвал инцидент «крупнейшей проблемой со связью на своей памяти».​

В официальном Telegram-канале компании сообщается о восстановлении связи в Самаре, Казани, Саратове. Успешность голосовых вызовов по Москве и области составляет 93%.

Ранее в пресс-службе «Мегафона» РБК рассказали, что перебои в работе компании произошли в результате аварии одного из элементов сетевого оборудования. О наличии «массовых сложностей со связью» компания сообщила после многочисленных жалоб пользователей оператора ​в Twitter утром 19 мая.

Клиенты «МегаФона» пожаловались на проблемы со связью и мобильным интернетом в нескольких российских городах, в том числе в Москве, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других регионах. После этого в компании сообщили, что руководство рассматривает возможность выплаты компенсаций пострадавшим пользователям.

Из-за перебоев со связью возникли проблемы в работе сервисов такси Gett, Uber и «Яндекс.Такси». В пресс-службе Uber отмечали, что некоторые пользователи и водители испытывают затруднения в работе с платформой, а в пресс-службе Gett рассказали, что в работе мобильного оператора с 11:00 мск до 14:00 мск пользователи не могли заказать такси.

«Яндекс.Такси» в связи с проблемами в работе «МегаФона» временно отключил оплату минимальной стоимости поездки. «Оплата будет отключена, до тех пор пока «МегаФон» не восстановит работу», — отмечал руководитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.


 

Авторы: Анна Балашова, Анна Рудяк
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