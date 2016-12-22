На экс-генсека FIFA и главу катарской beIN завели дело из-за телеправ

Бывший генсек FIFA Жером Вальке и руководитель катарской телесети beIN попали под подозрение в мошенничестве и присуждении прав на телетрансляции в обмен на «неоправданные преимущества»

Жером Вальке (Фото: Fabrice Coffirini / AFP)

Швейцарская прокуратура завела уголовное дело против бывшего генерального секретаря FIFA Жерома Вальке и CEO катарской сети телеканалов beIN Media Нассера Аль-Хелаифи. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По делу также проходит неназванный бизнесмен, работающий в сфере прав на трансляцию спортивных мероприятий. Вальке, Хелаифи и третьего фигуранта подозревают в подкупе частных лиц, мошенничестве и подделке документов.

Кроме того, швейцарцы считают, что Вальке получил от бизнесмена «неоправданные преимущества» взамен на присуждение «некоторым странам» прав на трансляцию Чемпионатов мира 2018, 2022, 2026 и 2030. Вальке получил такие «преимущества» и от Аль-Хелаифи. Взамен Вальке принял решение присудить «некоторым странам» прав на трансляцию ЧМ-2026 и ЧМ-2030.

Как сообщает Reuters, в парижском офисе BeIN Sports уже прошли обыски в рамках расследования против Вальке и Аль-Хелаифи. В четверг, 12 октября, швейцарские прокуроры допросили Вальке как подозреваемого.

В марте этого года прокуратура Швейцарии начала расследование 25 дел о коррупции в FIFA. ​Assocaited Press сообщало, что у надзорного ведомства появились вопросы к бывшему главе ассоциации Йозефу Блаттеру, Вальке и главе организационного комитета чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году Францу Беккенбауэру. Вальке ранее подозревали только в халатности, уточняет сейчас прокуратура.

О том, что внутреннее расследование в FIFA, начатое после смены ее президента, выявило новые случаи коррупции, Bloomberg писал в феврале 2017 года.

Крупный коррупционный скандал в FIFA разгорелся в мае 2015 года, когда были задержаны семь высокопоставленных футбольных чиновников, в основном представители южно- и центральноамериканских футбольных федераций. Из-за скандала в отставку ушли Блаттер, глава УЕФА Мишель Платини и Вальке.