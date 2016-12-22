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Структуры группы ЕСН закрыли сделку по покупке холдинга РБК
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Структуры группы ЕСН закрыли сделку по покупке холдинга РБК
Технологии и медиа, 19:57
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Структуры группы ЕСН закрыли сделку по покупке холдинга РБК
Группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65% акций и долговые обязательства РБК у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО «РБК» у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, говорится в совместном сообщении сторон. Сумма сделки не раскрывается, консультантом по сделке выступил «ВТБ Капитал». Также не сообщается о том, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ, который, по различным оценкам, составляет более $200 млн.

«Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики, — прокомментировал сделку гендиректор группы компаний РБК Николай Молибог. — Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере».

«Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина.

Сделка между структурами ЕСН и ОНЭКСИМа уже получила одобрение в Федеральной антимонопольной службе. Ходатайство от АО «Сотол Проект» предусматривает покупку 65% голосующих акций ПАО «РБК» и 80,463% ООО «РБК Онлайн».

Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» было создано в 1993 году. Владельцем контрольного пакета РБК структуры Михаила Прохорова стали в 2010 году. В рамках сделки весь холдинг был оценен почти в $157 млн. Одним из условий покупки стала реструктуризация долга РБК, составлявшего на тот момент более чем $220 млн, перед банками-кредиторами и держателями облигаций. Основатели РБК — Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик, окончательно вышли из состава акционеров в ноябре 2013 года, а структуры ОНЭКСИМа консолидировали более 60% акций РБК.

Что входит в РБК

В структуру группы на сегодняшний день входят направления «В2С Информация и сервисы» (портал rbc.ru, телеканал, газета и журнал под единым брендом РБК, а также тематические проекты «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль», «РБК Спорт»), «В2В Информация и сервисы» (проекты «РБК Исследования рынков», «РБК Конференции», QuoteTerminal и Public.ru), «B2B инфраструктура» (RU-CENTER, «Регистратор Р01», «Регги», «Хостинг-Центр», «Spaceweb», «Петерхост»), «Вдохновение от РБК» («Премия РБК»), «Второстепенные активы» (LovePlanet и IT-издание Cnews.ru).

По итогам 2016 года совокупная выручка группы компаний РБК выросла на 10%, до 5,582 млрд руб., а показатель EBITDA стал рекордным за последние десять лет и составил 875 млн руб. Маржинальность бизнеса (EBITDA margin) выросла с 8,4 до 16%. Более половины выручки — 2,989 млрд руб. — приходится на сегмент «В2С Информация и сервисы», маржинальность направления составила 19%.

«Мы благодарны группе ОНЭКСИМ, Дмитрию Разумову (гендиректор группы ОНЭКСИМ. — РБК) и Михаилу Прохорову за возможность в течение более трех лет развивать бизнес, который может гордиться финансовыми результатами и качеством нашей информации, продуктов и сервисов», — отметил Молибог.

Капитализация РБК на 19:00 мск составляла 2,6 млрд руб.

Автор: Редакция РБК
Теги: Михаил Прохоров , РБК , Григорий Березкин
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