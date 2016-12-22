«Билайн» объяснил продажу доли в «Евросети» «позитивным примером» МТС

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») признал успешной стратегию компании МТС, отказавшейся от присутствия в независимой рознице. Как считают в «ВымпелКоме», независимые дилеры стали основными бенефициарами высокой конкуренции в отрасли

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Входящий в «большую четверку» оператор связи «ВымпелКом» счел позитивным опыт конкурирующей компании МТС, которая в течение прошлого года не продавала свои услуги через основных мультибрендовых ретейлеров — сети «Евросеть» и «Связной». При этом «стратегия построения сильной операторской розницы позволила компании [МТС] сохранить лидерство в отрасли», говорится в аналитическом отчете, подготовленном исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию бизнеса «ВымпелКома» Александром Поповским, директором компании по корпоративной стратегии Олегом Митасовым и ведущим экспертом по корпоративной стратегии Виктором Давыдкиным (есть в распоряжении РБК).

По оценке «ВымпелКома», суммарно все крупнейшие российские мобильные операторы — «ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) — за прошлый год продали 117 млн новых сим-карт в России, что на 2,6% выше показателей 2015 года. При этом общее число активных сим-карт давно превышает количество жителей страны: сейчас на каждого россиянина приходится в среднем по 1,7 сим-карты.

Продажи сим-карт в первую очередь стимулируют независимые дилеры. «Независимые дилеры являются основными бенефициарами текущего положения. Пользуясь сложившейся высокой конкуренцией среди операторов мобильной связи, вся эта розничная машина занимается многократным переключением одних и тех же абонентов от одного оператора к другому по нескольку раз в год, исправно получая за это комиссию», — отмечается в отчете.

В сложившихся условиях «ВымпелКом» решил сфокусироваться не на привлечении новых абонентов, которых «просто физически неоткуда взять», а на обслуживании и удержании существующих, продажу им дополнительных услуг». «Мы убеждены, что отрасль рано или поздно устранит перекос структуры продаж в направлении независимых каналов, которые органически мотивированы на поддержание высоких объемов продаж контрактов», — резюмируется в отчете компании.

В начале июля «ВымпелКом», владеющий 50% «Евросети», договорился о передаче этого пакета акций «МегаФону» (сейчас владеет 50% ретейлера). «МегаФон» получит бренд «Евросеть» и 1,25 млрд руб. от «ВымпелКома». Последнему отойдет половина из 4 тыс. салонов ретейлера, которые компания планирует перевести под собственный бренд. Как заявлял глава VEON (владеет 100% «ВымпелКома») Жан Ив Шарлье, интеграцию новых салонов в сеть намерены завершить к середине 2018 года.

В «ВымпелКоме» не раскрывают общего количества точек продаж контрактов в России, но отметили, что у компании было 3,7 тыс. собственных и франчайзинговых салонов по итогам второго квартала. «Речи о тотальном отказе от всех независимых точек продаж не идет, — уточнила пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. — Мы хотим повысить качество продаж, поскольку операторские продукты становятся более сложными. Это уже не просто сим-карта, а пакетные предложения, включающие в себя устройства, мобильные и финансовые сервисы, услуги широкополосного доступа в интернет и другие. Нам необходимо, чтобы партнеры могли качественно их объяснить потенциальным клиентам».

МТС отказалась от сотрудничества с мультибрендовой розницей вынужденно. Компания перестала продавать контракты в «Евросети» и принимать через нее абонентские платежи после того, как сеть в 2014 году перешла под контроль «ВымпелКома» и «МегаФона». В МТС опасались, что конкуренты будут переманивать абонентов. В конце 2014 года контроль над «Связным» перешел к структуре Олега Малиса, брата президента «Евросети» Александра Малиса, после чего МТС ушла и из этой сети. При этом МТС сохраняет первое место в России по количеству абонентов мобильной связи и по выручке.