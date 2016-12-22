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«Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн
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«Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн
Технологии и медиа, 10:04
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«Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн
Траты «Фабрики троллей» на обеспечение работы США за два года составили около $2,3 млн, подсчитал журнал РБК. До $2 млн из них были потрачены на зарплаты сотрудников «американского отдела», в котором работало до 90 человек
Фото: Issei Kato / Reuters

В общей сложности «американский» отдел вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter, выяснил журнал РБК: в распоряжении издания есть скриншоты с постами, сделанными из внутренней панели администраторов, чьи аккаунты также закрыты. Подлинность списка подтвердил также источник, близкий к руководству «Фабрики». Активная работа отдела началась в июне 2015 года, рассказал бывший работник организации. В августе-сентябре 2017-го все выявленные сообщества с совокупной аудиторией в 6 млн человек были заблокированы Facebook и Twitter.

Работники низшего звена, ответственные за составление контента, получали около 55 тыс руб., администраторы сообществ — 80-90 тыс руб., руководители отделов — от 120 тыс. В сумме за два года зарплатный фонд мог составить около $2 млн, рассказали бывший и действующий сотрудник «Фабрики». Еще до 200 тыс руб. в месяц — в общей сложности около $80 тыс. за два года — было потрачено на покупку виртуальных сим-карт, прокси-серверов, IP-адресов и другое IT-обеспечение, добавляет собеседник журнала РБК на «Фабрике».

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Общий бюджет на продвижение в соцсетях составлял около $5 тыс. в месяц, то есть порядка $120 тыс. за два года, следует из внутренней статистики «Фабрики», которая есть в распоряжении журнала РБК. Эти цифры подтверждает источник РБК внутри организации. В основном эти деньги были потрачены на покупку рекламы в Facebook. Ранее директор Facebook по безопасности Алекс Стамос во время выступления в Конгрессе США заявил, что с июня 2015-го по май 2017-го «Фабрика» потратила на продвижение минимум $100 тыс.

Сообщества, связанные с «Фабрикой троллей», за два года инициировали около 40 оффлайновых мероприятий в городах США, говорит источник, близкий к руководству организации. Эта цифра подтверждается данными из внутренних отчетов «Фабрики» о проведении акций, проиллюстрированных фотографиями, которые ранее нигде не публиковались (есть в распоряжении РБК).

Помощь в их проведении оказывали примерно 100 местных активистов, которые, по утверждению собеседников журнала РБК, не знали, с кем имеют дело: все общение шло по Интернету, на английском языке и с фейковых аккаунтов. «Фабрика троллей» оплачивала перелеты между городами, печать полиграфической продукции и другие расходы. Траты на оплату работы активистов за два года могли составить примерно $80 тыс. (200 тыс руб. в месяц).

Авторы: Андрей Захаров, Полина Русяева.
Теги: расследование , информационные технологии , «фабрика троллей»
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