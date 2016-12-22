7 главных фактов из расследования РБК о работе «Фабрики троллей» в США

Журнал РБК выяснил, как российская «Фабрика троллей» работала во время выборов президента США. Сколько человек трудилось в «американском» отделе и сколько оффлайновых акций были инициированы — в главных фактах из расследования

Фото: Toru Hanai / Reuters

Насколько масштабной была эта работа

Журнал РБК составил список из 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. Все они были заблокированы в августе — сентябре 2017 года соцсетями в рамках расследования так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США.

Страницы и группы управлялись из знаменитого дома №55 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, где базируется «Фабрика троллей»: в распоряжении РБК есть скриншоты с постами, сделанными из внутренней панели администраторов, чьи аккаунты также закрыты. Причастность «троллей» к составленному списку подтвердил также источник, близкий к руководству «Фабрики». Кроме того, 36 из 50 аккаунтов в Twitter были зарегистрированы на номера с префиксом +7, следует из данных сервиса восстановления пароля.

Были ли эти сообщества популярными

Совокупное число подписчиков всех сообществ и аккаунтов — около 6 млн человек. Из них половина приходилась на Facebook, треть — на Instagram. Благодаря покупке рекламы и распространению контента через перепосты, охват мог достигать 20-30 млн человек в неделю, как, например, в сентябре 2016 года.

«Фабрика троллей» работала стахановскими методами: в среднем в неделю генерировалось около 1 тыс. единиц контента — текстов, фото и видео. Большая часть постов собирала не более тысячи просмотров, но некоторые ставили рекорды. «Я был запрещен к показу на телевидении за то, что был слишком жестоким. Поставь лайк и поделись, если ты вырос, наблюдая за мной по телевидению, имеешь пистолет и никого не подстрелил и не убил!» — такая картинка с изображением мультипликационного персонажа Йосемитский Сэм появилась 9 марта в сообществе South United. Совокупный охват — более 17 млн пользователей, следует из скриншота.

Какие темы освещали «тролли»

Большая часть сообществ, выявленных журналом РБК, освещали расовые проблемы США: в 16 группах о борьбе чернокожих за свои права состояло более 1,2 млн подписчиков. На втором месте — политические вопросы: суверенитет Техаса, нелегальная миграция, сохранение второй поправки к конституции США, дающей право на хранение и ношение оружия и т.п. На 11 соответствующих сообществ были подписаны около 1,3 млн пользователей Facebook.

За обновлениями сообщества, посвященного ЛГБТ-движению, следили около 143 тыс. американцев. Более 300 тыс. человек подписались на страницу о проблемах, с которыми сталкиваются мусульмане в США.

Сколько человек работали в «американском отделе»

Подготовка к работе на выборах президента США началась весной 2015 года, рассказал журналу РБК экс-сотрудник «фабрики». Первоначально в нем работало около 30 человек, к лету 2016 года штат вырос до 80-90. «Тролли» низшего звена получают около 55 тыс руб., но в случае широкого отклика на опубликованный контент им положена премия. Зарплата администраторов сообществ достигает 80-90 тыс руб., руководства - от 120 тыс руб., говорят действующий и экс-работник «Фабрики». Большинство трудились по стандартному графику «пять через два», около десяти человек выходили в ночную смену. Публикация контента велась через отложенный постинг, чтобы у читателей не возникло подозрений, что реальные авторы живут за океаном.

Руководителем «американского отдела» источники журнала РБК называют 27-летнего уроженца Азербайджана Джейхуна Асланова. В распоряжении журнала РБК также есть сообщение из телеграм-чата, созданное Аслановым и посвященное промежуточным итогам работы «Фабрики» в США. В Санкт-Петербург он приехал в конце «нулевых» из Иркутской области — учиться на экономиста в Гидрометерологическом университете. Во время учебы несколько месяцев жил в США, бывал в Лондоне, следует из его странички «ВКонтакте». Сам Асланов опроверг какую-либо связь с «фабрикой».

Какими были затраты на «американский отдел»

Зарплатный фонд отдела составил около $1 млн в год. Общий бюджет на продвижение в соцсетях составлял около $5 тыс. в месяц, то есть порядка $120 тыс. за два года, следует из внутренней статистики «Фабрики», которая есть в распоряжении журнала РБК (эти цифры подтверждает источник РБК внутри организации). Львиная доля денег ушла на покупку рекламы в Facebook.

Кроме того, с «Фабрикой троллей» сотрудничали около 100 американских активистов, которые помогали с организацией оффлайновых мероприятий. С ними контактировали администраторы сообществ под выдуманными именами, поэтому местные жители не подозревали, с кем имеют дело, уверяют нынешний сотрудник «Фабрики» и экс-работник «американского отдела». Затраты «Фабрики» на их работу, например, на перелеты между городами или печать полиграфической продукции, составляли около 200 тыс. руб. в месяц, или около $80 тыс за два года.

Какие мероприятия организовывала «Фабрика» в США

В общей сложности от имени сообществ, администрируемых «Фабрикой», в 2016-2017 годах в США состоялись около 40 разного рода митингов и протестов. Эта цифра подтверждается данными из внутренних отчетов «Фабрики» о проведении акций, проиллюстрированных фотографиями, которые ранее нигде не публиковались (есть в распоряжении РБК).

Как правило, сбор объявлялся через Facebook, где администратор сообщества создавал соответствующих event (заблокированы вместе с сообществами). Около 10 акций были проведены от имени сообщества BlackMattersUS, чей аккаунт в Twitter был зарегистрирован на номер с префиксом +7. BlackMattersUS привлекало местных активистов для распространения информации об акции — как, например, о митинге против полицейского произвола, который прошел в городе Шарлотт в октябре 2016-го.

«Фабрика» инициировала не только политические протесты. Через сообщество BlackFist были организованы бесплатные еженедельные курсы по самообороне для чернокожего населения в четырех городах США, один из тренеров получал через «Google Кошелек» и PayPal около $300 в месяц.

Работает ли «фабрика» после избрания Трампа президентом

После победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года «Фабрика троллей» продолжала вести многочисленные сообщества в США и даже создавала новые — например, курсы самообороны от имени движения BlackFist начали работать в январе 2017 года. Более того — через аккаунты, управляемые с Савушкина, 55, активно продвигался и анти-трамповский контент, а тот же BlackMattersUS провел в Шарлотте марш против избрания Трампа.

Продолжил «американский отдел» работу и после блокировки Facebook и Twitter основных сообществ, рассказали действующий и бывший сотрудники. По их словам, из здания на Савушкина, 55 по-прежнему управляются англоязычные сообщества с совокупной аудиторией около 1 млн человек, в «американском отделе» работают около 50 человек.

Подробности читайте в расследовании журнала РБК.